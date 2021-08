Zbliża się początek roku szkolnego i chcesz się dobrze przygotować? W takim razie pewnie zastanawiasz się, ile kosztuje dobry laptop do nauki. Mamy odpowiedzi, których potrzebujesz. I mamy też kilka konkretnych propozycji.

Na warsztatach naszych testerów każdego roku lądują dziesiątki laptopów. Dobrze ci znani eksperci trzymają też ręce na pulsie i śledzą trendy, dzięki czemu nawet wybudzeni w środku nocy są w stanie udzielić rzetelnej porady i zaproponować model idealnie dopasowany do takich lub innych wymagań i potrzeb. Wiedzą, jakie laptopy są aktualnie najbardziej godne uwagi i nie zachowują tej wiedzy tylko dla siebie. W nadchodzących tygodniach znajdziesz na łamach benchmark.pl wiele poradników, pomagających w przygotowaniu się na powrót do szkoły. Tematem tego akurat jest przenośny komputer do nauki.

Jak wybrać laptopa do szkoły?

Laptop odgrywa aktualnie szalenie istotną rolę w życiu ucznia i studenta – jeszcze większą, gdy zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym lub zdalnym. Dlatego warto dobrze przemyśleć wybór odpowiedniego komputera dla siebie czy też swojego dziecka – gra toczy się wszak o narzędzie do wygodnej i efektywnej nauki. Wiemy, że to nie takie łatwe i jeśli nie masz pojęcia, jak się za to zabrać, to z pomocą przychodzą nasi eksperci, którzy regularnie przygotowują rankingi pełne godnych polecenia propozycji. W naszych artykułach zawsze też uzasadniamy, dlaczego warto wybrać właśnie te modele.

Przyzwoity laptop do nauki da się kupić już za mniej niż 1500 złotych. Jeśli jednak liczysz na to, że komputer sprawdzi się też „po szkole”, to raczej trzeba by się nastawić na dwa razy większy wydatek. Za 3000 złotych kupisz komputer, który będzie działał płynnie, będzie miał dość miejsca na dysku, a do tego zaoferuje wygodną klawiaturę i niezły wyświetlacz. Dla studentów polecamy przede wszystkim lekkie laptopy, które bez problemu można zabrać ze sobą na uczelnię czy też do biblioteki.

Więcej polecanych modeli i praktycznych porad znajdziesz też w naszej strefie: jaki laptop?

Jak wybrać tablet do szkoły?

A może zamiast laptopa lepiej będzie kupić tablet? To świetna opcja, gdy priorytetem jest mobilność i stosunkowo niska cena, bo za dobry tablet zapłacisz kilkaset złotych. Choć nie będzie on ani tak funkcjonalny, ani tak ergonomiczny na dłuższą metę, jak laptop, to dobrze sprawdza się w formie alternatywy – zarówno do nauki, jak i zabawy, gdy wszystko, co trzeba, zostanie już zrobione. Mamy sprawdzone tablety, które polecamy w regularnie aktualizowanych rankingach. Nie krępuj się korzystać z naszych porad – są tu dla ciebie…

Więcej polecanych modeli i praktycznych porad znajdziesz też w naszej strefie: jaki tablet?

Jak wybrać akcesoria do komputera i laptopa?

Do komputera – tego przenośnego, jak i stacjonarnego – przydadzą się też akcesoria i peryferia. Bezprzewodowa myszka pozytywnie wpłynie na wygodę, głośniki komputerowe lub słuchawki pozwolą komfortowo brać udział w zdalnych lekcjach (a i po lekcjach bez wątpienia znajdą zastosowanie), dysk zewnętrzy zwiększy dostępną przestrzeń na pliki, a zasilacz UPS uchroni przed awarią. Do tabletu z kolei przyda się powerbank – na wypadek nagle rozładowanego akumulatora. Sprawdź urządzenia polecane przez ekspertów benchmark.pl.

W nadchodzących tygodniach będziemy mieli dla ciebie dużo więcej porad i propozycji sprzętu, sprawdzonego i polecanego przez naszych ekspertów. Pomożemy ci przygotować się do powrotu do szkoły lub na uczelnię, by nadchodzący rok upłynął ci pod znakiem efektywności.

