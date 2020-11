Zakupy dokonane w niemieckim sklepie Amazona będziesz mógł odebrać w Paczkomacie InPostu. O współpracy, która ucieszy polskich klientów i niekonicznie zachwyci polskich sprzedawców, poinformował we wtorek Puls Biznesu.

Szybkie i wygodne zakupy na Amazonie. Odbierzesz paczkę w Paczkomacie

Choć ani jedna ze stron nie potwierdziła nawiązania takiej współpracy, faktem jest, że po wpisaniu polskiego kodu pocztowego podczas zakupów na niemieckim Amazonie domyślą formą dostawy bywają już właśnie Paczkomaty InPostu. Warto przy okazji wspomnieć, że takich szaf na przesyłki jest na mapie Polski już ponad 9000.

Dobra wiadomość dla klientów, raczej średnia dla sprzedawców

Dla polskich klientów jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ ze statystyk wynika, że uwielbiamy Paczkomaty, a nie jest tajemnicą, że oferta Amazona jest bardzo atrakcyjna. Mniej pozytywnie te wieści może przyjąć Allegro i wystawiający tam swoje produkty sprzedawcy. Wkrótce może im być trudniej się przebić.

Szczególnie, że Allegro wciąż musi walczyć z chińskim AliExpress, którego popularność w Polsce rośnie, a który nie tak dawno temu zyskał w oczach polskich klientów, oferując… dostawy do Paczkomatów InPostu.

Czyżby Amazon przymierzał się do oficjalnego debiutu w naszym kraju?

Wracając do Amazona – ten nadal nie ma oficjalnego sklepu w Polsce, ale liczne centra logistyczne pozwalają mu bezproblemowo kierować ofertę do polskich klientów, co robi za pośrednictwem wspomnianej już strony niemieckiej (która od jakiegoś czasu jest już dostępna po polsku i obsługuje płatności w złotówkach).

