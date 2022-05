Ekspres do kawy to wspaniałe urządzenie. A taki, który przygotowuje nie tylko czarne, ale i mleczne kawy to spełnienie marzeń wielu z nas. Podpowiadamy, jakie urządzenia warto kupić i z jakim wydatkiem trzeba się liczyć.

Kawa z ekspresu wielu osobom kojarzy się z czarnym, gorzkim i ciężkim napojem. Coraz więcej osób przekonuje się jednak o doskonałości kremowych i delikatnych kaw mlecznych. Jeśli marzy ci się pozwalający je przygotować ekspres do kawy, to mamy dla ciebie kilka propozycji. Pokazujemy również, na co możesz liczyć przy określonym budżecie: od 500 do 3000 złotych.

Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy, bo gdy miłośnik mlecznych kaw kupuje ekspres ciśnieniowy, to musi wziąć pod uwagę wiele różnych kwestii…

Tani ekspres do kawy mlecznej? Model kolbowy za 500 lub 1000 złotych

Najtańszym rozwiązaniem jest zakup ekspresu kolbowego z dyszą spieniającą. Taki sprzęt nie przygotuje cappuccino za ciebie, ale pomoże ci szybko przyrządzić pyszny napój. Wystarczy podłożyć pojemnik z mlekiem pod dyszę, która błyskawicznie je spieni. Plusem jest niska cena urządzenia – przykładowo Zelmer ZCM7255 kosztuje niespełna 500 złotych. Minusami: to, że masz więcej roboty i możesz skorzystać wyłącznie z kawy wcześniej zmielonej.

Jeśli możesz dołożyć nieco pieniędzy, to za niewiele ponad pół tysiąca kupisz ekspres taki jak DeLonghi ECP33.21. To wciąż model kolbowy z dyszą spieniającą, ale oferujący dodatkowo regulację emisji pary. Dzięki temu możesz przyrządzić puszyste cappuccino, ale też delikatne latte macchiato albo espresso macchiato. To ciekawa opcja dla wymagających oszczędnych.

Poziom wyżej – choć wciąż w kategorii do 1000 złotych – plasują się ekspresy kolbowe ze zintegrowanym pojemnikiem na mleko. To automatyczny system, który nie wymaga już przelewania mleka do filiżanki, lecz samodzielnie je spieniający i dodający do kawy. Breville Prima Latte VCF045X kosztuje około ośmiu stówek i jest jednym z najtańszych, a godnych polecenia modeli, przygotowujący cappuccino i latte za wciśnięciem jednego przycisku.

Automatyczny ekspres do kawy mlecznej – od 1000 zł. Kiedy warto dołożyć?

Jeśli twój budżet przekracza 1000 złotych, to zamiast kolbowego możesz wybrać ekspres automatyczny. To wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ ma zintegrowany młynek i zbiornik na odpady. W efekcie: możesz mieć zawsze świeżo zmieloną kawę bez konieczności używania innych urządzeń, a do tego nie musisz opróżniać fusów z pojemnika w kolbie po każdej zaparzonej kawie. Niestety za te korzyści musisz dopłacić właśnie tysiaka.

Za 1500 złotych możesz więc kupić automatyczny ekspres do kawy z dyszą spieniającą. Jednym z wartych uwagi modeli jest DeLonghi Magnifica ESAM 3000.B z regulacją emisji pary. Tak jak wspominaliśmy przy kolbowym modelu tego typu, oznacza to możliwość przygotowania zarówno kawy z mocno spienionym mlekiem (jak cappuccino) oraz bardziej kremowej (jak latte macchiato).

Niewiele droższym, a ciekawym rozwiązaniem jest również system, jaki spotykamy w ekspresie Melitta Latticia OT F30/0-100. Nie ma tutaj zintegrowanego pojemnika, ale jest rurka połączona z ekspresem, więc wszystko odbywa się automatycznie, a równocześnie nie musisz przelewać mleka z butelki czy kartonu do osobnego zbiorniczka. Rzadko spotykaną ciekawostką jest tutaj również możliwość parzenia dwóch kaw mlecznych równocześnie: zarówno latte macchiato, jak i cappuccino.

Ekspres do kawy mlecznej dla wymagających – te dwa warto wziąć pod uwagę

Jeśli jednak bardziej przekonuje cię osobny pojemnik na mleko, to rzuć okiem na Philips LatteGo Premium EP3241/50. To bardzo dobry ekspres automatyczny z jednym z najlepszych systemów spieniających na rynku.

A gdy dysponujesz budżetem na poziomie 3000 złotych, to warto dopłacić do modelu DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B. Ma bardzo dobry młynek, pierwszorzędny system zaparzający i świetny system spieniający, a do tego oferuje bardzo szeroki wybór kaw mlecznych, między innymi: cappuccino, cappuccino mix, latte macchiato, flat white i espresso macchiato. Co więcej, każdy przepis możesz dostosować do swoich preferencji, dobierając optymalny stosunek mleka do kawy.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało – napisz komentarz, odpowiemy.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.