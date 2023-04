Firma Hyundai opracowała system e-Corner, który ułatwi wykonywanie trudnych manewrów samochodem, takich jak parkowanie równoległe czy zawracanie.

Hyundai e-Corner sprawia, że koła skręcają o 90 stopni

Hyundai e-Corner to nie lada ciekawostka. Nowy system ułatwi parkowanie równoległe i prostopadłe. Dodatkowo pozwoli na wykonanie obrotu o 180 stopni (czyli zawracanie w miejscu), a także na sprawną jazdę po przekątnej, co może okazać się przydatne podczas wyprzedzania innych pojazdów na wielopasmowych drogach. producent planuje wprowadzić ten system na rynek już w 2025 roku.

Jak to działa?

Dzięki systemowi e-Corner parkowanie równoległe i wyjeżdżanie spomiędzy dwóch innych samochodów stanie się proste. Wszystko to dzięki temu, że koła obracają się o 90 stopni, co sprawia po prostu, że auto może jechać bokiem. Wystarczy zająć odpowiednie miejsce i niejako wsunąć się między dwa inne pojazdy.

System e-Corner może jednak obrócić nie tylko wszystkie cztery koła naraz, ale też tylko dwa, co ułatwi parkowanie prostopadłe na ciasnych parkingach. Dodatkowo, dzięki skrętnym kołom, wykonanie obrotu o 180 stopni stanie się bezproblemowe, co pozwoli na wygodne zawracanie w miejscach, w których teoretycznie byłoby to niemożliwe (np. ciasne drogi dojazdowe). Dodatkową zaletą jest możliwość jazdy po przekątnej.

Tak wygląda system e-Corner w akcji (wideo):

Firma Hyundai ma nadzieję, że będzie można zamawiać ten system już w 2025 roku. Na początek zadebiutować ma w serii IONIQ.

Źródło: Hyundai, TechSpot