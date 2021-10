Prosty w obsłudze ekspres do kawy wszystko robi sam. To właśnie dzięki funkcjom automatycznym korzystanie z takiego urządzenia staje się dziecinnie łatwe i maksymalnie przyjemne.

Prosty w obsłudze ekspres do kawy – co to znaczy?

Co konkretnie powinien oferować prosty w obsłudze ekspres do kawy? Po pierwsze: wyświetlacz dotykowy i funkcje automatyczne, dzięki którym nie musisz przebijać się przez dziesiątki ustawień – wciskasz 1 przycisk i proces przygotowywania twojej kawy po prostu się rozpoczyna. Po drugie: zintegrowany system mleczny i automatyczne jego czyszczenie. Wreszcie po trzecie: automatyczny system czyszczenia i odkamieniania urządzenia, dzięki czemu nie tylko samo użytkowanie, ale też konserwacja ekspresu odbywa się bez twojego udziału.

Czy łatwo jest znaleźć takie urządzenie? Wcale nie. Na szczęście nie jest to też niemożliwe. Nie trzeba też mieć nie wiadomo jak dużego budżetu. Dwa tysiące to cena, przy której zaczynają się w pełni automatyczne ekspresy, a w promocji można zaoszczędzić nawet kilka stówek.

Ekspres do kawy – prosty w obsłudze i niedrogi

Weźmy na przykład taki DeLonghi ECAM 23.260. Normalnie kosztuje trochę ponad 2000 zł, ale jeśli zdecydujesz się na zakup w RTV Euro AGD, zrobisz to do 25 października i wpiszesz kod RVAT19102510, to zapłacisz tylko 1665,84 zł. To świetna cena, biorąc pod uwagę fakt, że ten ekspres potrafi robić aromatyczną kawę za jednym dotknięciem przycisku, ma intuicyjny panel sterowania oraz automatycznie przeprowadza proces płukania i odkamieniania. Samodzielnie też się wyłącza, gdy z niego nie korzystamy. Oczywiście w razie czego możesz też dostosować ustawienia – po prostu nie musisz tego robić, jeśli nie chcesz, a mimo to odbierzesz filiżankę pysznej kawy.

Za mniej niż 2000 złotych możesz kupić także ekspres Krups Evidence EA8901 (o ile użyjesz kodu RKMWE21102510C). Jego konserwacja jest równie automatyczna, a obsługa – nawet bardziej intuicyjna niż w przypadku modelu DeLonghi. Automatyczne programy pozwalają przygotować 15 różnych napojów bez zagłębiania się w szczegóły: to między innymi espresso, americano, cappuccino i latte macchiato. Efekty są wyśmienite, a dodatkowym atutem tego urządzenia są jego niewielkie wymiary: ma tylko 24 cm szerokości i 36 cm głębokości, dzięki czemu zmieści się też w mniejszej kuchni.

Na co możesz liczyć, gdy dysponujesz większym budżetem?

Jeśli możesz trochę dołożyć, to zerknij na ekspres Nivona CafeRomatica 769, który w promocji (z kodem RVAT19102510) kosztuje tylko 2763,39 zł. Z jednej strony pozwala na dokładne ustawienie wszystkich parametrów zaparzania, z drugiej – wcale tego nie wymaga: wystarczy wcisnąć jeden przycisk, by uruchomić program automatyczny i po chwili cieszyć się na przykład filiżanką pysznego cappuccino. Urządzenie oferuje także automatyczne płukanie systemu mlecznego oraz automatyczne czyszczenie i odkamienianie poszczególnych elementów. Dodatkowo do sterowania można posłużyć się aplikacją na telefon.

Wszystkie ekspresy, o których do tej pory wspomnieliśmy, cechują się ciśnieniem 15 barów. Model DeLonghi Primadonna S Evo ECAM 510.55.M oferuje 19 barów i na tym jego atuty wcale się nie kończą. Wygodne sterowanie zapewniają zintegrowany panel oraz aplikacja na telefon, a komfort poprawia dodatkowo podgrzewacz filiżanek. Wciśnięcie jednego przycisku wystarczy, by wypełnić filiżankę kawą espresso, cappuccino, latte czy flat white. Oczywiście wszystko też czyści się samo, więc tobie nie pozostaje nic innego jak tylko cieszyć się aromatycznym napojem – filiżanka za filiżanką. Z kodem RVAT19102510 obniżysz cenę urządzenia do 3169,89 zł (a więc o ponad 700 zł).

Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej, zresztą o bardzo zbliżonej specyfikacji, jest Siemens EQ.6 plus s700 TE657319RW, którego cena (z kodem RVAT19102510) wynosi 3251,19 zł. To właśnie taki ekspres, jakiego szukasz – wystarczy go włączyć, wcisnąć jeden przycisk i po chwili już rozkoszujesz się wyśmienitą kawą – czarną lub z mlekiem (albo i dwiema). Urządzenie automatycznie czyści swój układ po każdym przygotowaniu napoju, samodzielnie też dokonuje odkamieniania. A jeśli zostawisz włączony ekspres, a nie będziesz z niego korzystać, to po pewnym czasie wyłączy się sam.

Nie udało ci się znaleźć tego, czego szukasz? Sprawdź też inne automatyczne ekspresy do kawy w ofercie RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.