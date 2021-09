Java 17 ujrzała światło dzienne. Nie jest to może najobszerniejsza aktualizacja, ale na pewno zasługuje na kilka słów.

Java 17 w skrócie – oto co nowego

14 nowych funkcji ulepszających język i platformę oraz tysiące poprawek z zakresu wydajności, stabilności i bezpieczeństwa. Tak w skrócie przedstawia się Java 17 udostępniona w tym tygodniu przez firmę Oracle.

Przede wszystkim Java 17 to wydanie, w którym na dobre wprowadzone zostają klasy zapieczętowane (z ograniczeniami względem tego, jakie klasy mogą je rozszerzać albo implementować). Poprawiono także bezpieczeństwo deserializacji, oferując dopasowane do kontekstu filtry z pojedynczej fabryki (zwracane po utworzeniu ObjectInputStream). Co poza tym? Ano między innymi przypisanie operacji zmiennoprzecinkowych do trybu strict, spójny interfejs dla generatorów pseudolosowych czy wreszcie ulepszone wsparcie dla macOS. Pełen wykaz zmian i nowości znajdziesz na oficjalnej stronie Oracle.

Java 17 i wsparcie długoterminowe

JDK 17 jest platformą, na której możesz oprzeć swoje działania, bo na aktualizacje zabezpieczeń i poprawki możesz liczyć aż do września 2029 roku. To efekt wprowadzenia nowej, elastycznej licencji zapewniającej bezpłatne wykorzystanie produkcyjne zestawu programistycznego. Nie oznacza to w żadnym razie braku nowych wydań w tym czasie. Dość powiedzieć, że premiera JDK 18 jest zaplanowana na najbliższy marzec, a kolejna wersja LTS – Java 21 – ukaże się już za dwa lata.

„Zauważamy, jak bardzo programiści cenią sobie najnowsze funkcje – powiedział Georges Saab, wiceprezes ds. rozwoju i szef Java Platform Group w Oracle. – Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają dziś programiści Java jest to, że organizacje pozwalają im zwykle korzystać tylko z najnowszej wersji LTS. Z dwuletnim harmonogramem wydań LTS, programiści mają teraz większy wybór i dostęp do funkcji, których chcą używać”.

