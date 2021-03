Przekonajmy się, dlaczego warto uczyć się Javy, a następnie dowiedzmy się, co może w tym pomóc.

Wraz z rozwojem technologii oprogramowania zmienia się moda i zapotrzebowanie na różne kompetencje informatyczne. W branży najważniejsi są oczywiście programiści, istnieje kilka popularnych języków. Jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych jest Java, który zyskał użytkowników głównie dzięki rozwojowi oprogramowania na urządzenia mobilne, choć nie tylko.

Specjalista Java: zawód przyszłości?

Programiści Java są rozrywani w Polsce i za granicą. Jak twierdzą eksperci, popularność bierze się z dużej szybkości działania oprogramowania napisanego w tym języku, bogatego API czy wielu zastosowań. Nawet początkujący deweloperzy mogą liczyć na solidne zarobki, a seniorzy zyskają dużo więcej. Wzięliśmy pod uwagę kilka bieżących ofert z serwisu dla osób poszukujących pracy i porównaliśmy zarobki. Jak można się przekonać, przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku Java Developer wynosi średnio 140 tys zł rocznie.

Co więcej większość firm zatrudniających te osoby ma zapewnioną prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie zajęć sportowych i oczywiście możliwość pracy zdalnej. To ostatnie jest ważne dla osób, które nie chcą dojeżdżać do biura, albo opiekują się dzieckiem, a chcieliby popracować z domu.

Czy łatwo nauczyć się Javy?

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nauką programowania w ogóle i nie masz do tej pory żadnego doświadczenia z tworzeniem kodu, możesz trafić na mur. Programowanie wymaga umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania złożonych zadań. Dotyczy to szczególnie języka Java, który z pewnością nie jest prosty. Nawet jeśli uda ci się znaleźć jakąś dobrą literaturę (na polskim rynku znajduje się kilka niezłych podręczników), to w dalszym ciągu nie wprowadzi cię to w praktykę.

Rozwiązaniem mógłby być kurs dla programistów, ale takie campy odbywają się tylko w określonych terminach i nie ma ich w małych miejscowościach. A zresztą, nauka stacjonarna jest praktycznie odwołana przez panującą wciąż epidemię. Adepci Javy, którzy chcą zgłębiać ten język, spotykają się jeszcze z brakiem motywacji do nauki. Ciężko znaleźć ją w sobie, gdy staramy się pogodzić obecną pracę z życiem osobistym, tworząc idealny balans między pracą a życiem..

A gdyby tak spróbować kurs online od CodeGym?

W tej sytuacji rozwiązaniem jest kurs, który prowadzony jest całkowicie przez Internet. CodeGym, bo o nim mowa, dostępny jest dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki języka Java. Podzielony jest na 1200 praktycznych zadań, których rozwiązanie będzie trwało ponad 500 godzin. Oczywiście, nie trzeba uczyć się wszystkiego jednocześnie! Lekcje podzielone są w logiczny sposób i można je przyswajać powoli w swoim tempie. Postępy w nauce są zapisywane, a to oznacza, że zawsze możecie przejrzeć poprzednio wykonane zadania i powrócić do ostatniej zakładki. A jakie są jeszcze inne zalety CodeGym?

CodeGym: Wady i zalety

Kolejną zaletą jest niezwykle przyjemny sposób prezentacji wiedzy. Choć zadania z dziedziny programowania w Java często nie będą proste, to sposób, w jaki podane zostały informacje, sprawia, że każdemu łatwiej będzie się uczyć. Kolejne poziomy kursu przedstawione są jako fantastyczne opowiadanie, z towarzyszącymi mu ilustracjami. Ta forma scenariusza sprawi, że nauka będzie każdemu lepiej „wchodzić do głowy”. Dodatkowo, odblokujemy tu osiągnięcia, zdobywane podobnie jak w grach komputerowych. Sami przyznacie, że to motywujące.

Skąd jednak dowiemy się, czy jesteśmy na dobrym tropie? Cóż CodeGym ma do tego wirtualnego mentora, który zwraca uwagę na ewentualne błędy i ocenia wykonane zadania. Pomoże on też wskazać na elementy, które uczeń musi jeszcze podszkolić. Tego nauczyciela przedstawia jeszcze cała internetowa społeczność polskich pasjonatów Javy, którzy również szkolą swoje umiejętności z CodeGym. Polska grupa ma już ponad 1700 członków i liczba ta ciągle rośnie!

Oprogramowanie kursu jest też nieskomplikowane w obsłudze dzięki integracji Intellij IDEA. Ten interfejs programisty pozwala na łatwiejsze pisanie kolejnych linijek kodu, i to także na urządzeniach mobilnych. Zwykły Notatnik może odejść do lamusa.

CodeGym został stworzony przez programistów dla programistów. Eksperci nie tylko zbudowali kompletną bazę wiedzy, która odpowiada na niemal wszystkie główne zagadnienia Java. Przede wszystkim stworzyli oni system nauki, który jest bardzo praktyczny i składa się z 40 poziomów. Jego ukończenie trwa w ciągu ok.6-8 miesięcy. W 80% jest to praktyka, a pozostałe 20% to teoria niezbędna do tego by zostać dobrym programistą.

Twórcy kursu udostępnili też dodatkowe materiały, takie jak artykuły na blogu, które pozwolą wam udoskonalić jeszcze wiedzę. Ciekawostką jest poza tym przetłumaczony na nasz język wykład z serii CS50, prowadzony przez wykładowcę Uniwersytetu Harvarda Davida Malana. To wprowadzenie do informatyki cieszy się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie i nareszcie dostępne jest po polsku.

Jak we wszystkim, nie ma dymu bez ognia i CodeGym posiada też pewne, choć nieliczne słabsze strony.

Brak kontaktu bezpośrednio z nauczycielem. Omówiliśmy już wcześniej ten temat. Praca bezpośrednio w grupie w sali wykładowej może działać motywująco na niektórych. Jednak funkcje współpracy online na forum w grupie i wirtualny mentor znakomicie zastępują kolegów z ławki obok.

Brak dedykowanej aplikacji na iOS. Aktualnie CodeGym posiada aplikację tylko na smartfony z systemem Android. Nie jest to duże ograniczenie, ponieważ oczywiście dostępny jest też na komputery. W tej chwili aplikacja na iOS jest już w fazie rozwoju i zobaczy świat w najbliższej przyszłości.

Podsumowując

Z pewnością nie każdy może zostać mistrzem programowania, ale CodeGym to świetny punkt startowy. Został on zaprojektowany tak, aby mogli w nim zacząć naukę nawet ci, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z programowaniem. Nie można jednak oczekiwać, że zrobi on za was wszystko. W dalszym ciągu wymagana jest solidna i w miarę możliwości regularna praca. Nie jest to magiczny sposób, dzięki któremu w jeden wieczór się zostaniemy czarodziejami programowania.

Jednak dzięki korzyściom, które oferuje ten kurs, będzie wam znacznie łatwiej otrzymać wymaganą wiedzę. Dotyczy to nie tylko teorii, ale też praktyki programowania. Różnica w stosunku do tradycyjnej i przestarzałej nauki w zakurzonej sali wykładowej jest ogromna. CodeGym ma nawet wskazówki dla osób starających się o pracę w tym zawodzie i przygotuje każdego do rozmowy kwalifikacyjnej. Warto zacząć ekscytującą przygodę z kursem CodeGym, który być może pozwoli wam zdobyć pracę marzeń!

