iPhone 16 bez przycisków? Apple przegrał z technologią, ale się nie poddaje

Jak bumerang wraca temat iPhone’a pozbawionego jakichkolwiek klikalnych przycisków. Apple podobno nie daje za wygraną.

Przypomnijmy. Według wiarygodnych przecieków, Apple planował pozbawić klikalnych przycisków już ubiegłorocznego iPhone’a 15 Pro. Ze względu na "nierozwiązane problemy techniczne" firma miała jednak zrezygnować z tego pomysłu. Jedynymi pozostałościami po pierwotnych planach zdają się być usunięcie przełącznika powiadomień oraz fizyczne rozdzielenie klawiszy odpowiedzialnych za zmniejszanie i zwiększanie głośności.

Najwidoczniej Apple nie zrezygnował jednak ze swojej wizji całkowicie, lecz jedynie ją odroczył.

iPhone 16 bez klikalnych przycisków?

Jak donosi Economic Daily News, tajwański producent półprzewodników Advanced Semiconductor Engineering dostał od Apple’a spore zamówienie na dostawę komponentów niezbędnych do działania przycisków pojemnościowych w nadchodzących iPhone’ach.

Produkcja komponentów ma ruszyć dopiero w trzecim kwartale, więc nie jest jasne, czy Apple złożył zamówienie z myślą o tegorocznym iPhonie 16. Jeśli linie produkcyjne dostawcy nie są wyjątkowo wydajne, możliwe, że Tim Cook myśli już o przyszłych generacjach.

iPhone bez przycisków - jak miałby działać?

Projekt zakłada ponoć użycie przycisków pojemnościowych, które reagują na nacisk, ale nie są fizycznie klikalne. Po obu stronach obudowy iPhone’a znaleźć miałyby się silniki Taptic Engine, które symulowałyby kliknięcia za pomocą wibracji.

Podobnie działa to już w przypadku przycisków Home iPhone’a 7, 8 i SE, ale jako że tym razem usunięte miałyby zostać wszystkie fizyczne przyciski, całe przedsięwzięcie jest dużo bardziej ambitne. Apple pracuje ponoć nad specjalnym czipem, który ma odpowiadać za wykrywanie nacisku nawet wtedy, gdy telefon byłby wyłączony czy rozładowany.

Po co to wszystko? Dzięki usunięciu tradycyjnych przycisków Apple będzie mógł chociażby skomplikować proces naprawy i uczynić ją droższą uszczelnić całą konstrukcję, by zapewnić lepszą ochronę przed wodą i pyłem.

Według wcześniejszych przecieków, iPhone 16 - oprócz wyłącznika, przycisku akcji i klawiszy regulacji głośności - ma zostać uzbrojony w dodatkowy przycisk do obsługi aparatu. Mówi się, że przesuwając po nim palcem będzie można regulować zoom, delikatnym naciśnięciem ustawiać ostrość, a mocnym kliknięciem wyzwalać spust migawki.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max - wizualizacja na podstawie przecieków (fot. Apple Hub / X)

Apple nie jest oczywiście pierwszym producentem, który myśli o rezygnacji z mechanicznych przycisków. Podobne rozwiązanie trafiło już w 2018 roku do HTC U12+, choć w jego przypadku działanie pojemnościowych klawiszy pozostawiało sporo do życzenia.

Oczekuje się, że seria iPhone 16 zostanie zaprezentowana we wrześniu.

Źródło: Economic Daily News