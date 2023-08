JBL Tune Buds

Osoby poszukujące słuchawek, które oferują zadowalający czas pracy na pojedynczym ładowaniu, zapewne zainteresują się propozycją od JBL. Oto garść informacji na temat Tune Buds.

Nowe bezprzewodowe słuchawki dokanałowe od JBL pozwalają łatwo zarządzać połączeniami i korzystać z rozmów w dowolnym miejscu. Dzięki aktywnej redukcji hałasu i technologii Smart Ambient można wybrać, czy chcemy wyciszyć dźwięk otoczenia. Aplikacja JBL Headphones daje opcję personalizacji warunków odsłuchu.

10-milimetrowe przetworniki w połączeniu z technologią Pure Bass zapewniają głębokie brzmienie i basy. Bluetooth 5.3 z obsługą dźwięku LE (dostępny później dzięki aktualizacji OTA) oferuje niezależne strumieniowe przesyłanie synchronizowanego dźwięku do każdej słuchawki, dzięki czemu można używać tylko jednej z nich lub obu.

Tune Buds – bateria i cena

Producent zapewnia, że jego sprzęt pozwala na nawet 48 godzin słuchania muzyki. Taki czas oznacza w praktyce do 12 godzin pracy i do 36 godzin zapasu w etui ładującym lub 10 godzin pracy słuchawek plus 30 godzin zapasu w etui w przypadku włączenia funkcji redukcji hałasu.

Funkcja szybkiego ładowania zapewnia cztery godziny odtwarzania po zaledwie 15 minutach ładowania. Dodatkowo Tune Buds są odporne na wodę i pył, dzięki czemu można je użytkować w każdych warunkach pogodowych.

Na stronie producenta słuchawki kosztują 479 złotych. Dostępne są cztery warianty kolorystyczne: czarny, niebieski, fioletowy i biały.

źródło: materiały prasowe