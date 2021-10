Oczyszczacze powietrza to praktyczne urządzenia, ale ich ceny potrafią skutecznie zniechęcić do zakupu. Jeśli też tak masz, to koniecznie sprawdź nasze zestawienie niedrogich, a godnych polecenia modeli.

Nie tak dawno opublikowaliśmy zaktualizowany ranking oczyszczaczy powietrza, w którym koncentrowaliśmy się raczej na modelach dla tych bardziej wymagających użytkowników. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie każdy chce wydawać górę pieniędzy na tego typu sprzęt, dlatego dziś powracamy z suplementem w postaci zestawienia dobrych oczyszczaczy w atrakcyjnych, trzycyfrowych cenach.

Dobry oczyszczacz powietrza do 500 zł

Jednym z najtańszych oczyszczaczy powietrza, które zasługują na naszą rekomendację, jest TCL KJ65F. Z powodzeniem można go zainstalować w gabinecie albo którymś z mniejszych pokoi w mieszkaniu, jako że jest przystosowany do działania w pomieszczeniach do 12 m2. Skutecznie eliminuje różne zanieczyszczenia (w tym smog, alergeny i bakterie), a równocześnie zajmuje niewiele miejsca, co też nie jest przecież bez znaczenia.

Za mniej niż pół tysiąca złotych możesz także kupić oczyszczacz powietrza Vesta EAP01, z którego z powodzeniem korzystać możesz nawet w pomieszczeniu o powierzchni 26 m2. Dzięki wieloelementowemu systemowi filtracji ze swojego zadania wywiązuje się równie dobrze, co wcześniej wspomniany TCL. A może nawet lepiej, bo do tego wszystkiego może jeszcze się pochwalić funkcją jonizatora (co na tej półce cenowej jest rzadkim zjawiskiem).

Tanie rozwiązanie na czyste powietrze w domu

Dołóż jeszcze stówkę, a postawisz w domu oczyszczacz Xiaomi Mi Air Purifier 3C. To jedno z najpopularniejszych urządzeń tego typu na rynku i... zupełnie nas to nie dziwi. To sprzęt, który dobrze wygląda i równie dobrze działa – w pomieszczeniach o powierzchni do 40 m2. Prawdą jest, że bywa dość głośny, ale jest też bardzo wydajny, a czujnik zanieczyszczenia powietrza umożliwia pracę automatyczną.

Nasza kolejna propozycja – czyli Philips AC0830/10 – to model, którym przede wszystkim powinni się zainteresować alergicy, jako że jego skuteczność w walce z alergenami została potwierdzona testami fundacji ECARF (Europejskie Centrum Badań Alergii). Wydajność i efektywność to jego najmocniejsze strony, największym minusem zaś – podobnie jak u Xiaomi – bywa głośność działania.

Znacznie cichszy jest Sharp FPJ30EUB. W trybie nocnym generuje hałas na poziomie zaledwie 23 dB i z tego też powodu doskonale sprawdzi się w roli oczyszczacza powietrza do sypialni lub pokoju dziecięcego. Filtry efektywnie eliminują najróżniejsze zanieczyszczenia, a jonizacja Plasmacluster wieńczy dzieła, skutecznie poprawiając nie tylko stan powietrza w pokoju, ale też samopoczucie domowników.

Szukasz czegoś innego? Czytaj dalej

Wspomniany przed momentem model Sharpa znalazł się już jednak w naszym rankingu oczyszczaczy, dlatego jeśli szukasz czegoś z wyższej półki, to koniecznie już teraz tam zajrzyj. Sprawdź też inne oczyszczacze powietrza dostępne w sklepie RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.