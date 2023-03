Ranking najlepszych słuchawek dousznych i dokanałowych to miejsce, w którym znajdziesz modele wyróżniające się szczególnie atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny. Brzmienie i komfort to cechy, jakie były priorytetem przy tworzenia tego zestawienia.

Ranking słuchawek dousznych i dokanałowych

Porządne słuchawki douszne lub dokanałowe to dobre słuchawki do telefonu albo przenośnego odtwarzacza. Ich wybór nie należy jednak do prostych. Najgorsze, że sucha specyfikacja niewiele mówi na temat możliwości urządzenia, dlatego wierzymy, że ranking, w którym znajdują się sprawdzone modele, będzie dla ciebie pomocny.

Niestety mamy też świadomość, że polecanie słuchawek innym osobom to zadanie prawdziwie karkołomne. Powód jest prosty: każdy z nas ma inny gust i inny słuch. Te same słuchawki mogą być dla jednej osoby zbyt basowe, dla innej zbyt sopranowe. Dla jednej będą grały bardzo dobrze, a dla innej co najwyżej przeciętnie. Dlatego warto zapoznać się z naszym poradnikiem: jak mądrze wybrać idealne słuchawki dla siebie. A dopiero później – z rankingiem…

Jakie słuchawki douszne i dokanałowe? Ranking 2023:

Najlepsze słuchawki douszne i dokanałowe – jakie wybraliśmy?

Na wstępie wyjaśnijmy, że w tym rankingu znajdują się dobre i tanie słuchawki douszne i dokanałowe. Wybraliśmy tu wyłącznie modele przewodowe (zarówno z wtykiem mini jack, jak i USB typu C). „Kabelek” sprawia, że nie trzeba martwić się o ładowanie urządzenia – to zawsze jest gotowe do działania. Znacząco też zmniejsza cenę – za te same pieniądze można liczyć na lepszą jakość. Rozumiemy jednak, że możesz preferować modele bezprzewodowe. W związku z tym…

Ile kosztują słuchawki dokanałowe i douszne? Czy droższe zawsze są lepsze?

Jeśli chodzi o modele przewodowe (bo takich dotyczy ten ranking), słuchawki dokanałowe i douszne należą do stosunkowo tanich akcesoriów. Podstawowe modele można kupić już za mniej niż 50 złotych, a te naprawdę godne polecenia kosztują między 100 a 200 złotych. Sprzęt za 300 złotych sprosta już wymaganiom zdecydowanej większości użytkowników.

A czy droższe słuchawki zawsze są lepsze? Odpowiedź jest prosta: nie. Czasami słuchawki za 100 zł mogą być równie dobre, a nawet lepsze od słuchawek za 300 lub 400 zł. To samo dotyczy producentów – nie zawsze słuchawki znanej, popularnej firmy będą lepsze od mniej znanej i tańszej marki. Wielokrotnie spotkałem się z mało znanymi firmami, które oferują lepszą jakość. Po prostu bardziej się starają, żeby wybić się z tłumu.

Doskonałym przykładem są słuchawki japońskiej firmy Zero Audio, które często w niższej cenie oferują znakomitą jakość dźwięku, dobre wykonanie, atrakcyjny wygląd i genialną wręcz wygodę. Oczywiście zdarza się też tak, że dany producent ma w swojej ofercie modele bardzo godne polecenia oraz niezbyt udane. Dlatego zawsze warto zapoznawać się z wieloma różnymi opiniami, nie tylko zaletami, ale również wadami słuchawek.

Aha… na koniec jeszcze jedna uwaga. Kwestie techniczne, takie jak pasmo przenoszenia, impedancja, wielkość przetwornika, typ przetwornika, liczba przetworników, zawsze mają pewien wpływ na brzmienie, ale nie zawsze jest tak, że więcej oznacza lepiej. Jeśli słuchawki są dobrze zaprojektowane, przemyślane i odpowiednio wykonane, to mogą mieć pojedynczy, relatywnie mały przetwornik, a i tak będą grały fantastycznie. Gorąco zachęcam, by przed zakupem wypróbować słuchawki „na własne uszy”. Przejdźmy jednak do sedna sprawy, czyli do najlepszych słuchawek dokanałowych do telefonu i nie tylko.

