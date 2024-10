Premiera najnowszej gry tanecznej JustDance25 miała miejsce 15 października. Już 19 października będzie można ją przetestować, w Gaming Zones, strefach graczy MediaMarkt, w aż 10 lokalizacjach na terenie całej Polski. Na miejscu czekać będą ciekawe konkursy i wyjątkowe nagrody.

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt

Premiera w Gaming Zone

19 października, a więc zaledwie kilka dni po oficjalnej premierze gry JustDance25 wszyscy miłośnicy tańca będą mogli ja przetestować w Gaming Zones w sieci sklepów MediaMarkt. JustDance to seria gier tanecznych stworzona przez studio Ubisoft, której pierwsza część miała premierę w 2009 roku. Choreograficzne wyzwania zdobyły masę fanów na całym świecie, a kolejne edycje są co roku przez nich wyczekiwane. 15 października wyszła najnowsza odsłona Just Dance. Od 19 października będzie można ją przetestować w 10 lokalizacjach, a dokładniej: w Westfield Arkadia i Złotych Tarasach w Warszawie, Galerii Krakowskiej i M1 w Krakowie, Silesia City Center i 3 Stawach w Katowicach, Centrum Riviera w Gdyni, Avenidzie w Poznaniu, Atrium Biała w Białymstoku oraz Galerii Copernicus w Toruniu.

Przed zakupem uczestnicy nie tylko zapoznają się ze szczegółami tej gry, ale również wypróbują jej możliwości i zapoznają się z zaproponowanymi przez twórców hitami muzycznymi oraz układami tanecznymi.

Nie wiadomo od dziś, że największą satysfakcję sprawia wygrana z innymi graczami. 19 października poza możliwością niezobowiązującego zagrania w JustDance25 ze znajomymi, we wszystkich lokalizacjach odbędzie się turniej JustDance w dwóch kategoriach wiekowych. Ze wszystkich uczestników, wyłonione zostaną osoby, które zajmą miejsca na podium. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce – PlayStation 5

II miejsce – Słuchawki SteelSeries Arctis 3 + Klawiatura SteelSeries APEX 9 TLK US

III miejsce – Klawiatura SteelSeries APEX 9 TLK US + Myszka Aerox 5 + Podkładka SteelSeries QCK XXL

Jak wziąć udział w konkursie?

Przyjdź do jednej z 10 wybranych stref Gaming Zone. Na miejscu zgłoś się do Game Mastera w celu rejestracji do konkursu w jednej z 2 kategorii:

- do 16 roku życia

- powyżej 16 roku życia (włącznie). Warunkiem udziału w tej kategorii jest bycie członkiem kanału Discord MediaMarkt: https://discord.com/invite/gaming-zone-mm Ściągnij na telefon apkę Just Dance 2025 Controller Zatańcz w 2 układach tanecznych – In The Shadows - The Rasmus oraz w układzie do piosenki niespodzianki, którą poznasz dopiero na miejscu. Możesz zatańczyć sam lub w ekipie do 6 osób. Podejście do konkursu jest tylko jedno. Twoim wynikiem jest suma punktów w obu piosenkach.

Dla tych, którzy nie mogą odwiedzić Gaming Zone przygotowany został specjalny konkurs online, który potrwa od 19 do 31 października. Dograj swój duet do choreografii stworzonej przez duet Piotrovscy na TikToku. Obserwuj profil MediaMarkt na TikToku – już niedługo właśnie tam ogłosimy szczegóły konkursu! Do wygrania jest jeden z trzech pakietów zawierających głośnik BT PEAQ PPA405, kod na pobranie gry JustDance25 oraz bilet do Suntago.

JustDance25

Just Dance to od wielu lat jedna z najlepszych serii gier tanecznych. Idealnie sprawdza się na rodzinne spotkania czy szalone wieczory ze znajomymi. Jest również świetną opcją do codziennej aktywności fizycznej, gdy trening na siłowni nie do końca wpasowuje się w nasze upodobania. W najnowszej wersji, która premierę miała 15 października będzie znajdować się aż 40 nowych kawałków muzycznych z atrakcyjnymi układami tanecznymi, które nie tylko pozytywnie wpłyną na umiejętności taneczne użytkownika, ale również porządnie zmęczą. W JustDance25 usłyszymy takie hity jak "Move Your Body" w wykonaniu The Sunlight Shakers, "Padam Padam" od Kylie Minogue czy też viralową nutę "Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)" od Christell.

Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia https://mediamarkt.pl/pl/campaign/gaming-zone.

Partnerami wydarzenia są: Wp.pl, Gram.pl, Playstation, Logitech, SteelSeries, Samsung, HP, HyperX, BNP Paribas, Py Space, Genesis, Corsair, Doritos.

