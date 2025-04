Zapakowali 600 ton iPhone'ów do samolotów. Tak Apple obchodzi cła Trumpa

Apple wyczarterował specjalne loty, by przetransportować z Indii do Stanów Zjednoczonych 600 ton iPhone’ów. Firma chciał w ten sposób uniknąć ceł nałożonych przez administrację Donalda Trumpa. Reuters podaje kulisy akcji transportowej.

Cła nałożone przez administrację Donalda Trumpa miały być odpowiedzią na działania innych krajów, które utrudniały amerykański eksport poprzez wyższe cła i bariery handlowe. Decyzja ta wynikała z przekonania Trumpa, że Stany Zjednoczone ponoszą straty w handlu zagranicznym, jednak w praktyce regulacje mogą przełożyć się na wzrost cen elektroniki dla amerykańskich konsumentów.

W obliczu tych zmian giganci technologiczni zaczęli szukać sposobów na obejście ograniczeń. Reuters opisuje, jak Apple próbowało ominąć nowe przepisy, zwiększając produkcję i zapasy popularnych iPhone’ów w Indiach, a następnie transportując je do Stanów Zjednoczonych – jednego z najważniejszych rynków firmy.

600 ton iPhone’ów w sześciu samolotach

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, od marca z Indii do Stanów Zjednoczonych wyleciało sześć samolotów transportowych o ładowności 100 ton każdy, w tym jeden w tym tygodniu, tuż po wprowadzeniu nowych ceł.

Nowe modele z serii iPhone 16 mogą ważyć ok. 300-400 g. Łatwo można zatem policzyć, że na pokładzie samolotów mogło się znajdować ok. 1,5 – 2 mln telefonów. Trudno tutaj podać dokładną liczbę ze względu na różnice w wadze nowych modeli (iPhone 16 waży 170 g, ale iPhone 16 Pro Max już 227 g, do tego należy doliczyć wyposażenie i opakowanie).

Kulisy akcji transportowej

Apple dywersyfikuje swoją produkcję poza Chinami, a Indie zajmują tutaj kluczową rolę. Foxconn i Tata, dwaj główni dostawcy w tym kraju, mają w sumie trzy fabryki, a dwie kolejne są w trakcie budowy.

Cała akcja była planowana już kilka miesięcy temu. Z informacji, do których dotarli dziennikarze Reutersa, wynika, że Apple spędziło około ośmiu miesięcy na organizowaniu przyspieszonej odprawy celnej. Jak podał jeden z wysoko postawionych przedstawicieli indyjskiego rządu, rząd premiera Narendry Modiego zwrócił się do indyjskich urzędników z prośbą o wsparcie dla Apple. Odprawa celna w Ćennaju, w południowym stanie Tamil Nadu, miała zostać skrócona z 30 godzin do zaledwie sześciu godzin.