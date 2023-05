Jest to sportowa wersja słuchawek Koss Porta Pro - modelu niemal już legendarnego, równie dyskusyjnego pod względem urody, co znakomitego pod względem jakości dźwięku. O sportowym charakterze urządzenia decyduje tutaj regulowany pałąk - słuchawki można nosić zarówno na sposób klasyczny, jak i z pałąkiem na tyle głowy. Jest to konstrukcja otwarta, stąd przepuszcza nieco odgłosów z otoczenia (plus do bezpieczeństwa) oraz wypuszcza nieco dźwięku do otoczenia (minus jeśli nie chcemy by inni wiedzieli czego słuchamy). Prawdziwie słabym punktem Sporta Pro są nauszniki w postaci gąbek. Jeśli mocno się pocisz - będą zbierać pot jak szalone, a często prane dość prędko będą wymagać wymiany. Z kolei w lecie mogą niepotrzebnie grzać w uszy. Mimo to - Sporta Pro to sprzęt zdecydowanie wart polecenia każdemu, kto szuka sprzętu o rewelacyjnym stosunku ceny do jakości brzmienia. Te słuchawki grają jakby kosztowały co najmniej kilkaset złotych! Uwaga - przez Sporta Pro nie odbędziesz rozmowy telefonicznej, stąd jeśli Ci na tym zależy, możesz rozważyć klasyczną wersję tych słuchawek, w wersji z mikrofonem - Koss Porta Pro Mic, lub zaszaleć i przyjrzeć się wersji Bluetooth - Koss Porta Pro Wireless.

Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 103

Łączność przewodowa

Waga 50 g

Impedancja 60 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 25 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz