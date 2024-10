iPhone 16 Pro Max, Fortnite, Żabka, Chińczycy i kosmos, oto bohaterowie 41. odcinka SięKlika

Apple iPhone 16 Pro Max ma problemy z aparatem, Żabka wprowadza V-dolce do swoich sklepów, Chińczycy pokazali nowy kombinezon do spacerowania po księżycu, a naukowcy opracowali jadalny tranzystor. Czas na 41. odcinek SięKlika!

Kto rządzi na rynku kart graficznych? Zwycięzca wydaje się oczywisty

Redakcja 3DCenter opublikowała statystyki rynku konsumenckich kart graficznych z ostatnich dwóch dekad. Jak przedstawiają się te statystyki? Dominuje NVIDIA ze swoimi GeForce`ami i to w zasadzie niezmiennie od lat. Nie jestem w szoku.

Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Cena ChatGPT w górę

Dziś za dostęp do ChatGPT płaci się 20 amerykańskich dolarów miesięcznie - mowa o tych indywidualnych subskrypcjach, zaś niebawem, a konkretnie to do końca roku będzie to kwota 22 zielonych dolarów.

Informacjami o podwyżkach podzielił się ze światem The New York Times, informując również, że do 2029 roku ChatGPT będzie kosztował miesięcznie 44 dolary.

iPhone 16 Pro Max ma problem. Aparat nie działa poprawnie

Miłośnicy Apple, którzy nabyli drogą kupna iPhone`a 16 Pro Max skarżą się na to, że aplikacja aparatu nie zawsze uruchamia się tak, jak powinna. Pewien użytkownik na forum społeczności Apple poskarżył się, że jak włącza aparat przy zablokowanym ekranie, to aparat się nie włącza, a konkretnie aplikacja się wyłącza, ekran zostaje czarny, no smutno się robi.

Rychło okazało się, że inni użytkownicy nowych topowych jabłek mają podobne problemy i ludzie zaczęli kombinować ze złotymi radami, a to reset zrobić, a to zdrowaśkę odmówić.

Co na to Apple? Klasycznie uznało, że to nie bug, tylko ficzur? A nie! Podobno w centrali znają problem i pracują nad nim.

Takiej premiery na Netflix dawno nie było. Kinowy hit do obejrzenia od dzisiaj

Na Netfliksa wbił świetny film. Premiera, jakiej dawno w tym serwisie nie było! No na jesień jak znalazł. Film zwie się “Dungeons & Dragons: Złodziejski honor”. Ja mu tam dałem, temu filmu, na Filmwebie ocenę 7 na 10, bo zabawny jest, tak zawadiacko zagrany i daje radość.

Ile V-dolców, wariacie? Fortnite wjeżdża do Żabki

W Żabce można teraz kupić V-dolce, bo sieć zacieśniła współpracę z twórcami gry Fortnite. Konkretnie w sklepach sieci można kupować kody, czy tam kupony, które w świecie gry można wymieniać na V-dolce. Wymienić, a potem kupić sobie, co tam sobie człowiek chce w Fortnite kupić.

Apple pracuje nad nową kategorią urządzeń. Premiera ponoć już w przyszłym roku

Apple pracuje nad nową kategorią urządzeń. Innowacyjność wyższego rzędu to będzie. Chodzi o… Inteligentne ekrany. Tak, jakby za mało było na świecie tego AI, to jeszcze ekrany będą miały AI.

Te inteligentne ekrany to mają być ekrany na robotycznych ramieniach, z którymi będzie można pogadać, bo ekran taki, jak go sobie ktoś kupi za 5000 polskich złotych, będzie służył do komunikacji ze sztuczną inteligencją i do zarządzania inteligentnym domem.

Android 15 - ruszyła aktualizacja. Nie zgadniesz, która marka wyprzedziła rywali

Ruszyła aktualizacja smartfonów z Androidem do najnowszej wersji Androida, czyli do Androida 15. Niby nic super ciekawego, ale okazało się, że jeden producent wyprzedził we wprowadzaniu aktualizacji samego Google! Któż to taki?

Chińska firma vivo, która zaplanowała premierę Androida 15 z nakładką Funtouch OS 15 na 30 września, wyprzedzając konkurencję. Przypomnę tylko, że Google 3 września udostępnił kod źródłowy nowego robocika. Vivo objęło aktualizacją takie smartfony jak vivo X100, vivo X Fold3 Pro czy the iQOO 12. Żaden z nich nie jest oficjalnie dostępny w Polsce…

Jeśli spotkamy na Księżycu Chińczyka, to będzie ubrany właśnie tak

Chińczycy pokazali swój kosmiczny kombinezon. A dokładniej, bo warto być dokładnym - kombinezon, który założyć mają chińscy taikonauci. Chiny zapowiadają, że do 2030 roku wylądują na Księżycu i zamierzają uderzyć mocno w eksplorację srebrnego globu, do czego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt - w tym kombinezon.

Ciuch ma być lżejszy niż te antyczne kombinezony z czasów misji Apollo, ma umożliwiać kucanie i w ogóle oferować turbo mobilność. Za projektem kombinezonu kryją się Wang Yaping, czyli druga chińska kobieta w kosmosie oraz Zhai Zhigang.

Naukowcy stworzyli jadalny tranzystor. Czeka nas rewolucja w elektronice?

Naukowcy z Włoch i Serbii stworzyli jadalny tranzystor. Dlaczego ten tranzystor to super sprawa? Ano dlatego, że będzie można wykorzystać go w medycynie, ułatwiając i obniżając koszt profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Pewnie, że już mamy na świecie jadalne sensory i inne pierdoły, ale jadalny tranzystor to jest wyższa półka. Inna liga. Chyba. Rzekomo. Podobno.

Ja się na tym nie znam, więc jedno co mogę zrobić to zaprosić do lektury tekstu Pawła. I spokojnie, jeśli ktoś nie wie, co to jest tranzystor, to Paweł to w swoim tekście wszystko wyjaśnia.

AMD przyspiesza procesory Ryzen 9000. Wielu na to czekało od początku

AMD przyspiesza procesory Ryzen 9000, a konkretnie AMD przygotowało aktualizację oprogramowania BIOS, która poprawia możliwości nowych jednostek - możemy liczyć na lepsze osiągi procesorów oraz wsparcie dla szybszych pamięci RAM.

Dzięki wspomnianej aktualizacji nowe jednostki, a konkretnie Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X można uruchomić w trybie cTDP 105W, co pozwala podnieść współczynnik TDP, a tym samym zwiększyć limity mocy i poprawić wydajność procesorów.

