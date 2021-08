Chcesz rozpocząć lub rozwinąć swoją przygodę z informatyką i programowaniem? Kurs Harvard CS50 to coś dla ciebie. Teraz – dzięki CodeGym – jest dostępny po polsku i za darmo.

Harvard CS50 – harwardzki kurs programowania za darmo i po polsku – na CodeGym

Harvard CS50 to uważany za jeden z najlepszych na świecie, oficjalny harwardzki kurs informatyczny, dla którego nawet Yale porzuciło swój własny. Do tej pory dostępny był wyłącznie po angielsku, ale ekipa CodeGym postanowiła przetłumaczyć go na polski. Mało tego – udostępniła go zupełnie za darmo.

Nieważne, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, czy też masz już jakieś doświadczenie, ten kurs może cię zainteresować i może cię czegoś nauczyć. Profesor David Malan w 9 wykładach przybliża podstawy programowania i informatyki, poruszając takie tematy jak:

systemy liczbowe

praca z linuksowym wierszem poleceń

pętle i skoki warunkowe

myślenie algorytmiczne

wyszukiwanie binarne

abstrakcja

struktury danych

enkapsulacja

zarządzanie pamięcią

bezpieczeństwo komputerowe

webmastering

podstawy CSS, HTML, JavaScript i PHP

podstawy języków C i Scratch

podstawy baz danych i języka SQL

przygotowywanie prezentacji projektów programistycznych

Przetłumaczony kurs pozwala zapoznać się z wszystkimi dziewięcioma wykładami, które zostały podzielone na kilka etapów, aby ułatwić przyswajanie wiedzy. Dostępne są również dodatkowe materiały, zadania praktyczne i linki do sprawdzenia.

„Jest to jeden z nielicznych kursów, który nie dość, że przystępnie skonstruowany i w języku polskim, to jest jeszcze w pełni darmowy i cieszy się świetną opinią wśród najlepszych uczonych i informatyków” – zachwalają autorzy tłumaczenia. – „Dla osób, które chcą wejść do świata IT jest to na pewno warta uwagi pozycja”.

Źródło: CodeGym, informacja własna