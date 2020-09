Paczkomaty InPost na dobre już wpisały się w krajobraz tych większych i mniejszych miast. Choć ich sieć może robić wrażenie swoją gęstością, to zawsze może być lepiej. Nawet wtedy, gdy na zewnętrznych powierzchniach nie ma już miejsca.

Paczkomat InDoor, czyli Paczkomat wewnątrz budynku

Paczkomaty InDoor mają być właśnie rozwiązaniem tego problemu. To te same szafy na przesyłki, tyle tylko, że instalowane wewnątrz budynków. InPost celuje przede wszystkim w bloki i biurowce, ale też w galerie handlowe i inne tego typu obiekty. Przykładowo pierwszy taki Paczkomat stanął w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu.

Dzięki takim Paczkomatom pracownicy, klienci i mieszkańcy będą mogli szybko i wygodnie odbierać swoje przesyłki – nieraz bez wychodzenia z budynku, albo też podczas powrotu do domu, bez konieczności robienia dodatkowych przystanków. W przypadku obiektów usługowych szafy mogą zadziałać jak magnes, przyciągając osoby do konkretnej lokalizacji, a przez to potencjalnie zwiększając zyski sklepów.

Polacy uwielbiają Paczkomaty, o czym najlepiej świadczy fakt, że w tym roku (jak podaje Gemius) wyprzedziły one kurierów pod względem popularności. Ich liczba przekroczyła już 7000 i prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać nawet 12 miesięcy, by było ich na mapie kraju więcej niż placówek Poczty Polskiej (wliczając filie i agencje).

Nie każdy budynek jest otwarty 24/7. Co wtedy?

Choć Paczkomaty są przystosowane do działania w trybie 24/7, mogą się zdarzyć lokalizacje, które nie są otwarte przez całą dobę. Wówczas ograniczony będzie również dostęp do Paczkomatu, ale wtedy czas na odbiór przesyłki będzie wydłużony.

Co o tym wszystkim myślicie? Czy jest to waszym zdaniem krok w dobrym kierunku czy też obawiacie się, że przez tego typu ograniczenia korzystanie z Paczkomatów stanie się mniej wygodne?

Źródło: InPost

