Zastanawiasz się jaki laptop do pracy kupić? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli laptopów biznesowych z różnych segmentów cenowych, a wybór jest naprawdę spory. Dobry laptop biurowy nie musi kosztować fortuny.

Przenośny komputer biznesowy stał się nieodłącznym elementem naszej pracy. Laptop do pracy znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków, pozwala lepiej planować zadania, a przy tym sprawdzi się w kontakcie z pracownikami i klientami. Laptop biznesowy przyda się w pracy w różnych przypadkach i w różnych miejscach - zarówno w biurze, jak i w podróży.

Jaki laptop będzie najlepszym wyborem do firmy? Oczekiwania użytkowników są bardzo zróżnicowane, więc przygotowaliśmy dla Was ranking laptopów do pracy. W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno tańszy laptop do biura, jak i laptop biznesowy dla menadżerów wyższego szczebla - mały, lekki, wydajny i elegancki, a może nawet konwertowalny. Polecamy także nasze zestawienie najlepszych tabletów, które często potrafią z powodzeniem zastąpić laptopa podczas pracy w terenie.

Ranking laptopów biznesowych:

Laptop biznesowy - na co zwracać uwagę przy zakupie?

Laptop do pracy biurowej z założenia ma być niezawodnym urządzeniem, które pozwoli na sprawne działanie w mniej wymagających zastosowaniach – mówimy tutaj w szczególności o pracy w biurze, przeglądaniu Internetu, obsłudze poczty elektronicznej czy kontakcie ze współpracownikami i klientami. Osoby spędzające dużo czasu w podróży docenią mniejsze i lżejsze konstrukcje, które można włożyć do torby i zabrać ze sobą. Przyda się tutaj mocna bateria, ale też funkcja szybkiego ładowania.

Warto jednak zadbać o odpowiednią specyfikację urządzenia. Dobrym punktem odniesienia może być certyfikat Intel EVO, który potwierdza jakość urządzenia (niestety dotyczy on tylko modeli z procesorami tego producenta). Istotne znaczenie ma dobry, wyraźny ekran i wygodna klawiatura, bo to od nich w głównej mierze będzie zależeć komfort pracy. Bardziej wymagający użytkownicy docenią też nowoczesny zestaw portów i szybką, bezprzewodową łączność (niektóre lepsze modele oferują nawet obsługę sieci komórkowej).

Nie należy też zapominać o nowoczesnych podzespołach, które pozwolą na sprawne działanie wykorzystywanych aplikacji. Nowoczesny laptop do pracy powinien bazować na procesorze Intel Core 12. czy 13. generacji lub AMD Ryzen 5000U/6000U – świetnie sprawdzą się tutaj energooszczędne jednostki, które zostały przystosowane do mniejszych, kompaktowych konstrukcji. Do komfortowej pracy niezbędne będzie też co najmniej 8, a najlepiej 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD PCIe.

Lepsze modele wyróżniają się także dodatkowymi zabezpieczeniami, które pozwolą uchronić sprzęt przed nieuprawnionym dostępem. Zwykle mówimy o funkcji logowania z wykorzystaniem biometrii (czytnik linii papilarnych i/lub kamera na podczerwień), ale można także wykorzystać dodatkowe osłony kamerki czy filtry prywatyzujące. Część producentów chwali się również wytrzymałą, wzmocnioną obudową, która sprawdzi się w trudnych warunkach.

Apple MacBook Air M2 (MLXW3ZEA) - dobry laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Zestawienie najlepszych laptopów do pracy trudno wyobrazić sobie bez MacBooka. Komputery marki Apple są wręcz stworzone do pracy. Najnowszy model MacBooka Air to odświeżona konstrukcja z układem Apple Silicon M2. Ze względu na niską wagę wynoszącą zaledwie 1,24 kilograma oraz smukłą obudowę, ten komputer świetnie sprawdzi się w podróży. Proponowany model wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB, ale osoby z nieco bardziej zasobnym portfelem powinny w pierwszej kolejności wybrać bardziej pojemny dysk (512 GB lub więcej), ponieważ w tym przypadku przekłada się to na znacznie wyższą wydajność. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Monterey

Procesor główny (nazwa) Apple M2

Wyświetlacz (przekątna) 13,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1240 g