Czas wyboru – oto polecane modele słuchawek dousznych i dokanałowych

Panasonic RP-HJE125 – tanie słuchawki dokanałowe dla każdego Ocena benchmark.pl









4,3/5 Do budżetowego sprzętu zawsze podchodzi się ze sporą rezerwą i słuchawki nie są tutaj wyjątkiem. Dysponując małym budżetem można jednak trafić na wartą uwagi propozycję, za którą uznaję między innymi Panasonic RP-HJE125. Te kosztujące niecałe 40 złotych słuchawki nie mają w swoim przedziale cenowym wielu konkurentów. Gwarantują dobrą jakość dźwięku, a do tego sporą porcję basu. Niezła jest też izolacja od zewnętrznych hałasów oraz ergonomia – słuchawki nosi się na co dzień bardzo wygodnie. W zestawie znajdują się ponadto 3 pary gumek, w rozmiarach S, M i L. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 4 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz

Xiaomi Mi Piston Basic – dobre i tanie słuchawki do telefonu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ciekawą propozycję na niższej półce cenowej ma także ten chiński producent. Xiaomi Mi Piston Basic to podstawowy model, za który trzeba zapłacić niespełna pięć dyszek. W zamian otrzymujemy urządzenie, którego komora wykonana jest ze stopu aluminium, zapewniającego wysoką trwałość. Słuchawki są przy tym lekkie i wygodne, a silikonowe wkładki w kilku rozmiarach pozwalają dobrać wielkość odpowiednią do uszu. W przemyślany sposób zaprojektowana konstrukcja zapewnia dodatkowo dobre tłumienie hałasów z zewnątrz, więc na dworze słucha się muzyki równie komfortowo, co w mieszkaniu. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 14 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Audictus Explorer 2.0 – być może najlepsze słuchawki do 50 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Trzecim i zarazem ostatnim w tym rankingu modelem z najniższej kategorii cenowej jest Audictus Explorer 2.0. To świetnie wyglądające, a zarazem solidnie wykonane słuchawki douszne z przewodem zakończonym wtykiem mini jack. Zapewniają przyzwoite brzmienie podczas słuchania muzyki i komfortowe warunki do rozmów głosowych. Urządzenie wyróżnia się także pilotem, który poza zintegrowanym mikrofonem i przyciskiem głównym oferuje także dwa dodatkowe przyciski – do regulacji głośności bez konieczności sięgania po sam telefon. Można je brać w ciemno. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 14 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Samsung EO-IC100 – dobre słuchawki ze złączem USB-C do 100 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Coraz więcej dostępnych na rynku smartfonów pozbawionych jest standardowego gniazda słuchawkowego, więc właściciele takich urządzeń nie powinni kupować słuchawek wyposażonych we wtyk mini jack. Stąd ta propozycja – słuchawki Samsung EO-IC100 zostały wyposażone w USB typu C, więc doskonale sprawdzą się w parze z takim właśnie smartfonem. Warto dodać, że powstały one we współpracy z firmą AKG, która od lat produkuje najwyższej klasy sprzęt muzyczny. Są wyposażone w dwukierunkowe głośniki, mikrofon oraz pilot z jednym przyciskiem. Warto też podkreślić, że przewód został opleciony, co znacznie ogranicza tendencję do plątania się. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 94

Łączność przewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Apple EarPods Lightning – przewodowe słuchawki douszne do iPhone’a Ocena benchmark.pl









4/5 Może słuchawki dołączane przez długi czas do iPhone’a nie powinny być wyróżnione, ale w praktyce klasyczne Apple EarPods ze złączem Lightning są jednymi z najlepszych dousznych słuchawek do 100 zł. Zaznaczam – dousznych, a nie dokanałowych. Ze względu na swoją budowę są bowiem przeznaczone dla zupełnie innych odbiorców. Głównie dla tych, którzy cenią przestrzenny, czysty, jasny dźwięk w środku i górze pasma. Co prawda EarPods też potrafią zagrać całkiem solidnym, miękkim basem, ale nie uszczelniają przewodu słuchowego, więc moc tonów niskich nie jest tak potężna. To raczej propozycja dla miłośników łagodniejszego brzmienia, a ponadto otwarta konstrukcja nie powoduje nadmiernego pocenia i zmęczenia uszu. Wiedz jednak, że w hałaśliwych miejscach może przeszkadzać brak izolacji pasywnej. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 109

Łączność przewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 23 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 21 000 Hz

