Czy nadawanie paczek w Paczkomacie jest skomplikowane i czasochłonne? W żadnym wypadku. Co więcej, teraz jest nawet prostsze i szybsze – wystarczy aplikacja InPost Mobile.

Nadawanie paczki w Paczkomacie właśnie stało się prostsze. Dzięki aplikacji InPost Mobile

Rok temu InPost uprościł odbieranie przesyłek – wystarczy kilka razy dotknąć ekranu swojego telefonu, a skrytka automatycznie się otwiera. Dwanaście miesięcy później wprowadza ułatwienie w drugą stronę: nadawanie paczek również stało się zupełnie bezproblemowe.

Wystarczy, że masz aplikację InPost Mobile (a zainstalowaliśmy ją już na ponad 5 milionach urządzeń) oraz BLIKA (będącego jedną z najpopularniejszych form płatności w naszym kraju). W aplikacji wybierasz wielkość paczki, następnie uzupełniasz dane odbiorcy i nadawcy, opłacasz przesyłkę, skanujesz kod QR w Paczkomacie i umieszczasz pakunek w otworzonej skrytce. To oznacza koniec ze żmudnym procesem i koniecznością dotykania urządzenia, a do tego nie trzeba już drukować i naklejać etykiet.

Jakie są rozmiary paczek? Ile kosztuje nadanie paczki w Paczkomacie?

Gabaryt A: maks. 8 x 38 x 64 cm – 11,99 zł

Gabaryt B: maks. 19 x 38 x 64 cm – 12,99 zł

Gabaryt C: maks. 41 x 38 x 64 cm – 14,99 zł

Korzystając z aplikacji InPost Mobile możesz nadać dowolną przesyłkę o rozmiarze nieprzekraczającym 41 x 38 x 64 cm i wadze do 25 kilogramów. Możesz ją wysłać do innego Paczkomatu lub Paczkopunktu, jak również do domu odbiorcy. Oczywiście tak jak odbieranie, tak i nadawanie paczek jest możliwe o każdej porze dnia i nocy, w każdy dzień tygodnia. Firma nazywa to „skokiem technologicznym” i trudno się z tym określeniem nie zgodzić.

InPost zamierza udoskonalać tę funkcję i już niedługo pojawi się możliwość opłacania przesyłki w inny sposób niż BLIKIEM. Mowa mianowicie o standardowych płatnościach za pomocą karty, jak również z wykorzystaniem usług Google Pay czy Apple Pay, a nawet poprzez szybkie przelewy typu pay-by-link.

Źródło: InPost

