Pierwszy dzwonek tuż, tuż, więc to dobry moment, aby zastanowić się nad zakupem nowego sprzętu do szkoły. Wybraliśmy najciekawsze propozycje Lenovo, które pomogą w nauce, ale pozwolą też na odpoczynek i rozrywkę.

Powrót do szkoły zbliża się coraz większymi krokami, zatem warto zadbać o odpowiednie wyposażenie ucznia. Książki, zeszyty, przybory szkolne to nie wszystko. Obowiązkowym wyposażeniem jest też dobry laptop lub tablet, który będzie nieocenioną pomocą podczas nauki, odrabiania zadań czy rozwijania zainteresowań. Taki sprzęt będzie niezbędny na wypadek powrotu do nauki zdalnej.

Na jaki zakup się zdecydować? Dla mniej doświadczonych osób wybór odpowiedniego sprzętu wcale nie jest taki prosty, więc postanowiliśmy ułatwić zadanie - wspólnie z firmą Lenovo wybraliśmy 5 ciekawych propozycji, które powinny spełnić oczekiwania uczniów. To sprzęt, który zapewni komfortowe działanie programów do nauki, ale pozwoli też na chwilę relaksu – w końcu nie samą nauką człowiek żyje.

Lenovo Legion 5 - porządny laptop do nauki, gier i ambitnych projektów

Zaczynamy od tego co chyba najbardziej interesujące, czyli od gamingu. Lenovo Legion 5 to przykład na to, że laptop do nauki śmiało może służyć także jako komputer do grania – w końcu chyba każdy z nas lubi w wolnej chwili odpocząć przy ulubionej gierce. Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

Legion 5 to jeden z tych laptopów, który został zaprojektowany typowo z myślą o graczach. Urządzenie utrzymano w eleganckiej, stonowanej stylistyce, a przy tym wyróżnia się wąskimi ramkami wokół ekranu i solidną obudową w czarnym kolorze Phantom Black. Użytkownicy docenią też dobry ekran z szybkim odświeżaniem oraz precyzyjną klawiaturę TrueStrike z anti-ghostingiem i podświetleniem RGB LED.

No właśnie, laptop pozwoli nie tylko na obsługę programów do nauki, ale też uruchomienie ulubionych gier – nie będzie problemu, aby pograć na nim w takie tytuły, jak: Minecraft, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, a w mocniejszych konfiguracjach też Cyberpunk 2077. Mocna specyfikacja - znajdziemy tutaj m.in. procesory AMD Ryzen 5000 i Intel Core 11. generacji oraz karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3000 - sprawdzi się również przy rozwijaniu ambitniejszych zainteresowań typu edycja zdjęć, tworzenie filmów czy projektowanie modeli. Legion 5 to propozycja dla wymagających użytkowników.

Warto dodać, że urządzenie występuje w wielu konfiguracjach, które różnią się zastosowanym procesorem, kartą graficzną, pamięcią, czy dyskiem SSD. Każdy zatem znajdzie coś dla siebie i pod swój budżet. Za wyborem sprzętu przemawia też pakiet serwisowy Premium Care, który zapewnia lepsze wsparcie techniczne i szybką naprawę gwarancyjną.

ThinkBook 14s Yoga - kompaktowy, wszechstronny laptop do nauki

Szukacie uniwersalnego laptopa, który będzie można też zabrać do szkoły lub na uczelnie? Jeśli tak, to koniecznie weźcie pod uwagę model Lenovo ThinkBook 14s Yoga – to konstrukcja typu 2-w-1, która wyróżnia się nowoczesną specyfikacją, eleganckim designem i kompaktową budową.

ThinkBook 14s Yoga przykuwa uwagę solidną, metalową obudową dostępną w dwóch wersjach kolorystycznych: Mineral Grey (szarej) i Abyss Blue (niebieskiej). Głównym atutem jest tutaj specjalny zawias, który umożliwia korzystanie z urządzenia w czterech trybach: laptopa, tabletu, namiotu lub podstawki. Co więcej, użytkownik może wykorzystać opcjonalne piórko, które ułatwi tworzenie notatek czy rozwijanie artystycznych zainteresowań.

