Jak duże jest zapotrzebowanie sztucznej inteligencji na wodę? Okazuje się, że olbrzymie. Liczby mogą wręcz przerazić.

ChatGPT, narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji opracowane przez inżynierów OpenAI, jest niezwykle popularne. Jego zdolność do automatycznego generowania tekstów i udzielania odpowiedzi na zapytania sprawia, że stał się niezastąpionym narzędziem w wielu dziedzinach, od nauki po sektory kreatywne. Jednak jego działanie nie odbywa się bez kosztów. W rzeczywistości, ChatGPT jest bardzo "spragniony" - wymaga znacznej ilości wody do chłodzenia podczas intensywnych procesów obliczeniowych.

Ile wody potrzebuje ChatGPT?

Generatywna sztuczna inteligencja, choć istniała już przed pojawieniem się ChatGPT, zyskała na popularności dzięki temu narzędziu. W krótkim czasie stało się niezwykle popularne, wpływając na sposób, w jaki nauka, pozyskiwanie informacji i tworzenie tekstów różnego rodzaju wygląda dzisiaj. Przeprowadzanie skomplikowanych procesów przez generatywną sztuczną inteligencję wiąże się jednak z ogromnym zużyciem energii i generowaniem dużych ilości ciepła. Podobnie jak u człowieka, ciepło powoduje wzrost zapotrzebowania na wodę.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego obliczyli, że ChatGPT potrzebuje mniej więcej szklanki wody, aby odpowiedzieć na maksymalnie 25 zapytań. Innymi słowy, 100 pytań generuje zapotrzebowanie na 1 litr wody, który jest głównie wykorzystywany do chłodzenia centrów obliczeniowych. Może to wydawać się niewiele, ale po przemnożeniu tej wartości przez rzeczywistą liczbę zapytań, ilość ta staje się znaczna. Dodajmy, że ChatGPT przetwarza od 10 milionów do 1 miliarda zapytań dziennie, w zależności od źródła danych.

Wzrost zużycia wody w branży technologicznej jest zauważalny i zwraca na niego uwagę ekspertów środowiskowych. Na przykład Microsoft zwiększył wykorzystanie wody do chłodzenia centrów danych o 34% w latach 2021-2022. Obecnie wynosi to blisko 6,5 miliarda litrów. Wszystko to pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na wodę w dziedzinie technologii, a szczególnie w przypadku narzędzi takich jak ChatGPT.

