Jeśli z kwaśną miną zaczynasz myśleć o powrocie do szkoły, nie martw się! Ten okres ma też swoje zalety, jak choćby okazję do zakupu nowego laptopa na potrzeby nauki... i nie tylko!

4,5/5

Jasnym jest, że kupując laptop do szkoły, kupujemy go... nie tylko do szkoły. Z pewnością będzie on służył również innym celom, ale jakim? Ilu użytkowników, tyle różnych potrzeb, postaraliśmy się więc, by w polecanych modelach zaprezentować takie które zadowolą zarówno miłośników mobilności, kinomaniaków, graczy, czy nawet osób, którym potrzebna jest już solidna moc obliczeniowa.

Jaki laptop ASUS do szkoły?

ASUS VivoBook 15 X513 - stylowy i nowoczesny

Potrzebny jest Ci po prostu solidny laptop do podstawowych zastosowań? Nie ma sprawy - zerknij tylko na tego Vivobooka 15. Wersja X13 została zbudowana w oparciu o najnowsze procesory Intela 11-generacji, które charakteryzują się nie tylko odpowiednią wydajnością, ale i wyposażeniem w znakomitą zintegrowaną grafikę Intel Xe. Producent zadbał zarówno to, by nie zabrakło Ci pamięci RAM (16 GB), jak i miejsca na szybkim dysku SSD NVMe (512 GB).

Oprócz nowoczesnych podzespołów zadbano tu również o inne nowe technologie, jak choćby logowanie dotykiem (czytnik linii papilarnych) za pomocą Windows Hello. Możesz zapomnieć o wpisywaniu hasła i logować się jednym dotknięciem.

Oprócz standardowych portów USB, czy HDMI znajdziemy tu również UBS typu C, dzięki któremu możesz bezproblemowo podłączyć do laptopa choćby swój smartfon. Funkcja Link To MyASUS pozwoli na błyskawiczną integrację twojego smartfona z laptopem.

Zastosowano tu ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Ramki wokół ekranu są wąskie, a sam ekran zajmuje aż 85% miejsca w obudowie. Przy swoich rozmiarach waży on tylko 1,8 kilograma, a jego grubość to 19,9 milimetra.

Nie zabrakło tu kamerki internetowej HD i szybkiej łączności Wi-Fi 6 (ax), dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się o lekcje przeprowadzane online.

Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym oferuje odpowiedni komfort pracy i jest dodatkowo podświetlana, co zwiększa komfort nauki nawet przy słabszym oświetleniu.

Zależy Ci na określonym wariancie kolorystycznym? Laptopy tej serii dostępne są w kolorze czarnym (Bespoke Black), białym (Dreamy White), jak i niebieskim (Cobalt Blue). Warto wspomnieć, że jeszcze w tym roku pojawi się wersja z ekranem OLED, a skoro już o OLED mowa...

ASUS ZenBook Flip 13 OLED (UX363) - konwertowalny, z rysikiem i genialnym ekranem

Szukasz mniejszego, bardziej mobilnego laptopa, który będzie mógł zmienić się w tablet z ekranem dotykowym? Oto ZenBook Flip 13 - model który jest wyposażony dodatkowo w piórko do obsługi dotykowego ekranu. Dzięki niemu możesz nie tylko przełączać się pomiędzy ekranami, ale i przewijać prezentacje, rysować, czy też pisać.

Na oddzielny akapit zasługuje tu doskonały ekran tego laptopa o przekątnej 13,3 cala, a jest to ni mniej ni więcej tylko panel OLED. Gwarantuje on niewiarygodną jakość obrazu, co może być szczególne istotne dla tych którzy po ciężkim dniu nauki chcieliby obejrzeć film w doskonałej jakości. Zadbano również o 70% niższą emisję światła niebieskiego, co mniej męczy oczy i pozwala na dłuższe sesje nauki z laptopem.

Niewielkie rozmiary tego konwetowalnego laptopa oznaczają oczywiście świetną mobilność - dzięki aluminiowej obudowie jego waga to zaledwie 1,24 kilograma. Jest to laptop który wszędzie możesz zabrać ze sobą i korzystać jak tylko lubisz, czy to w trybie klasycznym, tabletu, czy też namiotu. ZenBook Flip 13 jest równocześnie bardzo wytrzymały, co gwarantuje certyfikat standardu militarnego MIL-STD-810G.