Producent zadbał też o solidną specyfikację. Do dyspozycji oddano nowoczesny zestaw portów, a w środku zainstalowano mocne podzespoły – konstrukcja bazuje na najnowszych procesorach Intel Core 11. generacji, które bez problemu poradzą sobie z odtwarzaniem filmów, przeglądaniem Internetu, a nawet obsługą pakietu biurowego. Nie będzie też problemów z czasem pracy na baterii. Wbudowane ogniwo wystarczy na cały dzień korzystania z laptopa, a funkcja szybkiego ładowania pozwoli w godzinę uzupełnić 80% energii.

ThinkBook 14s Yoga to kompaktowy, wszechstronny sprzęt, który sprawdzi się nie tylko w domu, ale też na wykładach czy nawet później w pracy. W sprzedaży można znaleźć kilka wersji różniących się pamięcią i pojemnością dysku.

Lenovo Yoga Tab 13 - duży tablet z mocną specyfikacją

Jeżeli nie laptop, to może w takim razie tablet? Lenovo Yoga Tab 13 to jeden z lepszych modeli z systemem Android, który powinien spełnić oczekiwania wymagających użytkowników.

Yoga Tab 13 oferuje duży, 13-calowy ekran Dolby Vision o rozdzielczości 2K, który cechuje się wysoką jasnością i bardzo dobrą jakością wyświetlanego obrazu. Co ważne, można tutaj również skorzystać z opcjonalnego piórka – taki dodatek ułatwi korzystanie z urządzenia podczas sporządzania notatek czy szeroko rozumianej pracy twórczej. Ciekawym dodatkiem jest specjalny uchwyt, który może służyć jako podpórka poprawiająca komfort pracy oraz możliwość podłączenia się jako zewnętrzny ekran przez micro HDMI.

Oprócz dobrego ekranu, Yoga Tab 13 wyróżnia się również mocną specyfikacją – na pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 870, który połączono z 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.0. Nie będzie problemu, aby uczestniczyć w lekcjach zdalnych, przeglądać Internet czy oglądać filmy. Wbudowana bateria wystarczy na cały dzień użytkowania tabletu, a w nagłych sytuacjach można ratować się funkcją szybkiego ładowania Quick Charge 4.

Lenovo Yoga Tab 13 wpadnie w oko zaawansowanym użytkownikom, którzy oczekują sprzętu z górnej półki, ale też zwracają uwagę na parametry i design urządzenia. Tablet został utrzymany w ciemnej kolorystyce (Shadow Black), a tył urządzenia pokryto Alcantarą.

Lenovo Yoga Tab 11 - tańszy tablet do obsługi codziennych zadań

Lenovo Yoga Tab 11 to drugi tablet z Androidem w naszym zestawieniu. Co prawda urządzenie nie oferuje tak dobrych parametrów jak Yoga Tab 13, ale na pewno też jest warte zainteresowania (szczególnie, że jest dostępne w dużo lepszej cenie).

Yoga Tab 11 zalicza się do 11-calowych modeli, więc siłą rzeczy jest mniejszy i lżejszy – tablet bez problemu zmieści się to torby lub plecaka, ale też nie będzie problemów z jego komfortowym używaniem przez osoby z mniejszymi dłońmi. Producent zastosował całkiem niezły ekran 2K IPS (niestety już bez możliwości podłączenia do drugiego urządzenia). Zachowano jednak wsparcie dla opcjonalnego piórka Precision Pen 2. Jest też charakterystyczny uchwyt.

Specyfikacja? Yoga Tab 11 korzysta z procesora MediaTek Helio G90T. Oprócz tego przewidziano 4 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane. Yoga Tab 11 pozwoli na sprawną obsługę aplikacji wykorzystywanych do nauki zdalnej i codziennych zastosowań. Zastosowania bateria jest skromniejsza (ma pojemność 7500 mAh), ale w tej konfiguracji ma wystarczać na aż 15 godzin działania. Do pełna można ją załadować w 2 godziny, co też na pewno zalicza się do sporych zalet.

Lenovo Yoga Tab 11 oferuje przyzwoite parametry i nie nadwyręży rodzinnego budżetu. To dobra propozycja jeżeli szukacie nowego sprzętu do nauki i rozrywki.

