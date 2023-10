Digital Care przeprowadziło research dotyczący użycia technologii i sztucznej inteligencji przez studentów. Okazuje się między innymi, że 20 proc. badanych zamierza posiłkować się AI przy odrabianiu zadań domowych i pisaniu prac.

Badanie Digital Care wykazało, że smartfon jest kluczowym urządzeniem dla studentów, co zresztą nie stanowi większego zaskoczenia. 44 proc. ankietowanych deklaruje, że poświęca telefonowi od trzech do pięciu godzin w ciągu dnia, a co trzeci mówi o ponad pięciu godzinach. Jedynie 1/4 respondentów korzysta ze smartfona krócej niż trzy godziny dziennie.

Studenci za pośrednictwem telefonu słuchają muzyki, komunikują się z innymi i zarządzają swoimi pieniędzmi. To robi ponad 85 proc. badanych. Rzadziej żaczki grają w gry, oglądają filmy i seriale i korzystają z rozwiązań do organizacji pracy.

Urządzenia mobilne w nauce

97 proc. studentów używa urządzeń elektronicznych do nauki. Najchętniej sięgają po laptopy (94 proc.), a rzadziej po pozostałe sprzęty. Co trzeci uczestnik studiów wyższych korzysta z tabletu, a jedynie co czwarty z komputera stacjonarnego.

– Widzimy, że studenci w kontekście elektroniki cenią sobie wygodę, swobodę i mobilność. Nie tylko mając na uwadze same urządzenia, ale także związane z nimi usługi. Niemal 60 proc. studentów jest zainteresowanych skorzystaniem z wynajmu urządzeń mobilnych na uczelniach, głównie tabletów i laptopów, w modelu semestralnym lub rocznym. Możliwość wypożyczenia sprzętu mobilnego poprzez uczelnię pozytywnie ocenia aż 75 proc. ankietowanych dorosłych – opowiada Anna Kozłowska-Pietraszko, Corporate Communication Director, Digital Care.

Jak studenci wykorzystują AI?

Firma Digital Care zbadała również nastawienie studentów do zagadnienia sztucznej inteligencji w nauce. 60 proc. ankietowanych postrzega pozytywnie użycie AI w edukacji. 68 proc. uczestników studiów odpowiedziało, że będzie używać narzędzi opartych na AI. Tym samym okazało się, że więcej osób deklaruje wykorzystanie sztucznej inteligencji, niż dobrze ocenia takie rozwiązania.

Research wykazał, że studenci zamierzają za pomocą algorytmów tłumaczyć teksty, organizować swoją pracę i tworzyć prezentacje. Takie odpowiedzi wskazało 50 proc. ankietowanych.

Nie brakuje też takich, którzy planują wspomagać się AI przy odrabianiu zadań domowych (38 proc.) i tworzeniu prac zaliczeniowych (34 proc.). Co piąty student zamierza przy pomocy sztucznej inteligencji napisać pracę dyplomową – licencjacką, inżynierską bądź magisterską.

– Przed szerokim wykorzystywaniem sztucznej inteligencji warto zweryfikować, czy uczelnia, na której studiujemy, wprowadziła regulacje i zasady dotyczące wspomagania się AI w procesie nauki. Nasze badanie pokazało, że niemal 50 proc. studentów nie zna odpowiedzi na to pytanie – sugeruje Anna Kozłowska-Pietraszko.

Kogo zbadano - i kiedy?

Badanie zrealizowano za pośrednictwem platformy Omnisurv by IQS w dniach 28-30 września. Uczestniczyło w nim 500 studentów w wieku 19-35 lat.

źródło: materiały prasowe