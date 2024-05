Zapomniany prototyp iPhone'a. Po latach Apple może go odkurzyć

Apple pracuje ponoć nad ultracienkim iPhone'em 17 Slim z zupełnie nowym wzornictwem. Niewykluczone, że projektanci wyciągną szuflady porzucony prototyp z 2019 roku.

Serwis The Information donosi, że Apple pracuje nad nowym smartfonem premium, który miałby dołączyć do oferty w 2025 roku i być pozycjonowany wyżej niż wariant Pro Max. Urządzenie umownie nazywane jest iPhone'em 17 Slim, ale równie dobrze może trafić na rynek jako iPhone Ultra.

Według informatorów serwisu, nowy wariant ma się cechować innym wzornictwem niż pozostałe modele, "znacznie cieńszą" obudową oraz mniejszym otworem Dynamic Island. Od pozostałych reprezentantów iPhone 17 Slim miałby się odróżniać centalnie ulokowanym aparatem.

Brzmi to jak coś świeżego, bo Apple umieszcza aparaty w lewym górnym rogu obudowy konsekwentnie od czasu pojawienia się pierwszej generacji w 2007 roku. Pomysł na wyśrodkowane obiektywy nie jest jednak zupełnie nowy.

Porzucony prototyp iPhone'a z 2019 roku. Czy tak będzie wyglądał iPhone 17 Slim?

Na początku 2019 roku @OnLeaks opublikował wizualizacje mające odzwierciedlać wygląd testowanych prototypów iPhone'a 11. Apple miał dysponować wówczas przynajmniej dwoma modelami przeprodukcyjnymi i spośród nich wybrać finalne wzornictwo.

iPhone 11 Pro: wizualizacje domniemanych prototypów z 2019 roku (fot. @OnLeaks, CompareRaja, Digit)

8 miesięcy później Apple wypuścił iPhone'a 11 z kwadratową wysepką aparatu, która faktycznie mocno przypomina jedną z wizualizacji. A to uwiarygadniło doniesienia na temat drugiego z testowanych ponoć modeli.

Z opublikowanych grafik wynika, że projekt zakładał umieszczenie na środku obudowy podłużnej wysepki z trzema obiektywami. Środkowy miał być otoczony pierścieniem LED.

Warto odnotować, że od tego czasu w podobne klimaty poszedł Google. Niedawno do sieci wyciekły zdjęcia Pixela 9, który ma wyglądać tak:

Google Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL (fot. Rozetked)

Czy iPhone 17 Slim faktycznie będzie przypominał wspomniany prototyp? Tego na razie nie wiadomo, ale skoro swego czasu projekt znajdował się w zaaawansowanej fazie rozwoju, niewykluczone, że Apple wyciągnie go z szuflady, oczywiście odpowiednio go unowocześniając. Na zweryfikowanie plotek najpewniej będziemy musieli jednak poczekać do września 2025, bo przecież na rynek nie zdążył jeszcze trafić iPhone 16.