Złącza 2x Thunderbolt

HP EliteBook 640 G9 – laptop biurowy za rozsądna cenę Ocena benchmark.pl









4,6/5 Pierwsza propozycja spoza świata Apple to laptop marki HP. To bardzo dobrze wyposażony komputer biznesowy za rozsądną cenę. Na jego pokładzie znajdziemy między innymi dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i5 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz pojemny dysk SSD. Posiada 14-calowy wyświetlacz Full HD (1920 na 1080 pikseli) typu IPS, który zapewnia wyrażny obraz i dobre odwzorowanie kolorów. Ten laptop sprawdzi się zarówno w przypadku pracy biurowej jak i mniej wymagającej pracy kreatywnej, na przykład edycji grafiki czy wideo. Dodajmy, że waży on zaledwie 1,37 kilograma, więc można komfortowo pracować na nim w podróży. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1370 g

Złącza 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.2 typu A gen 1, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP – dobry laptop do pracy biurowej Ocena benchmark.pl









4,7/5 Kolejna pozycja w naszym ranking to laptop do pracy, który produkuje firma Lenovo. Model ThinkBook 15 czwartej generacji oferuje wysoką wydajność, którą zapewniają między innymi procesor Intel Core i7-1255U ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris Xe Graphics oraz 16 GB pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz. Jest także matryca IPS z podświetleniem LED, której przekątna ma długość 15,6 cala. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 1920 na 1080 pikseli, czyli Full HD. Jego obudowa wykonana została z aluminium, dzięki czemu laptop wygląda elegancko i nowocześnie, a także jest lekki i wytrzymały. Wysoki stopień odporności na uszkodzenia potwierdza certyfikat MIL-STD-810H. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1255U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Microsoft Surface Laptop 5 – niezawodny laptop biznesowy Ocena benchmark.pl









4,9/5 Następna propozycja to ultrabook z wysokiej półki. W tym przypadku nie trzeba się martwić o wydajność, która niezbędna jest do płynnej i komfortowej pracy. Laptop ma 13,5-calowy dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, wynoszącej 2256 na 1504 piksele i jest pokryty szkłem Gorilla Glass, co zapewnia mu ponadprzeciętną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Są też głośniki stereo z Dolby Atmos oraz kamera internetowa HD. Warto także zwrócić uwagę na podświetlaną klawiaturę oraz baterię zapewniającą kilkanaście godzin pracy. Obudowę wykonano w aluminium, a całość waży nieco ponad 1,5 kilograma. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,5 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1290 g

Złącza 1x Thunderbolt, USB typu C, 1x USB 3.2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo ThinkBook 14s Yoga G3 IRU – laptop do pracy z dotykowym ekranem Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ostatnia pozycja w naszym rankingu to tak zwany laptop konwertowalny. Wyposażony został w najnowszy procesor Intel Core i5, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Ma także 14-calowy ekran o rozdzielczości Full HD. Niby nic nadzwyczajnego, ale nie zapominajmy o tym, co wspomnieliśmy na początku. To laptop konwertowalny, co oznacza, że jego ekran jest dotykowy i po obróceniu go o 180 stopni urządzenie zmienia się w tablet. Lenovo ThinkBook 14s Yoga G3 waży 1,5 kilograma, więc z powodzeniem korzystać można z niego w podróży, a możliwość zmiany go w tablet jeszcze ułatwia korzystaniem z niego poza biurem czy domem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1335U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1500 g

Złącza 1x HDMI, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Najlepszy laptop do pracy

Można zaryzykować stwierdzenie, że MacBook Air z układem Apple Silicon M2 jeszcze długo znajdować się będzie w czołówce laptopów biznesowych. To lekki i wydajny laptop do pracy, który nie zawiedzie swojego użytkownika. Jednak nie każdy chce i/ lub może korzystać z komputerów z nadgryzionym jabłkiem na obudowie. Trzeba jednak wiedzieć, że każdy laptop do pracy, który wymieniony został w tym rankingu świetnie sprawdzi się jako przenośny komputer biznesowy. Warto zwrócić uwagę na Microsoft Surface Laptop 5, któremu pod wieloma względami najbliżej do MacBooka, a dodatowo ma dotykowy ekran.

