Nadchodzi największy iPhone w historii. To zdjęcie mówi wszystko

Seria iPhone 16 została przyłapana na prawdopodobnie najlepszym jak dotąd zdjęciu. Idą zmiany.

“Szesnastka”, podobnie jak kilka wcześniejszych generacji, ma być dostępna aż czterech różnych wariantach. Wersje podstawowe i Pro tym razem mają się jednak różnić nie tylko wyposażeniem, ale i wyglądem oraz gabarytami.

iPhone 16 w czterech różnych rozmiarach

Według licznych przecieków, tegoroczne portfolio Apple’a ma objąć modele:

iPhone 16 (6,1 cala);

iPhone 16 Plus (6,7 cala);

iPhone 16 Pro (6,3 cala);

iPhone 16 Pro Max (6,9 cala).

Potwierdza to fotka opublikowana przez blogera Sonny’ego Dicksona, na której uwieczniono atrapy nadchodzących smartfonów. Prawdopodobnie są to makiety wykorzystywane przez producentów akcesoriów, dzięki którym mogą dopasować swoje pokrowce i inne dodatki jeszcze przed premierą urządzeń.

iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 i 16 Plus - atrapy (Sonny Dickson / X)

iPhone 16 Pro Max za sprawą niemal 7-calowego ekranu ma być największym smartfonem Apple'a w historii. Różnicę względem i tak dużego iPhone'a 16 Plus widać gołym okiem.

Według przecieków, iPhone’y 16 Pro będą łudząco podobne do wcześniejszych generacji, ale iPhone 16 i 16 Plus mają mieć wyraźnie odświeżone odświeżone wzornictwo. Wszystko wskazuje na to, że Apple porzuci kwadratową wysepkę, która była we wszystkich topowych smartfonach marki od czasu serii 11 z 2019 roku.

Moja teoria jest taka, że pionowy układ dwóch obiektywów ma umożliwić nagrywanie filmów 3D, które będzie można oglądać na goglach Vision Pro. Funkcja ta była dotychczas zarezerwowana dla iPhone’ów 15 Pro i 15 Pro Max, bo “skośny” układ aparatów modeli 15 i 15 Plus uniemożliwiał jej działanie.

Jeśli chodzi o zmiany konstrukcyjne, seria iPhone 16 ma zostać uzbrojona także w dodatkowy przycisk do obsługi aparatu. Według dotychczasowych plotek, muśnięciami palca będzie można regulować zoom, a naciśnięciami ustawiać ostrość i wyzwalać migawkę.

Oczekuje się, że seria iPhone 16 zostanie zaprezentowana we wrześniu. Najważniejsze nowości mają być związane ze sztuczną inteligencją.

