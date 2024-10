Test iPhone 16 Pro Max. Z tego smartfona korzystam już ponad dwa tygodnie i śmiało mogę powiedzieć, że to bardzo dobry wybór, ale nie dla każdego. Czy warto kupić iPhone 16 Pro Max? Przeczytajcie, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie.

ocena redakcji:









4,9/5

iPhone 16 Pro Max - recenzja

iPhone 16 Pro Max, tak jak pozostałe modele tej serii, zaprezentowany został podczas konferencji „It’s Glowtime”, która odbyła się na początku września tego roku. Tak jak na przykład iPhone 16, model 16 Pro Max wyglądem wiele nie różni się od swojego poprzednika, czyli iPhone 15 Pro Max.

Gdy jednak przyjrzymy się mu bliżej okaże się, że jest kilka istotnych zmian. Po pierwsze, zmienił się rozmiar ekranu. Co prawda, różnica nie jest duża i w praktyce niemal niezauważalna, ale jednak jest. Smartfon dysponuje wyświetlaczem, którego przekątna ma długość 6,9 cala, czyli o 0,3 cala (około 7,6 mm) więcej niż u poprzednika. Warto też dodać, że nieznacznie zwiększyła się wysokość tego smartfona. Wynosi ona 163 mm w porównaniu do 159,9 mm w przypadku iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max (z lewej) i iPhone 15 Pro Max (z prawej)

Nowością jest również czip A18 Pro, który wykonany został w nowym 3-nanometrowym procesie technologicznym. Apple twierdzi, że jego CPU jest o 15% szybsze od A17 Pro, a GPU o 20% szybsze. Jak zwykle bywa, w celu zweryfikowania wydajności przeprowadziłem kilka testów porównawczych.

Inne nowości to między innymi ultraszerokokątna kamera 48 MP, która umożliwia robienie zdjęć makro w wysokiej rozdzielczości oraz nowy przycisk do sterowania aparatem. Warto jeszcze wspomnieć, że smartfon został wyposażony w cztery mikrofony jakości studyjnej, dzięki którym możliwe jest działanie funkcji Miks audio, czyli modyfikacja brzmienia głosów w filmach. To tylko niektóre z nowości. Przejdźmy teraz do szczegółów.

iPhone 16 Pro Max - aparaty

Konstrukcja i wygląd

Jak już wspomniałem, nowy iPhone 16 Pro Max wygląda niemal tak samo jak jego poprzednik. Po pierwsze, widoczną gołym okiem różnicę stanowią warianty kolorystyczne. Nowy smartfon kupić można w czterech kolorach:

Tytan pustynny,

Tytan naturalny,

Tytan biały,

Tytan czarny.

Ja mam okazję testować smartfona w czarnym wykończeniu. Trzeba przyznać, że wygląda on bardzo elegancko. Teksturowane matowe szkło w tym kolorze, które wykorzystano jako tylny panel obudowy, wygląda mało spektakularnie, ale nadaje temu smartfonowi klasy.

Co więcej, Apple chwali się także, że testowany model to iPhone z najwęższymi ramkami wokół wyświetlacza. Później obejrzeć można zdjęcie, na którym porównać można ramki iPhone 16 Pro Max (po lewej) i iPhone 15 Pro Max (po prawej). Różnica jest, ale niewielka i trudno ją zauważyć w codziennym użytkowaniu. Widoczna jest jedynie w przypadku porównania takiego, jak to poniżej.