Sony MDR-XB55AP – słuchawki dokanałowe z mocnymi basami Ocena benchmark.pl









4,6/5 W przeciwieństwie do poprzedniego modelu, Sony MDR-XB55AP to właśnie propozycja dla tych, którzy cenią sobie mocne i wyraziste tony niskie. Za ich dostarczenie odpowiadają technologie Extra Bass oraz Power Bass Duct++. Jednak te dokanałowe słuchawki potrafią zaoferować dużo więcej. O bogate w detale brzmienie dbają duże, 12-milimetrowe przetworniki, a o komfort – wkładki douszne w 4 rozmiarach. Do tego dochodzi nieplączący się przewód, na którym umieszczony został pilot z jednym przyciskiem. Słowem: to dość uniwersalny sprzęt, ale z nieco wyższej już półki. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 8 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz

Sound Magic E80 – bardzo dobre słuchawki dokanałowe do 200 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Słuchawki Sound Magic E80 cieszą się ostatnio coraz większą popularnością wśród użytkowników. Do produkcji tych słuchawek wykorzystano wysokiej jakości materiały, które mają bezpośredni wpływ na jakość dźwięku. Jest on czysty i zbalansowany. Nie ma tutaj mowy o tym, że niskie lub wysokie tony albo wokal wychodzi na pierwszy plan. Należy wziąć pod uwagę, że brzmienie jest naturalne, a dźwięk nie jest cyfrowo wzmocniony. Przewód pokryty jest termoplastycznym tworzywem, dzięki czemu charakteryzuje się dużym stopniem wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. W zestawie znajdują się między innymi podwójne tipsy, które zapewniają lepszą izolację, pianki Comply oraz etui. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Impedancja 64 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz

Logitech G333 – gamingowe słuchawki douszne do 250 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gamingowe słuchawki kojarzą się raczej z dużymi zestawami, ale niesłusznie. Logitech G333 to przykład „pchełek” zaprojektowanych z myślą o graczach i oferujący im dobrą słyszalność szczegółów oraz wysoki poziom immersji. Dynamiczne przetworniki gwarantują czysty dźwięk i potężny bas, a silikonowe nakładki zapewniają wygodę. Te gamingowe słuchawki douszne równie dobrze sprawdzają się podczas rozgrywki na pececie, na konsoli, jak i na smartfonie. Standardowo mają wtyk mini jack, ale w zestawie znajdziesz też przejściówkę na USB-C, więc lista kompatybilnych urządzeń jest zdecydowanie dłuższa. A na kabelku – skoro już o nim wspomniałem – znajduje się też pilot z 3 przyciskami. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), USB

Mikrofon tak

Waga 19 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Marshall Mode EQ – przewodowe słuchawki dokanałowe z wyższej półki Ocena benchmark.pl









4,5/5 Marshall to kolejny znany i szanowany producent. Już na początku warto podkreślić, że słuchawki wyposażone zostały w przełącznik, dzięki któremu zmieniać można ustawienia korektora. Tryb EQ I zapewnia dobry bas i ciepłe brzmienie, a EQ II dostarcza więcej średnich i wysokich tonów, dzięki czemu dźwięk jest bardziej szczegółowy. 9-milimetrowe przetworniki zapewniają wysoką jakość dźwięku i dobrze radzą sobie z wymienionymi ustawieniami korektora. Poza tym, słuchawki wyposażono w mikrofon i pilot, na którym poza wspomnianym przełącznikiem znajduje się przycisk służący między innymi do sterowania muzyką. Warto także zwrócić uwagę na design. Czerń ze złotymi wstawkami przywodzi na myśl rockowe klimaty. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 100

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 18 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

FiiO FH1s – najlepsze słuchawki dokanałowe do 300 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Marzą ci się najlepsze słuchawki dokanałowe? W takim przypadku skieruj wzrok na model FiiO FH1s. To hybrydowe słuchawki z podwójnymi przetwornikami i technologią eliminującą nadmiarowe ciśnienie akustyczne. Efektem jest krystalicznie czysty, głęboki i bogaty w detale dźwięk. Urządzenie potrafi zachwycić oferowanym brzmieniem i to właściwie niezależnie od tego, jakiej muzyki słuchasz. Obok bardzo długiej listy plusów znajduje się na dobrą sprawę tylko jeden minus: model ten nie ma wbudowanego mikrofonu, więc nie sprawdzi się podczas rozmów telefonicznych. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 106 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 21 g

Impedancja 26 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 5 Hz

Jeśli wciąż masz jakieś pytania – zachęcam do zadania ich w sekcji komentarzy. Podyskutujmy.