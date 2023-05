Pierwsze propozycje, by wykorzystać panele słoneczne na orbicie do gromadzenia i przesyłania energii na Ziemię, pojawiły się już w 1968 roku. Swoje pomysły przedstawiały Stany Zjednoczone, Chiny czy Japonia i to właśnie ta ostatnia może zdołać urzeczywistnić tę koncepcję.