Szerokość ramek - iPhone 16 Pro Max (po lewej) i iPhone 15 Pro Max (po prawej)

W nowym modelu wprawne oko zauważy także wspomniany już przycisk do sterowania kamerą, który został schludnie wkomponowany w prawą boczną krawędź, mniej więcej na jednej trzeciej jej wysokości.



iPhone 16 Pro Max - przycisk do sterowania kamerą

Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy rozmiarach. W porównaniu do iPhone 15 Pro Max, wymiary nowego modelu są nieco większe i wynoszą 163 na 77,6 na 8,25 mm. Wysokość zwiększyła się o 3,1 mm, a szerokość o 1 mm. Co prawda różnice nie są duże, ale ten i tak sporych rozmiarów smartfon jeszcze urósł. Długość mojej dłoni od początku nadgarstka do czubka środkowego palca wynosi około 19 cm, ale obsługa tego telefonu jedną ręką sprawia mi trudność. Można oczywiście skorzystać z funkcji Przechodzenie do góry, która obniża górną krawędź do połowy wysokości ekranu, ale nie sprawdza się to w każdym przypadku.

Podpowiadamy jednak jak sięgnąć do górnej krawędzi ekranu w iPhone 16 Pro Max. Aby aktywować tę funkcję należy wejść w Ustawienia, a następnie kolejno wybrać Dostępność, Dotyk i włączyć Łatwy dostęp. Teraz wystarczy szybko przesunąć palcem w dół od dolnej krawędzi ekranu, aby cały obraz się opuścił. Jeśli jednak macie mniejsze dłonie, to zdecydowanie polecam mniejsze smartfony. W innym przypadku będziecie musieli pogodzić się z koniecznością używania dwóch rąk do jego obsługi.

iPhone 16 Pro Max - wyświetlacz

Parametry techniczne wyświetlacza nie uległy istotnym zmianom. W związku z niewielkim zwiększeniem wysokości oraz szerokości zmieniła się rozdzielczość, która wynosi obecnie 2868 na 1320 zamiast 2796 na 1290 pikseli. Jednak wskaźnik ppi (liczba pikseli na cal długości) nie uległa zmianie i wynosi 460.

Drugą, zdecydowanie bardziej widoczną różnicę stanowi minimalny poziom jasności, który w nowym modelu wynosi 1 nit. Na zdjęciu poniżej widać iPhone 16 Pro Max (po lewej) i iPhone 15 Pro Max (po prawej) z ustawioną minimalną jasnością wyświetlacza. Widać, że obraz w nowym modelu jest ciemniejszy, co wpływa na znacznie wyższy komfort użytkowania w ciemnych pomieszczeniach.



Minimalna jasnosć ekranu - iPhone 16 Pro Max (po lewej) i iPhone 15 Pro Max (po prawej)

Warto jeszcze wspomnieć o „warstwie Cermic Shield następnej generacji”, która chroni wyświetlacz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Według Apple jest ona o 50% twardsza od warstw stosowanych w poprzednich modelach iPhone’ów. Póki co na ekranie testowanego wyświetlacza nie pojawiły się mikrorysy, ale czas pokaże jak nowe rozwiązanie sprawdzi się w praktyce.

Wydajność iPhone 16 Pro Max

Wspominałem już także o nowym czipie A18 Pro z 6‑rdzeniowym CPU (z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnym), 6‑rdzeniowym GPU oraz 16‑rdzeniowym systemie Neural Engine. Apple chwali się także 17% wzrostem całkowitej przepustowości pamięci systemu oraz do 2-krotnie większym przyspieszeniem sprzętowym ray tracingu niż w czipie poprzedniej generacji. Warto też dodać, że smartfon ma 8 GB pamięci RAM.

W celu sprawdzenia wydajności wykorzystaliśmy standardowy zestaw testów benchmarkowych - Geekbench 6, GFXBench, Jet Stream 2, AnTuTu oraz Sunspider JavaScript, a wyniki prezentujemy poniżej.

iPhone 16 Pro Max - wyniki testów Geekbench 6

iPhone 16 Pro Max - wyniki testów wydajności

6.8 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 60 kl/s SunSpider JavaScript 45,6 ms GFXBench Manhattan 60 GFXBench T-Rex Offscreen 489 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 126 kl/s AnTuTu 10 1736975 pkt JetStream 2 370309 7.1 Parametry telefonu Taktowanie CPU 4050 MHz Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.9 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2868 px Waga 227 g 6.8 Bateria Bateria - rozmowy 1860 min. Bateria - internet 990 min. Bateria - filmy 1350 min.

