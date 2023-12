Ekspres do kawy to urządzenie, które coraz częściej gości w naszych domach i biurach. Automatyczny sprzęt pozwala w kilka chwil przygotować espresso, małą czarną, cappuccino lub latte macchiato. Nasz ranking ekspresów do kawy pomoże ci wybrać ten najlepszy model dla ciebie.

Rozpoczynasz dzień od kilku łyków mocnego espresso? Filiżanką kawy pobudzasz się w pracy? Puszyste cappuccino lub trójkolorowe latte macchiato jest dla ciebie obowiązkowym towarzyszem podczas spotkań służbowych i towarzyskich? A może każda z tych odpowiedzi jest prawidłowa? Tak czy inaczej dobry ekspres do kawy może poprawić ci humor, a może i podnieść jakość życia. Trzeba tylko dobrze wybrać. No właśnie.

Jaki ekspres do kawy? Ranking ekspresów do kawy 2024:

Dobry ekspres do kawy - jaki wybrać? Kolbowy czy automatyczny?

Choć ilu kawoszy, tyle „najlepszych przepisów na doskonałą kawę”, to ostatecznie liczba sposobów na jej przygotowanie jest ograniczona. Zacznijmy od tego, że istnieje kilka podstawowych metod parzenia kawy. Umożliwiają to przyrządy i urządzenia, takie jak:

kawiarki to najtańsze i najprostsze urządzenia do parzenia kawy, ale ich dużą wadą jest kiepska wydajność,

to najtańsze i najprostsze urządzenia do parzenia kawy, ale ich dużą wadą jest kiepska wydajność, ekspresy przelewowe to maleńki krok do przodu, ale wciąż trzeba się przy takim zaparzaniu napracować (wykorzystuje się wszak papierowe filtry) i poświęcić na nie dużo czasu,

to maleńki krok do przodu, ale wciąż trzeba się przy takim zaparzaniu napracować (wykorzystuje się wszak papierowe filtry) i poświęcić na nie dużo czasu, ekspresy na kapsułki są bardzo wygodne, zarówno w kwestii przygotowywania kawy, jak i czyszczenia urządzenia, a do tego umożliwiają parzenie niemal dowolnego rodzaju kawy, ale wiele osób narzeka na smak, a do tego jest to wysoce nieekologiczne rozwiązanie. Wreszcie są też…

są bardzo wygodne, zarówno w kwestii przygotowywania kawy, jak i czyszczenia urządzenia, a do tego umożliwiają parzenie niemal dowolnego rodzaju kawy, ale wiele osób narzeka na smak, a do tego jest to wysoce nieekologiczne rozwiązanie. Wreszcie są też… ekspresy ciśnieniowe – to urządzenia, które wykorzystują wysokie ciśnienie, pozwalając na szybkie zaparzanie kawy, zachowując pełnię smaku i aromatu.

Z kolei same już ekspresy ciśnieniowe można podzielić na trzy kategorie:

ekspresy kolbowe kosztują zwykle poniżej 1000 zł i prostota jest ich największym atutem. Wystarczy wsypać kawę do sitka, zamocować kolbę i włączyć wodę. Wszystko odbywa się tu ręcznie i samemu trzeba zatroszczyć się o zmielenie kawy, a następnie dobranie jej odpowiedniej ilości. Minusem jest też konieczność ciągłego usuwania fusów. Wygodniejsze są…

kosztują zwykle poniżej 1000 zł i prostota jest ich największym atutem. Wystarczy wsypać kawę do sitka, zamocować kolbę i włączyć wodę. Wszystko odbywa się tu ręcznie i samemu trzeba zatroszczyć się o zmielenie kawy, a następnie dobranie jej odpowiedniej ilości. Minusem jest też konieczność ciągłego usuwania fusów. Wygodniejsze są… ekspresy półautomatyczne , które kosztują zwykle między 1000 a 2000 zł. Cechuje je konieczność ręcznego spieniania mleka, ale sama kawa zaparza się automatycznie. Oznacza to tyle, że wbudowany młynek pobiera odpowiednią ilość ziaren, mieli je i przekazuje urządzeniu. Ty musisz dbać tylko o to, by nie brakowało ziaren i wody w pojemnikach, no i o regularne usuwanie fusów (znacznie rzadsze jednak niż w kolbówkach). Z kolei…

, które kosztują zwykle między 1000 a 2000 zł. Cechuje je konieczność ręcznego spieniania mleka, ale sama kawa zaparza się automatycznie. Oznacza to tyle, że wbudowany młynek pobiera odpowiednią ilość ziaren, mieli je i przekazuje urządzeniu. Ty musisz dbać tylko o to, by nie brakowało ziaren i wody w pojemnikach, no i o regularne usuwanie fusów (znacznie rzadsze jednak niż w kolbówkach). Z kolei… ekspresy automatyczne kosztują od 1500 zł do kwot kilka razy większych. Takie urządzenia zapewniają pełną wygodę – wystarczy kilka kliknięć (a czasem i jedno), by ekspres samodzielnie przygotował czarną lub mleczną kawę, zgodną z życzeniem użytkownika. Jest to zdecydowanie najwygodniejsze rozwiązanie – idealne dla miłośników mlecznych kaw i rekomendowane wielbicielom czarnych.

