iPhone’a obsłużysz… wzrokiem. Apple zapowiada nowe funkcje AI w iOS 18

iPhone’y oraz iPady od lat można obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego lub poleceń głosowych. Wkrótce do tej listy będziemy mogli dopisać ruch gałek ocznych.

Już w czerwcu odbędzie się impreza WWDC 2024, podczas której zostaną zaprezentowane najważniejsze tegoroczne nowości związane z oprogramowaniem Apple’a. Firma postanowiła jednak nie czekać tak długo i uchylić rąbka tajemnicy już teraz.

Apple zapowiedział nowe ułatwienia dostępności, które mają trafić na iPhone’y i iPady "jeszcze w tym roku". W domyśle chodzi zapewne o zbliżającą się premierę systemów iOS 18 oraz iPadOS 18.

Obsługa iPhone’a i iPada wzrokiem. A to dopiero początek nowych funkcji

Dzięki funkcji Eye Tracking możliwe będzie symulowanie kliknięć i przeciągnięć za pomocą samego ruchu gałek ocznych. Apple podkreśla, że funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję, więc do działania wymaga jedynie przedniej kamery, a konfiguracja ma zająć kilka sekund.

Według informacji prasowej, funkcja ta została zaprojektowana z myślą o użytkownikach niepełnosprawnych fizycznie, ale podejrzewam, że jej zastosowanie będzie znacznie szersze. Śledzenie wzroku może się sprawdzić w kuchni, warsztacie czy wszędzie tam, znosząc konieczność dotykania iPhone’a lub iPada brudnymi rękoma.

Kolejna zapowiedziana przez Apple’a funkcja to Music Haptics. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają mieć możliwość doświadczania muzyki z Apple Music i zewnętrznych aplikacji dzięki "stuknięciom, teksturom i wyrafinowanym wibracjom" iPhone’a.

Apple zapowiada również usprawnienie obsługi głosowej pod kątem rozpoznawania poleceń wydawanych przez użytkowników z zaburzeniami mowy. Ma to ułatwić korzystanie z telefonu osobom z porażeniem mózgowym czy stwardnieniem zanikowym bocznym.

iPhone ma ponadto niwelować skutki choroby lokomocyjnej dzięki. “Badania pokazują, że choroba lokomocyjna jest często spowodowana konfliktem sensorycznym między tym, co dana osoba widzi, a tym, co czuje, co może uniemożliwiać niektórym użytkownikom wygodne korzystanie z iPhone'a lub iPada podczas jazdy jadącym pojazdem” - tłumaczy Apple. Animowane kropki na krawędziach ekranu mają łagodzić ten efekt.

Systemy iOS 18 i iPadOS 18 mają wnieść jeszcze sporo mniejszych ułatwień dostępności takich jak obsługa głosowa CarPlay, możliwość uruchomienia systemowej Lupy przyciskiem akcji czy usprawniony ekran brajlowski.

Imprezę WWDC 2024, podczas której ujrzymy więcej nowości, zaplanowano na 10 czerwca.