Aparat w iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max ma trzy obiektywy. Główny obiektyw Fusion 48 MP dysponuje między innymi przysłoną ƒ/1,78 i potrafi robić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (24 i 48 MP) w formacie Apple ProRAW oraz HEIF. Warto dodać, że do zdjęć o rozdzielczości 24 MP można wykorzystać trzy ogniskowe - 24 mm, 28 mm oraz 35 mm. Po wejściu w systemowe Ustawienia w zakładce aparat znajduje się opcja Aparat Fusion, gdzie można „aktywować” dodatkowe ogniskowe i wybrać która ma być domyślna.

Po włączeniu aparatu wystarczy stuknąć w przycisk odpowiadający za ustawienie zoomu na 1x, a ogniskowa zacznie się zmieniać między wspomnianymi wyżej wartościami. Obiektyw dysponuje także 2-krotnym zoomem optycznym dla zdjęć 12 MP.

Nowością jest też ultraszerokokątny obiektyw 48 MP z przysłoną ƒ/2,2 i polem widzenia wynoszącym 120°. Potrafi on robić zdjęcia makro z odległości wynoszącej 2 cm w rozdzielczości do 48 MP. Aby aktywować możliwość robienia zdjęć makro należy wejść w Ustawienia, a następnie wybrać Formaty i aktywować funkcję Narzędzie rozdzielczości. W pozycji Domyślny Pro można jeszcze wybrać domyślny format zdjęć. Po uruchomieniu aparatu wystarczy w prawym górnym rogu stuknąć w RAW MAKS albo HEIF MAKS, by zniknęło ukośne przekreślenie tego napisu.

Trzeci obiektyw to teleobiektyw 12 MP z 5-krotnym zoomem optycznym i przysłoną ƒ/2,8, którego ogniskowa to 120 mm. Poniżej znajdują się zdjęcia zrobione iPhone 16 Pro Max. Fotografie w pełnej rozdzielczości wyświetlić można po kliknięciu w każdą z nich.



Obiektyw główny (12 MP; 0,5x)

Obiektyw główny (24 MP; 1x)



Obiektyw główny (12 MP; 2x)



Obiektyw główny (12 MP; 5x)



Obiektyw główny (12 MP; 25x - zoom cyfrowy)

Makro (12 MP, tryb Pro RAW)

Przedni aparat (7 MP; Tryb portret)

Obiektyw główny (12 MP; 1x; Tryb noc)

Przedni aparat (7 MP). Zdjęcie z lewej zrobione z lampą, zdjęcie z prawej w Trybie noc. Żadne nie wypadło dobrze.

Są tutaj także udoskonalone style fotograficzne oraz przycisk do sterowania kamerą, o których wspominałem przy okazji recenzji iPhone 16. Dodam jedynie, że zacząłem zaprzyjaźniać się z nowym przyciskiem i coraz częściej używam go do uruchamiania kamery oraz ustawienia przybliżenia. Inne opcje obsługuję „po staremu”.

Warto jeszcze dodać kilka słów na temat funkcji Miks audio. Po nagraniu filmu czy notatki głosowej można edytować brzmienie głosu. Poza standardowym ustawieniem do wyboru mamy tryby:

W kadrze - słychać tylko głosy osób widocznych na ujęciu, nawet jeśli podczas nagrywania ktoś mówił poza kadrem,

- słychać tylko głosy osób widocznych na ujęciu, nawet jeśli podczas nagrywania ktoś mówił poza kadrem, Studyjne - nagranie brzmi, jakby mikrofon znajdował się tuż przy ustach mówiącej osoby,

- nagranie brzmi, jakby mikrofon znajdował się tuż przy ustach mówiącej osoby, Filmowe - wszystkie głosy na nagraniu zostają wysunięte na pierwszy plan.