O wydajności i wyposażeniu również nie można powiedzieć złego słowa. Odpowiednią wydajność gwarantuje procesor Intel Core i7 11-tej generacji wraz z zintegrowaną grafiką Intel Xe. Wbudowano weń 16 GB pamięci RAM oraz szybki SSD NVMe o pojemności 1 TB.

Wśród portów wyróżnić można dwa gniazdka UBS typu C z obsługą Thunderbolt 4, co umożlwia podłączanie wielu dodatkowych urządzeń. Odpowiednią jakość połączeń bezprzewodowych zapewni standard Wi-Fi 6 wraz z technologiami ASUS WiFi Stabilizer oraz ASUS WiFi SmartConnect

Znalazło się tu również miejsce na kamerę na podczerwień, co pozwala na logowanie za pomocą twarzy przy pomocy funkcji Windows Hello.

ASUS TUF Gaming F15 (FX506) - do tańca i różańca

Szukasz bardziej standardowego laptopa, jednak o większej mocy obliczniowej, który umożliwi Ci nie tylko naukę, ale i pracę nad poważniejszymi projektami, czy też okazjonalne granie w gry?

W takim wypadku można sięgnąć po ciekawie wycenione laptopy ASUS TUF Gaming F15 FX506 wyposażone w procesory Intel Core 10-tej generacji oraz układy NVIDIA GeForce GTX. Jako dedykowaną kartę graficzną możemy wybrać model NVIDIA GeForce GTX 1650, GTX 1650 Ti lub GTX 1660 Ti - nie są to topowe modele, ale umożliwiają bezproblemową rozgrywkę nawet w najnowsze gry, jeśli obniżymy nieco detale. Możemy wybierać pomiędzy modelami z 8 lub 16 GB RAM oraz wyposażonymi w szybki SSD o pojemności od 256 GB do 1 TB.

Uwagę zwracają również świetne ekrany o odświeżaniu dochodzącym do 144 Hz - dzięki nim nie tylko nasz wzrok będzie się mniej męczył podczas nauki, ale zapewnią również odpowiednią płynność podczas grania.

Jeśli zależy Ci na takim laptopie wyposażonym w najnowse procesory Intela oraz układy graficzne NVIDIA GeForce serii 3xxx, to takie modele również są już dostępne w sprzedaży, jednak w nieco wyższych cenach.

ASUS ROG Strix G15 (G513) - ma tę moc!

Uważasz, że laptop który ma Ci służyć do nauki powinien również świetnie sprawdzać się w grach, czy bardziej poważniejszych zastosowaniach? Odpowiedniej mocy obliczeniowej dostarczą Ci modele ROG STRIX G15.

Laptopy tej serii mogą być wyposażone w nowe procesory AMD serii 5xxx - od modelu AMD Ryzen 5 5600H, aż po AMD Ryzen 9 5900HX (8 rdzeni / 16 wątków!). Jeśli chodzi o układy graficzne to możemy liczyć na świetne modele GeForce RTX od 3050 Ti, aż po RTX 3070. Tutaj żarty się kończą, bowiem mamy do czynienia z naprawdę wydajnym sprzętem, który - owszem - znakomicie sprawdzi się w zadaniach rozrywkowych (nawet w grach z ray-tracingiem), ale i konkretniejszych zadań się nie boi.

Możemy również liczyć na superszybkie matryce, których odświeżanie dochodzi do 300 Hz, jak i bogate wyposażenie. Seria ROG to najlepsze i najwydajniejsze modele tej firmy i producent nie zapomniał tu o niczym - nawet o niesamowitym podświetleniu AURA Sync.

Laptopy ASUS ROG może nie należą do najtańszych modeli, ale dzięki ich dopracowaniu, wyposażeniu i wydajności, możemy być pewni, że mogą nam służyć długie lata.

Który z laptopów byś wybrał? Zagłosuj w naszej sondzie, bądź daj znać w komentarzach!

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS