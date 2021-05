Nie jest tajemnicą, że Python musi przyspieszyć, jeśli ma odgrywać jeszcze większą rolę. Okazuje się, że faktycznie jest taki plan.

Python to język o wielu atutach, ale szybkość nie jest jednym z nich. W przyszłości ma się to zmienić, a nad wszystkim czuwa sam Guido van Rossum, a więc człowiek, który 30 lat temu stworzył Pythona. Aktualnie pracuje jako inżynier w szeregach Microsoftu, gdzie ma do pomocy wielu innych weteranów – są nimi między innymi Brett Cannon, Steve Dower, Eric Snow i Barry Warsaw.

Python będzie dwa razy szybszy

Wykorzystując do tego GitHuba, van Rossum zapowiedział, że cel jest następujący: Python 3.11 będzie dwa razy szybszy niż ma to miejsce obecnie. Przyznaje wprawdzie, że nie jest pewny, czy uda się to osiągnąć, ale nastawienie ma jak najbardziej optymistyczne.

Na opracowanie i wdrożenie zmian ekipa van Rossuma ma trochę czasu. Wydanie Pythona 3.11 planowane jest wszak dopiero na przyszły rok. Równocześnie zadanie jest bardzo ambitne, ponieważ wszelkie rozwiązania mają być stworzone w taki sposób, by nie zakłócać ABI środowiska wykonawczego, dzięki czemu rozszerzenia napisane w języku C nadal będą kompatybilne. Zmiany muszą również mieć otwarty kod i zachować prostotę, z jakiej słynie Python.

Co więc może się zmienić?

Modyfikacji najpewniej doczekają się: system kodu bajtowego, kompilator i interpreter. Wśród sugestii dotyczących poprawy wydajności wymienia się między innymi optymalizację stosu ramek, zmianę sposobu wywoływania funkcji czy szybszą obsługę wyjątków.

