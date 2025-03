Śródziemie - kontynent, na którym toczy się akcja większości legendarium J.R.R. Tolkiena. Świat, który posiada całą rzeszę fanów i wiele ciekawych gier, które zostały w nim osadzone. Na Steam udostępniono właśnie paczkę jednej z lepiej przyjętych serii. O którą konkretnie chodzi?

Mamy tutaj na myśli Śródziemie: Cień wojny - Zestaw Cienia. Paczkę składającą się z dwóch tytułów, gdzie Pierwszym z nich jest Śródziemie: Cień Mordoru w wersji Game of the Year Edition, a drugim Śródziemie: Cień wojny w wersji Ostatecznej. Cała cykl od Warner Bros. Games do 13 marca będzie kosztować na platformie Steam zaledwie 32 złote i 90 groszy!

Śródziemie: Cień Mordoru – Game of the Year Edition

Gra ta wniosła spory powiew świeżości do świata Tolkiena. Tytuł ten zdobył ponad 50 nagród za najlepszą grę 2014 roku, w tym „Gra roku”, „Najlepsza gra akcji” oraz „Najbardziej innowacyjna gra”. Potwierdzają to dziesiątki tysięcy graczy i graczek, którzy wystawiają temu tytułowi bardzo pozytywne opinie. Sama gra opowiada natomiast o Talionie - strażniku i zwiadowcy z Czarnej Bramy, którego rodzina zostaje zamordowana przez kapitanów Czarnej Dłoni. Chwilę potem również on sam ginie, lecz prastary Duch Zemsty wskrzesza Taliona i obdarza go tajemniczymi mocami upiora. Wobec tego bohater musi utorować sobie drogę przez Mordor, pozostawiając za sobą tylko ciała wrogów i odkryć prawdę na temat ducha, który go uratował i opętał.

Śródziemie: Cień wojny – Wersja Ostateczna

Kontynuacja przygód Taliona, która swe światło dziennie ujrzała pod koniec 2017 roku. Tytuł ten stanowił bardzo dobre rozwinięcie swojej poprzednika i gdyby nie mikropłatności (które finalnie zostały usunięte), to gra byłaby bardzo dobrym przykładem robienia sequeli. Fabuła kieruje nas dalej do Śródziemia, gdzie główny bohater wraz z bytującym w nim upiorem postanawiają stworzyć jeszcze jeden Pierścień Władzy, który w założeniach ma im zapewnić potęgę wystarczającą nie tylko do zebrania potężnej armii, lecz przede wszystkim do ostatecznego unicestwienia Saurona.

System Nemezis – Niezwykła mechanika opatentowana przez Warner Bros.

Najciekawszym elementem obydwóch tytułów jest system Nemezis. Otóż programiści z Monolith Productions stworzyli mechanikę, która miała za zadanie sprawić, by świat przedstawiony był bardziej żywy. Chodziło głównie o interakcję NPC między bohaterem, ale również w obrębie samych postaci niezależnych. System Nemezis sprawia, że przeciwnicy pamiętają wcześniejsze interakcje z postacią gracza oraz nadaje im przeróżne cechy charakterystyczne. Dzięki temu najzwyklejszy ork napotkany przez nas na początku gry może z czasem stać się prawdziwą zmorą, nękającą protagonistę na każdym kroku. Wystarczyło tylko, że raz udało mu się pokonać Taliona, a następnie zaczął wspinać się po strukturze władzy wśród orków. A w jaki sposób? Otóż wrogowie walczą pomiędzy sobą o dominację w ramach rozbudowanej hierarchii. Niestety Warner Bros. uznał, iż system należy opatentować i pilnować tego, by nikt za bardzo się nim nie inspirował. Stąd niewiele gier posiada podobne mechaniki.

Śródziemie: Cień wojny – Zestaw Cienia

Nie zmienia to jednak faktu, iż za cenę jednego obiadu możemy mieć dwie, bardzo dobre gry w swoim najlepszym wydaniu. A czy Wy bylibyście zainteresowani zakupem tej paczki? Zapraszam do udziału w ankiecie i do wyrażania swojej opinii w sekcji komentarzy!

Źródło: Steam, Notebookcheck, Multiplayers.pl