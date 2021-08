Komputery stacjonarny czy laptop – który z nich będzie lepszy do nauki? Odpowiedź wcale nie jest taka prosta, ale wierzymy, że po lekturze tego tekstu, uda ci się ją poznać.

Dlaczego warto kupić komputer stacjonarny?

Za komputerem stacjonarnym przemawia sporo atutów, a pierwszym i najważniejszym z nich jest cena – w cenie przeciętnego laptopa można kupić naprawdę wydajnego peceta. Zresztą co do zasady „blaszaki” są wydajniejsze niż laptopy i znacznie lepiej radzą sobie z odprowadzaniem ciepła, dzięki czemu lepiej sprawdzają się w wymagających zadaniach, takich ja gry wideo.

Do tego, w razie gdyby tej mocy obliczeniowej zaczęło w pewnym momencie brakować, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zmodernizować komputer, wymieniając jeden czy dwa podzespoły, a nie od razu cały sprzęt. Zresztą w ogóle swoboda przy tworzeniu konfiguracji jest znacznie większa, bo wybór komponentów do „stacjonarki” jest najzwyczajniej w świecie szerszy. Bezproblemowe jest także korzystanie z peryferiów, a to za sprawą przeważnie zdecydowanie większej liczby złączy.

A dlaczego laptop może być lepszą opcją?

Choć kosztuje więcej i jest mniej podatny na modernizację, laptop może być mimo wszystko lepszą opcją dla ucznia czy studenta. Jest tak przede wszystkim ze względu na jego mobilność. Typowy współczesny laptop waży około 1,5 kilograma i ma nie więcej niż 20 mm grubości, więc jego przenoszenie nie stanowi żadnego kłopotu. W dodatku spokojnie wytrzymuje kilka godzin między ładowaniami, a zatem i to nie jest problemem. Zresztą możliwość pracy z dala od gniazdka jest jednym z największych atutów.

W laptopie mamy też o tyle uproszczoną sprawę, że klawiaturę, ekran, kamerkę i głośniki otrzymujemy niejako w pakiecie, więc nie trzeba dodatkowo myśleć o peryferiach (no, ewentualnie o jakiejś myszce, bo obsługa za pomocą touchpada nie należy do najefektywniejszych). Dzięki temu wszystkiemu zajmuje też mniej miejsca niż komputer stacjonarny.

To w końcu jaki komputer do nauki wybrać?

Trudno o jednogłośną opinię w tym temacie, bo wiele zależy od osobistych preferencji i potrzeb. Gdybyśmy mieli jednak udzielić w miarę konkretnej odpowiedzi, to dla młodszych dzieci, rozpoczynających naukę i swoją przygodę z nowymi technologiami przy okazji, wybralibyśmy komputer stacjonarny. Kosztuje mniej, trudniej go zepsuć, a do tego jest przywiązany do jednego miejsca, więc nie działa aż tak silnie uzależniająco na młodego użytkownika.

Z kolei w szkole średniej, a na studiach to już w ogóle, zdecydowanie lepiej sprawdzi się laptop. Choćby dlatego, że można go zabrać ze sobą na zajęcia – czy to w celu przeprowadzenia prezentacji, czy też żeby pisać na bieżąco notatki. W ogóle jest pod tym względem bardziej uniwersalny.

A może jakieś konkrety? Proszę bardzo!

Już za mniej niż 2000 złotych możesz kupić na przykład komputer Acer Aspire XC-895. Procesor Intel Core i3 10. generacji w połączeniu z 4 GB pamięci RAM zapewnia w miarę płynne działanie zainstalowanego już systemu Windows 10. Pecet obsługuje też szybkie Wi-Fi i oddaje do twojej dyspozycji 256 GB na dysku, a to więcej niż potrzeba w typowych zastosowaniach domowych.

Dokładając pół tysiąca możesz liczyć na zdecydowanie wydajniejszy procesor AMD Ryzen 5 i dwa razy więcej RAM-u. Taką specyfikacją może się mianowicie pochwalić zestaw NTT A320V8-100EU. Dorzucisz jeszcze pół tysiąca i otworzą się przed tobą komputery z dedykowanymi kartami graficznymi (pokroju GeForce GTX 1650) – taki Acer Nitro 50 N50-610 pozwoli już pograć w mniej wymagające gierki (choć do ceny musisz jeszcze doliczyć system operacyjny, którego nie ma tutaj w zestawie).

W podobnej cenie – niespełna 3000 złotych – jesteś w stanie kupić też lekkiego, bo ważącego niespełna 1,5 kilograma laptopa ASUS VivoBook 13D413IA-EB914T. To 14-calowy model o przyzwoitej specyfikacji, pozwalający bez frustracji oddawać się najróżniejszym zadaniom w dowolnym miejscu na świecie. Ma matowy ekran i wygodną klawiaturę, zapewniając odpowiedni poziom ergonomii.

Licząc na laptopa z dedykowaną grafiką, spodziewaj się wydatku na poziomie 4500 złotych. Tyle przykładowo kosztuje MSI Prestige 14 A10SC-215PL z kartą GeForce GTX 1650 Max-Q. Chyba, że waga nie ma dla ciebie aż tak dużego znaczenia, to za 1000 złotych mniej możesz wyhaczyć gamingowego laptopa Lenovo Legion Y540-15IRH z 15-calowym wyświetlaczem, 8 GB pamięci RAM i układem GeForce GTX 1660Ti.

Oczywiście to zaledwie kilka przykładów z całego morza dostępnych modeli. Zobacz inne komputery stacjonarne oraz laptopy w sklepie RTV Euro AGD. Wybrane modele są objęte świetną promocją: możesz rozłożyć zakup na 30 rat 0%, a od 1 do nawet 5 pierwszy rat sklep zapłaci za ciebie. Akcja trwa do 30 sierpnia (a szczegóły znajdziesz w regulaminie).

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.