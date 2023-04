W Katowicach zakończono budowę dużego parkingu automatycznego. Władze miejskie przekonują, że wielopoziomowy obiekt zajmie niewiele miejsca, a pomieści wiele samochodów. To ciekawe rozwiązanie problemu z brakiem miejsc postojowych w miastach.

Sześć samochodów na jednym miejscu parkingowym

To pierwszy taki publiczny obiekt w naszym kraju. Zajmuje powierzchnię zbliżoną do tradycyjnego parkingu z 40 miejscami postojowymi. Jednak dzięki wielu poziomom i windom ten parking automatyczny mieści aż 240 samochodów.



Przeliczenie jest więc proste: na każde miejsce przypada sześć aut, co bez wątpienia robi wrażenie. Oszczędność miejsca zasługuje na uznanie. (foto: portal.katowice.pl)

Jak działa automatyczny parking w Katowicach?

Parking bazuje na polskiej technologii, opracowanej przez firmę GRAND. Działa to tak, że zainteresowany pozostawieniem samochodu kierowca musi wjechać do obiektu niczym do myjni, a następnie opuścić pojazd i platformę. Wówczas maszyna przenosi auto wyżej. Aby odebrać samochód należy uiścić opłatę, a reszta dzieje się sama.

W powyższym materiale wideo przedstawiono najważniejsze atuty tego systemu. Oszczędność miejsca to jedno, ale autorzy postarali się też o możliwość dostosowania wyglądu do otoczenia, zasilanie awaryjne czy intuicyjne panele obsługi.

Zaparkujemy tam już latem

Kosztujący blisko 23 miliony złotych parking jest zlokalizowany na Tylnej Mariackiej. Jego budowa została oficjalnie zakończona i pozostały już tylko kwestie związane z odbiorem. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to kierowcy będą mogli zostawiać tam swoje samochody już w wakacje.