Jaki ekspres do kawy do domu lub biura? Na to warto zwrócić uwagę

W naszym rankingu zmieściliśmy urządzenia reprezentujące wszystkie te trzy kategorie. Zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, to dodajmy jeszcze, że najważniejszymi cechami ekspresu ciśnieniowego są:

ciśnienie (do przygotowania doskonałego espresso potrzeba 9 barów. Teoretycznie im większe ciśnienie, tym więcej ekstraktu w samym napoju, dlatego 15-barowy albo i 19-barowy ekspres to właśnie to, w co najlepiej jest celować),

(do przygotowania doskonałego espresso potrzeba 9 barów. Teoretycznie im większe ciśnienie, tym więcej ekstraktu w samym napoju, dlatego 15-barowy albo i 19-barowy ekspres to właśnie to, w co najlepiej jest celować), pojemność zbiorników na kawę, wodę i mleko (oczywiście im większa pojemność, tym rzadziej trzeba dosypywać czy dolewać składników),

zbiorników na kawę, wodę i mleko (oczywiście im większa pojemność, tym rzadziej trzeba dosypywać czy dolewać składników), liczba napojów do wyboru (dostępne są modele oferujące tylko kawę czarną albo dodatkowo mleczne cappuccino i latte macchiato, a dla miłośników eksperymentów znajdą się urządzenia z 12 20 czy nawet 40 przepisami),

(dostępne są modele oferujące tylko kawę czarną albo dodatkowo mleczne cappuccino i latte macchiato, a dla miłośników eksperymentów znajdą się urządzenia z 12 20 czy nawet 40 przepisami), możliwość personalizacji (ekspresy wyższej klasy umożliwiają dokładne ustalenie grubości mielenia ziaren, intensywności aromatu, wielkości kawy, temperatury wody itp. – dzięki temu możesz przyrządzić kawę zgodnie ze swoimi preferencjami),

(ekspresy wyższej klasy umożliwiają dokładne ustalenie grubości mielenia ziaren, intensywności aromatu, wielkości kawy, temperatury wody itp. – dzięki temu możesz przyrządzić kawę zgodnie ze swoimi preferencjami), intuicyjna obsługa (najczęściej spotyka się urządzenia z panelami dotykowymi, pozwalającymi na wygodne dobranie ustawień – wybierz takie, które wydaje ci się najbardziej intuicyjne),

(najczęściej spotyka się urządzenia z panelami dotykowymi, pozwalającymi na wygodne dobranie ustawień – wybierz takie, które wydaje ci się najbardziej intuicyjne), tryb automatycznego czyszczenia (to praktyczny dodatek, pozwalający zadbać o odpowiednią higienę).

Najlepszy ekspres do kawy. Jaki wybrać? Oto polecane modele

W rankingu znajdziesz polecane ekspresy do kawy w cenach od ok. 1 do 5 tys. złotych. Jeśli twój budżet jest zdecydowanie mniejszy, to rekomendujemy wybór modelu DeLonghi EC 221. To najlepszy ekspres do 500 zł. Bez automatycznego młynka czy zintegrowanego systemu spieniania mleka, ale wyposażonego w dobry system zaparzający i intuicyjny panel sterowania. Tymczasem przejdźmy do modeli plasujących się nieco wyżej.

Breville Prima Latte – kolbowy ekspres ze spieniaczem mleka do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 1000 zł to wciąż niewielki budżet, gdy chce się kupić dobry ekspres do kawy. Trudno myśleć choćby o zintegrowanym młynku, który automatyzuje cały proces przygotowywania napoju. Jednak to nie mielenie, a parzenie jest podstawową funkcją tego urządzenia. Tymczasem Breville Prima Latte robi to wyśmienicie. Ciśnienie na poziomie 15 barów pozwala wydobyć pełnię smaku i aromatu z kawy, a system grzewczy Themoblok działa bez zarzutu. Co nietypowe dla modeli z tej półki cenowej, ekspres oferuje nie dyszę do spieniania mleka, lecz automatyczny spieniacz (z regulacją intensywności), przyspieszając tym samym przygotowywanie mlecznych napojów, takich jak cappuccino czy latte macchiato. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek nie