Każdy tryb powoduje, że głosy na filmie brzmią inaczej. Warto dodać, że brzmienie zmienia się już po nagraniu w trakcie edycji wideo.

Bateria iPhone 16 Pro Max

Apple chwali się, że iPhone 16 Pro Max to jak dotąd najlepszy smartfon tej marki pod względem czasu pracy na baterii. Firma deklaruje, że wytrzyma do 33 godzin odtwarzania wideo, do 29 godzin odtwarzania wideo (strumieniowo) oraz do 105 godzin odtwarzania muzyki. A oto rezultaty naszego testu:

16 godzin i 40 minut - strumieniowe odtwarzanie wideo z aplikacji Apple TV z ustawioną maksymalną jasnością ekranu i głośnością na poziomie 75% (smartfon podłączony do WiFi 5GHz),

- strumieniowe odtwarzanie wideo z aplikacji Apple TV z ustawioną maksymalną jasnością ekranu i głośnością na poziomie 75% (smartfon podłączony do WiFi 5GHz), 12 godzin i 30 minut - przeglądanie Internetu w przeglądarce Safari (WiFi 5GHz, maksymalna jasność ekranu).

Sprawdziliśmy także, jak szybko ładuje się iPhone 16 Pro Max. Z pomocą zasilacza z dwoma portami USB-C o mocy 35 W marki Apple i oryginalnego przewodu USB-C w ciągu 30 minut poziom baterii wzrósł o 54% (z 3 do 57%).

Czy warto kupić iPhone 16 Pro Max?

Myślę, że tak jak w przypadku standardowego modelu iPhone 16, warto kupić iPhone 16 Pro Max. Jeśli zależy Wam na dobrych zdjęciach i filmach to zdecydowanie warto wybrać nowy model. Poza tym co opisałem wyżej, w przypadku filmów warto wspomnieć jeszcze o trybie Filmowe w zwolnionym tempie w rozdzielczości 4K z prędkością 120 klatek na sekundę. Co więcej, ilość klatek można edytować po nagraniu wideo.

Wydaje mi się, że w niedługim czasie użytkownicy przywykną do nowego przycisku sterowania kamerą i będzie on hitem wśród wielbicieli fotografii i nagrywania wideo. Problem z tym przyciskiem polega chyba na tym, że wiele lat robiliśmy zdjęcia za pomocą cyfrowego przycisku migawki wyświetlonego na ekranie i przyzwyczajenie się do nowego sposobu wymaga czasu, ale patrząc obiektywnie nowe rozwiązanie jest o wiele bardziej komfortowe w codziennym użytkowaniu.

Zaletą nowego modelu jest także wyższa wydajność, o czym świadczą wyniki naszych testów. Możliwe, że niektórym z Was może się wydawać, że nie jest Wam ona w ogóle potrzebna, ale niezbędna jest ona do sprawnej obsługi wszystkich nowych funkcji.

Swego rodzaju wadą iPhone 16 Pro Max mogą być jego duże rozmiary. Sprawiają one, że obsługa tego smartfona jedną ręką jest niemal niemożliwa, a poza tym trudno zmieścić go w kieszeni. Jest to jednak wynikowa dużego wyświetlacza, bez którego wielu nie wyobraża sobie życia.

Opinia o Apple iPhone 16 Pro Max Plusy przycisk czynności,

przycisk do sterowania kamerą,

zdjęcia do 48 MP (w tym makro),

5-krotny zoom optyczny,

minimalna jasność ekranu wynosząca 1 nit,

wysoka wydajność. Minusy wysoka cena,

jakość zdjęć robionych przednim aparatem w nocy mogłaby być lepsza,

dla niektórych może być zbyt duży.

Apple iPhone 16 Pro Max 98% 4.9/5





W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.