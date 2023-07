AMD pracuje nad nowymi procesorami Ryzen 8000 do laptopów. W planach są dwie konstrukcje na bazie architektury Zen 5, które mogą przynieść sporo zmian – właśnie poznaliśmy nowe szczegóły odnośnie specyfikacji jednostek z generacji Strix Point i Strix Halo.

Nowa generacja procesorów Ryzen jeszcze nie została oficjalnie potwierdzona przez producenta, ale w sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat jednostek Ryzen 8000. To właśnie te modele mają napędzać nowe laptopy do gier. Czego możemy się spodziewać?

Według najnowszych informacji z profilu użytkownika Everest, AMD przygotowuje dwie generacje procesorów z serii Ryzen 8000 – modele z rodziny Strix Point i Strix Halo.

Procesory Strix Point mają korzystać z hybrydowej architektury, która połączy dwa typy rdzeni: do 4 wydajniejszych rdzeni na bazie architektury Zen 5 i do 8 słabszych rdzeni na bazie architektury Zen 5c. Układy zostaną wyposażone w zintegrowaną grafikę z 16 blokami CU na bazie architektury RDNA 3.5 oraz specjalny akcelerator obliczeniowy, ale, w odróżnieniu od obecnych układów Phoenix, w wersji nastawionej na wspomaganie uczenia maszynowego (AIE-ML - AI Engine for Machine Learning).

Równie ciekawie zapowiadają się modele Strix Halo, które mają oferować do 16 rdzeni na bazie architektury Zen 5. Dodatkowym atutem ma być wydajniejszy układ graficzny – wcześniejsze przecieki wskazywały na potężny układ z 40 blokami CU na bazie architektury RDNA 3.5.

Inny użytkownik - kopite7kimi wskazuje, że podobna konstrukcja pojawi się także w wersji dla komputerów stacjonarnych, ale będzie korzystać z innego jądra cIOD (a więc zapewne też ze słabszej zintegrowanej grafiki).

Wygląda więc na to, że AMD przygotowuje kilka nowych generacji procesorów, które pojawią się w komputerach stacjonarnych i laptopach. Premiera nowych konstrukcji spodziewana jest dopiero w przyszłym roku. Pozostaje więc cierpliwie czekać...

