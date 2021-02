Oczyszczacz powietrza może stać się twoim najlepszym przyjacielem spośród wszystkich domowych sprzętów. Na pewno da się go polubić.

Oczyszczacz powietrza może więcej niż myślisz

Oczyszczacz powietrza przede wszystkim... no cóż, oczyszcza powietrze. Funkcjonalność takiego urządzenia wcale jednak nie musi się na tym kończyć. I nie kończy – na rynku jest już wiele modeli znacznie bardziej zaawansowanych technologicznie, które potrafią nawet więcej niż można by przypuszczać. Jest co najmniej kilka powodów, dla których dobrze jest mieć takie urządzenie w mieszkaniu. Serio – dzięki tym rozwiązaniom możesz mieć lepsze samopoczucie, więcej energii, a nawet więcej czasu na robienie tego, co lubisz.

Jedną z takich perełek jest technologia Plasmacluster, którą w swoich oczyszczaczach powietrza wykorzystuje Sharp. Jeśli interesujesz się tematem, to pewnie nieraz już ta nazwa obiła ci się o uszy. Możesz jednak nie zdawać sobie spawy z tego, jak bardzo funkcjonalne jest to rozwiązanie i jak duży drzemie w nim potencjał.

Technologia ta polega na emisji jonów dodatnich i ujemnych (są to takie same jony, jak te, które występują w naturze – możesz mieć pewność, co do tego, że są dla ciebie bezpieczne). Te aktywnie poszukują zagrożeń w pomieszczeniu i szybko je neutralizują. W efekcie znacząco rośnie skuteczność oczyszczania powietrza (mówimy choćby o redukcji 70% pentanonu, 98% toluenu i 99% cząstek o rozmiarach rzędu 0,01 mikrona) – te jony efektywnie pomagają w usuwaniu smogu. Ale to tak naprawdę dopiero początek opowieści o tym, co daje Plasmacluster.

Oczyszczacz powietrza usuwa nieprzyjemne zapachy i redukuje elektrostatykę

Jony pomagają też pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z pomieszczenia. Testy potwierdziły skuteczność między innymi w przypadku dymu papierosowego, potu, aromatów kuchennych, a nawet stęchlizny. Oczyszczacz Sharp jest więc w stanie oczyścić powietrze na wiele sposobów.

Przede wszystkim jednak technologia Plasmacluster redukuje elektryczność statyczną. Tymczasem gdy tej elektrostatyki jest za dużo, to prowadzi to do nadmiernego zbierania się kurzu. Dochodzi do tego nie tylko „na widoku”, ale też w najróżniejszych zakamarkach mieszkania, a jony są w stanie tam dotrzeć. A skoro już przy tym jesteśmy, to czas pogadać o czymś naprawdę ciekawym.

Czy oczyszczacz powietrza może zastąpić odkurzacz?

Może na początek odpowiedzmy na pytanie o to, jak działa odkurzacz. Zbiera on kurz i inne zabrudzenia, umieszczając je w zbiorniku lub worku. Zarówno podczas odkurzania, jak i późniejszego opróżniania wspomnianych magazynów, w powietrze wzbijane są rozmaite drobinki. Do tego potrzebujesz różnych końcówek (i mnóstwa czasu), aby dotrzeć wszędzie tam, gdzie może czaić się twój wróg.

I teraz najlepsze: każdy wie, że oczyszczacz powietrza usuwa kurz i inne zanieczyszczenia z powietrza. Niewiele osób łączy to jednak z faktem, że w takim razie to urządzenie może zastąpić klasyczny odkurzacz (przynajmniej tak długo jak mówimy o regularnym zbieraniu kurzu z podłóg, a nie o jakichś większych zabrudzeniach). Nie tylko dlatego, że może skutecznie pozbywać się tego wszystkiego, ale też dlatego, że…

Oczyszczacz o wysokiej wydajności działa profilaktycznie. Bo jeśli na bieżąco eliminuje kurz z powietrza, to ten nie ma nawet kiedy osadzić się na podłogach czy meblach. I wcale nie oznacza to, że musi być na pełnych obrotach przez cały dzień. W wyższych modelach, takich jak KC-G50, zastosowano czujniki jakości powietrza, które monitorują tę ostatnią na bieżąco i w razie potrzeby automatycznie uruchamiane jest oczyszczanie.

Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie życia bez odkurzacza, to wiedz, że są też oczyszczacze, które zostały zaprojektowane tak, by świetnie sprawdzać się w roli kompana dla takiego urządzenia. Jednym z nich jest KI-G75 z funkcją Clean Assist. zadaniem tej ostatniej jest skuteczne usuwanie kurzu wzbijającego się w powietrze, właśnie po tym, jak swoje działanie zakończy odkurzacz i zanim zdąży ponownie osiąść na podłodze.

Ogólnie rzecz biorąc, kluczem do sukcesu jest 3-stopniowy system pochłaniania kurzu. Najpierw technologia Plasmacluster eliminuje cząsteczki z powietrza, potem prowadzony jest silny nadmuch dla skutecznego przechwytywania kurzu i wreszcie filtry wydajnie pochłaniają te cząsteczki. Warto w tym miejscu wspomnieć o modelach FP-J60 i FP-J80, wykorzystujących innowacyjny system przepływu powietrza, pomagający w zbieraniu kurzu z niższych poziomów.

Może też pełnić funkcję odświeżacza ubrań

Standardowo wywiew powietrza jest instalowany u góry urządzenia, pod kątem. Coraz częściej można jednak spotkać modele (choćby KI-G75), pozwalające na korzystanie z wywiewu od frontu, a to wiąże się z dodatkowymi możliwościami. To tak zwany tryb Spot. Możesz z niego skorzystać, by odświeżyć meble, a nawet ubrania.

W trybie Spot deszcz jonów jest emitowany punktowo, co pozwala na ich większą koncentrację. O ile większą? Na centymetr sześcienny przypada nawet 70 000 jonów (a to jakieś 10 razy więcej niż normalnie). Dzięki temu możesz szybko i skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń, bakterii i wirusów, a także uciążliwych zapachów (to może być dym tytoniowy, aromaty obiadu czy pot) z najrozmaitszych przedmiotów, które przystawisz do oczyszczacza.

Nie zapominajmy też o urządzeniach, które nawilżają powietrze

Choć oczyszczanie powietrza, odświeżanie ubrań czy neutralizacja przykrych zapachów to oczywiście niezwykle istotne atuty, to nawet ważniejsze może być nawilżanie powietrza. Szczególnie w sezonie grzewczym powietrze może być bardzo suche, a to z kolei prowadzi do suchości skóry, gardła i nosa, obniżenia odporności, pogorszenia samopoczucia, jak również obniżenia efektywności pracy i jakości odpoczynku. Najlepsze efekty daje połączenie oczyszczania, nawilżania i jonizacji (oferowane między innymi przez modele z rodziny KC-A).

Ważne jest też to, by dysk filtra stosowany w nawilżaczu nie był zanurzony w wodzie, gdy nie jest używany. To pozwala zredukować praktycznie do zera ryzyko powstawania pleśni. Sam filtr natomiast jest w stanie usuwać kamień, osad i mikroorganizmy z wody. Sharp dba w swoich modelach o takie detale, podobnie jak o to, by wszystko odbywało się automatycznie. Dzięki temu zawsze utrzymywany jest właściwy poziom nawilżenia.

A kończąc już powoli tę podróż, docieramy do miejsc, w których już byliśmy, a nawet do tych, z których startowaliśmy, bo nawilżanie powietrza (poza zbawiennym wpływem na zdrowie) podwaja także trwałość jonów Plasmacluster i efektywność oczyszczania powietrza.

Oczyszczacz powietrza pozwala nam się pozbyć zanieczyszczeń, kurzu, pleśni, alergenów i przykrych zapachów, odświeżyć garderobę i nawilżyć powietrze, a także redukować elektryczność statyczną, poprawić nasze samopoczucie oraz zwiększyć efektywność pracy i odpoczynku. Co więcej, dzięki sensorom i trybom automatycznym jest w stanie robić to wszystko bez naszej ingerencji. Biorąc to wszystko pod uwagę, jego zakup wydaje się więc mądrym pomysłem.

Artykuł powstał we współpracy z marką Sharp.

Wszystkie informacje, które tu przedstawiliśmy, zostały potwierdzone badaniami prowadzonymi przez Japan Food Research Laboratories, Boken Quality Evaluation Institute, Ishikawa Health Services Association, Pasteur Institute w Ho Chi Minh oraz Hiroshima University.