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1500 ml

Rodzaj kawy mielona

Regulacja mocy kawy tak

Moc 1238 W

DeLonghi Magnifica Start – tani dobry ekspres do kawy z młynkiem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Za 1500 złotych kupimy już dobry ekspres automatyczny, który najpierw zmieli ziarna, a następnie zaparzy kawę: espresso, klasyczną lub americano. Niestety przy tym budżecie trzeba iść na pewien kompromis – polega on na braku automatycznego spieniacza do mleka. Opisywany tu model DeLonghi Magnifica Start oferuje jednak dyszę, dzięki której szybko i łatwo spienisz mleko, aby zaserwować sobie (bazujące na espresso) cappuccino lub latte macchiato. Ekspresy tego producenta słyną z bardzo wysokiej jakości podzespołów połączonej z prostym i wygodnym sterowaniem – nie inaczej jest w przypadku tego „podstawowego” modelu. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 250 g

Moc 1450 W

Krups Evidence EA8901 – w pełni automatyczny ekspres do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Budżet na poziomie 2000 zł pozwala już wybrać w pełni automatyczny ekspres, który samodzielnie przygotuje zarówno czarną, jak i mleczną kawę. Jednym z najlepszych modeli w tej kategorii cenowej jest Krups Evidence EA8901. Obok dziecinnie prostej obsługi i naprawdę dobrego systemu zaparzającego, atutem tego urządzenia jest także bardzo duża pojemność zbiornika na wodę. Wynosi ona aż 2,3 l, dzięki czemu uzupełnianie go jest rzadkością. Sprzęt ten daje też duży wybór: mamy 7 przepisów na czarną kawę i 5 na mleczną, a każdy z nich można dostosować do własnych potrzeb. Ciekawostką jest również możliwość parzenia dwóch kaw równocześnie (także cappuccino). Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 2300 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 250 g

Moc 1450 W

Siemens EQ.6 plus s.100 – ekspres, który rozumie kawę (i kawoszy) Ocena benchmark.pl









4,7/5 Siemens znajduje się wśród producentów, których ekspresy cieszą się szczególnie dużą popularnością w Polsce. Zawdzięcza to przede wszystkim technologiom sensoFlow, ceramDrive i aromaDouble Shot. To trio dba o to, by z każdego ziarna wydobyć jak najwięcej smaku i aromatu (a o jego skuteczności przekonało się już wielu kawoszy). Na tym jednak atuty modelu EQ.6 plus s.100 wcale się nie kończą, bo mamy tu jeszcze szeroką gamę przepisów (i wygodny panel dotykowy do ich wyboru) oraz funkcję oneTouch pozwalającą przygotować idealną kawę według spersonalizowanego przepisu za pośrednictwem jednego przycisku. W trosce o higienę Siemens postarał się też o automatyczny system odkamieniający i parowe czyszczenie systemu mlecznego. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1700 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

Moc 1500 W

DeLonghi Dinamica Plus – najlepszy ekspres do kawy w rozsądnej cenie Ocena benchmark.pl









4,9/5 Dla wielu osób górna granica cenowa w przypadku ekspresu do domu wynosi 3000 złotych. Jeśli przyjmiemy taką definicję „rozsądnej ceny”, to DeLonghi Dinamica Plus może zostać uznany z najlepszy ekspres do kawy. Jego największym atutem jest wyższe ciśnienie (19 barów), dzięki czemu potrafi wydobyć jeszcze więcej smaku i aromatu z ziaren kawy, które mielone są za pomocą bardzo dobrego młynka z wielostopniową regulacją. Korzystając z dotykowego menu dostosujesz także moc kawy, jej wielkość oraz temperaturę. A to wszystko przy wielu dostępnych rodzajach napojów: od espresso, małej czarnej i long, po cappuccino, latte macchiato i flat white. Dobry spieniacz mleka, automatyczny system czyszczenia i pojemne zbiorniki (na ziarna i wodę) stanowią dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 19 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

Moc 1450 W

Philips LatteGo serii 5400 – najlepszy ekspres do kaw mlecznych Ocena benchmark.pl









4,7/5 Philips uzupełnia zestawienie producentów cieszących się największą popularnością w Polsce – tuż obok Siemensa i DeLonghi. Jego LatteGo serii 5400 stanowi zaś optymalny wybór dla większości kawoszy o sprecyzowanych wymaganiach. Grupą, którą najbardziej może zainteresować ten model, są miłośnicy kaw mlecznych, takich jak cappuccino, latte macchiato czy flat white. Urządzenie słynie ze świetnego systemu spieniania mleka, zapewniającego gładką piankę, niezależnie od wybranego mleka (lub jego zamiennika). Rozwiązanie proponowane przez Philips jest też niezwykle higieniczne. Szerokie opcje personalizacji pozwalają zaś cieszyć się dokładnie taką kawą, jaką się lubi. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 275 g