Lenovo Tab P11 Pro - 11-calowy tablet ze świetnym ekranem

Lenovo Tab P11 Pro to propozycja z wyższej półki, która może służyć zarówno jako urządzenie do nauki, jak i rozrywki czy rozwijania zainteresowań. No i ten design!

Tab P11 Pro to przede wszystkim świetny wyświetlacz – producent zastosował 11,5-calowy ekran OLED 2K z technologią Dolby Vision, który cechuje się bardzo dobrą jakością wyświetlanego obrazu. Tablet szczególnie sprawdzi się podczas grania, oglądania filmów i przeglądania zdjęć. Co ważne, zastosowany panel nie męczy wzroku. Odpowiedni komfort pracy zapewnia też wygodna klawiatura i opcjonalne piórko Lenovo Precision Pen 2.

Producent zadbał o odpowiednią wydajność urządzenia. Konstrukcję napędza 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane (uMCP) – specyfikacja pozwoli na sprawną obsługę codziennych zastosowań, a także komfortowe granie w nowsze tytuły. Całość zamknięto w smukłej, eleganckiej obudowie z lekkiego stopu aluminium ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych.

Lenovo Tab P11 Pro zadowoli wybrednych użytkowników, którzy szukają niedużego tabletu ze świetnym ekranem. Urządzenie występuje w różnych konfiguracjach pamięci.

Lenovo YOGA Slim 7 - ultramobilny laptop do domu, szkoły i pracy

Na koniec zostawiliśmy prawdziwą perełkę. Lenovo YOGA Slim 7 to elegancki, ultramobilny laptop, który powinien zainteresować wymagających użytkowników – urządzenie może służyć jako sprzęt nauki w szkole i na studiach, a później także jako narzędzie do pracy.

Yoga Slim 7 zalicza się do 14-calowych konstrukcji i waży 1,4 kg, co oznacza, że laptop sprawdzi się nie tylko podczas nauki stacjonarnej, ale również podczas podróży. Co ważne, producent zadbał też o długi czas pracy bez podłączania do zewnętrznego zasilania – wbudowana bateria wystarcza nawet na 19 godzin działania, a w pół godziny można ją podładować do 50% (dzięki funkcji szybkiego ładowania Rapid Charge Pro).

Mimo kompaktowej budowy, producentowi udało się zaoferować mocną specyfikację. Na pokładzie znalazł się energooszczędny procesor AMD Ryzen 4000 i maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Do tego możemy liczyć na szybki dysk SSD NVMe. W praktyce oznacza to, że laptop poradzi sobie z codziennymi zadaniami, obsługą programów do nauki, a nawet zapewni odpowiednio dużo mocy do uruchomienia mniej wymagających gier.

Lenovo YOGA Slim 7 może być ciekawą propozycją dla uczniów i studentów, który oczekują dobrych osiągów w kompaktowym wydaniu. W sprzedaży znajdziemy kilka konfiguracji, które różnią się specyfikacją i ceną.

Powrót do szkoły - na jaki sprzęt się zdecydować?

Laptopy Lenovo ThinkBook 14s Yoga i Lenovo YOGA Slim 7 to kompaktowe konstrukcje, które można zabrać do szkoły lub w podróż. Ten pierwszy dodatkowo oferuje kilka trybów działania, co na pewno będzie miało znaczenie np. przy sporządzaniu notatek. Trzeci laptop - Lenovo Legion 5 nie jest tak mobilny, ale na pewno nie można mu odmówić dobrych osiągów, więc będzie dobry do grania lub rozwijania twórczych zainteresowań.

Tablety pozwolą na sprawną obsługę aplikacji wykorzystywanych do nauki zdalnej i prostych codziennych zastosowań. Yoga Tab 11 jest mniejszy i oferuje wszystkie niezbędne funkcje. Yoga Tab 13 jest większy i oferuje lepsze parametry, ale polecamy go wymagającym użytkownikom z bardziej zasobnym portfelem. Lenovo Tab P11 Pro łączy świetny ekran, dobrą specyfikację i smukłą, elegancką konstrukcję.