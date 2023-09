Intel zapowiada rewolucję na rynku laptopów. Wszystko dzięki procesorom Intel Core Ultra z generacji Meteor Lake, które mają upowszechnić wykorzystywanie sztucznej inteligencji.

Procesory Intel Meteor Lake to jedne z najbardziej wyczekiwanych sprzętów tego roku, a atmosfera wokół premiery była podgrzewana od kilku miesięcy. W końcu przyszedł czas na konkrety – podczas konferencji Intel Innovation 2023, producent zdradził szczegóły o nowych jednostkach. Podobno czeka nas rewolucja w tanich laptopach do domu, ale też w laptopach do firmy.

Nowa generacja procesorów

Procesory Intel Meteor Lake bazują na całkowicie nowej budowie – producent zastosował tutaj konstrukcję opartą o kilka jąder krzemowych (Compute, SOC, GPU i IO), które połączono w jednym układzie dzięki zaawansowanej technologii pakowania Foveros 3D. To pierwszy tak zaawansowany układ przeznaczony na rynek konsumencki – warto tutaj wspomnieć, że jądro Compute zostało wykonane w litografii Intel 4 (pozostałe jądra korzystają z innych litografii).

Nowe procesory nadal bazują na hybrydowej architekturze, ale producent usprawnił budowę sprzętu pod kątem wydajności i efektywności energetycznej – jednostki Meteor Lake wykorzystują wydajniejsze rdzenie P-Core (architektura Redwood Cove) i energooszczędne typu E-Core (architektura Crestmont). Nowością jest dedykowana jednostka NPU (Neureal Processing Unit), która wspomaga zadania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Duże zmiany dotyczą także zintegrowanej grafiki. Producent zastosował układ Intel Arc oparty o architekturę Xe LPG, który ma oferować 2-krotnie lepszą efektywność energetyczną (wydajność względem pobieranej mocy) w porównaniu do grafiki Xe LP z procesorów Alder Lake. Grafika jest zgodna z HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 (DSC 1.2a).

Warto również wspomnieć, że procesory Intel Meteor Lake oferują wsparcie dla nowoczesnych interfejsów – potwierdzono obsługę PCI-Express 5.0, Thunderbolt 4 i Wi-Fi 7.

Nowe procesory, więc też nowe laptopy

Według wcześniejszych zapowiedzi, procesory Intel Meteor Lake zostaną wydane pod nowym schematem oznaczeń jako układy Intel Core Ultra.

Producent zapewnia, że nowa generacja układów usprawni korzystanie z komputera – dzięki wprowadzeniu nowej jednostki NPU, powszechniejsze stanie się wykorzystywanie sztucznej inteligencji (niektórzy producenci laptopów planują wprowadzić specjalne narzędzia, którze wykorzystają potencjał sprzętu).

Spore zmiany mają dotyczyć także samych laptopów. Mówi się o usprawnieniu chłodzenia, co ma przełożyć się na niższe temperatury, cichszą pracę, ale też niższe koszta urządzenia. Lepsze zarządzanie stanami energetycznymi pozwoli uzyskać wyższą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii.

Procesory Intel Core Ultra można było sprawdzić w praktyce podczas targów Computex 2023, ale na szeroką dostępność sprzętu będziemy musieli jeszcze poczekać - oficjalna premiera układów została zaplanowana na 14 grudnia 2023 roku (wtedy też powinny zadebiutować pierwsze laptopy z takimi jednostkami).

Źródło: Intel