Moc 1500 W

Nivona CafeRomatica 821 – minimalistyczny design i wielkie możliwości Ocena benchmark.pl









4,7/5 Nivona CafeRomatica 821 to ekspres, oferujący wyśmienite kawy czarne i mleczne. Jego młynek i system zaparzający nie tylko wykonują świetną robotę, ale też charakteryzują się bardzo cichym działaniem (co wcale nie jest standardem, nawet na tej półce cenowej). W zależności od tego, jaką kawę preferujesz, system Aroma Balance pozwala wybrać łagodny, zrównoważony lub mocny smak. Regulować możesz również grubość mielenia ziaren i temperaturę wody. Model ten szczególnie zainteresować może także miłośników estetycznego minimalizmu. Objawia się on zarówno w projekcie samego urządzenia, jak i jego panelu sterowania. Dopełnieniem całości jest podgrzewana i podświetlana tacka na filiżanki (ot, ciekawostka). Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 250 g

Moc 1465 W

DeLonghi Eletta Explore – dla miłośników kawy mrożonej (i gorącej też) Ocena benchmark.pl









5/5 Jeśli latem twoim ulubionym napojem jest mrożona kawa, to DeLonghi Eletta Explore jest ekspresem, obok którego nie zdołasz przejść obojętnie. Urządzenie oferuje aż 40 przepisów: zarówno na gorące, jak i właśnie na mrożone kawy czarne i mleczne, a na mleko ma dwa pojemniki (znów: do spieniania na ciepło i na zimno). Przy tym wszystkim jest to też po prostu bardzo dobry ekspres, wyposażony w świetny system zaparzający i charakteryzujący się ciśnieniem 19 barów. Obsługę ułatwia 3,5-calowy wyświetlacz dotykowy, a 4 profile użytkowników pozwalają zaprogramować urządzenie pod kątem indywidualnych potrzeb i preferencji. Regulować można grubość mielenia, moc, temperaturę i rozmiar. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 19 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1800 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

Moc 1450 W

Saeco Xelsis Deluxe – ten ekspres zapewnia pełną personalizację Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kawosze nierzadko mają bardzo ściśle określone preferencje. Producent ekspresu Saeco Xelsis Deluxe doskonale to rozumie i dlatego też pozwala personalizować napoje pod kątem aż 7 parametrów (moc, wielkość, objętość mleka, grubość pianki, temperatura, balans oraz kolejność dozowania mleka i kawy). Jak na sprzęt tej klasy przystało, mamy tu też system BeanMaestro, dostosowujący proces parzenia do podanego rodzaju ziaren, ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją oraz świetnie działający system mleczny. Spory wybór gotowych przepisów i duży wyświetlacz z intuicyjnym panelem sterowania stanowią dopełnienie całości. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1700 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 450 g

Moc 1500 W

Jura E8 – ekspres wyższej klasy do mieszkania prawdziwego kawosza Ocena benchmark.pl









4,8/5 Ekspresy tej marki należą do najdroższych, ale wraz z wysoką ceną idzie bardzo wysoka jakość. Stąd też znajdują się również wśród najczęściej polecanych i najcieplej ocenianych. Jura E8 to model mieszczący się jeszcze w granicach „rozsądnej ceny” a oferujący naprawdę sporo. Szwajcarska technologia gwarantuje bogaty smak i aromat kawy, niezależnie od wybranego przepisu, a mamy tu między innymi lungo, cappuccino, flat white, cortado, latte macchiato czy klasyczne espresso. O doskonałość tego ostatniego dba proces ekstrakcji pulsacyjnej. Oprócz tego możemy liczyć na rewelacyjny młynek, system mleczny zapewniający gęstą piankę oraz rozwiązania dbające o maksymalny poziom higieny. Najważniejsze cechy: Typ ekspresu automatyczny

Wbudowany młynek tak

Ciśnienie 15 bar/barów

Pojemność zbiornika na wodę 1900 ml

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

Regulacja mocy kawy tak

Pojemność zbiornika na kawę 280 g

Moc 1450 W

Oczywiście są też na rynku droższe i jeszcze bardziej zaawansowane ekspresy do kawy, ale modele za ponad 5000 złotych to już sprzęt dla bardzo wąskiego grona entuzjastów. Dlatego też nasze zestawienie zamykamy urządzeniem mieszczącym się w tej niższej kategorii cenowej. Nie będzie też pewnie zaskoczeniem stwierdzenie, że nie zawarliśmy tutaj wszystkich godnych uwagi modeli – jeśli więc chcesz się podzielić z resztą użytkowników swoimi propozycjami, to sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji. To też dobre miejsce na opinie o znajdujących się w rankingu ekspresach, jak również na pytania – w miarę możliwości odpowiemy.

A tymczasem: smacznego!

