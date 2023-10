Bing Chat ułatwia działanie cyberprzestępcom? Badacze z firmy Malwarebytes odkryli luki w działaniu sztucznej inteligencji, która może poważnie zaszkodzić użytkownikom chatbota.

Bing Chat zadebiutował w lutym 2023 roku jako innowacyjne rozwiązanie mające ułatwić poszukiwanie informacji w sieci. Była to także pewnego rodzaju rewolucja na rynku wyszukiwarek internetowych. Koncepcja była prosta - chatbot oparty na sztucznej inteligencji (silnik GPT-4) miał podpowiadać użytkownikom wyniki wyszukiwania. Microsoft, twórca Bing Chat, chciał w ten sposób wyprzedzić swojego największego konkurenta - Google.

Jednak już miesiąc później Microsoft zdecydował się na wprowadzenie do rozmów reklam, które miały generować dodatkowe przychody dla przedsiębiorstwa. To jednak otworzyło furtkę dla cyberprzestępców, którzy mogą teraz jeszcze łatwiej oszukiwać użytkowników. Bing Chat trafił także do przeglądarki Microsoft Edge, ale później został uwolniony i pojawił się też w Google Chrome oraz Apple Safari..

Bing Chat promuje cyberprzestępców

Firma Malwarebytes odkryła, że Bing Chat podsuwa użytkownikom strony z fałszywym oprogramowaniem. Przykładowo, podczas zapytania o możliwość pobrania aplikacji Advanced IP Scanner, sztuczna inteligencja promuje reklamę podstawioną przez cyberprzestepców, która prowadzi do sfałszowanej strony internetowej o podobnym adresie.



Bing Chat odsyła użytkowników do fałszywych stron ze złośliwym oprogramowaniem

Eksperci z Malwarebytes dokonali analizy podstawionej strony i wykryli na niej trzy podejrzane pliki. Jeden z nich zawiera złośliwe oprogramowanie - choć nie udało się zidentyfikować dokładnego zagrożenia, oprogramowanie tego typu może wykradać poufne informacje lub infekować sieci firmowe.

Zasada ograniczonego zaufania. Nawet dla sztucznej inteligencji

Reklamy w Bing Chat to niezwykle sprytne oszustwo, ponieważ cyberprzestępcy wykorzystują linki podsuwane przez sztuczną inteligencję. Problem polega na tym, że dla wielu użytkowników wyniki podawane przez chatbota mogą wydawać się bardziej wiarygodne, co sprawia, że nie spodziewają się oszustwa.

Eksperci z Malwarebytes podkreślają, że zagrożenia w sieci są coraz trudniejsze do zidentyfikowania. W rzeczywistości użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać wszystkie linki, nawet te, które podsuwa sztuczna inteligencja. To pokazuje, że zaufanie do technologii, nawet tak zaawansowanej jak sztuczna inteligencja, powinno być ograniczone.

Źródło: Malwarebytes