Póki co wszystko wskazuje na to, iż ogromny kontenerowiec mierzący 400 metrów długości i 59 metrów szerokości padł ofiarą niesprzyjających warunków atmosferycznych, a konkretnie silnego wiatru. W wyniku jego działania stracił sterowność, został obrócony i osiadł na mieliźnie. Niestety w taki sposób, iż zablokował cały Kanał Sueski.

Zdarzenie nie było na tyle groźne, aby ucierpiała załoga. Mimo tego już wiadomo, że będzie miało ono swoje konsekwencje. Jak duże? To zależy od tego, ile czasu zajmie wyciągnięcie kontenerowca. Próbuje tego dokonać już kilka egipskich holowników. Nie jest to łatwe, specjaliści twierdzą, iż osiadł on w sposób mocno utrudniający całą akcję.

Z lekcji geografii powinniśmy pamiętać, iż mówimy tu o kanale łączącym Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Nieco kolokwialnie można stwierdzić, iż jest to wodny skrót z południowej Azji do Europy i odwrotnie. Niezwykle istotny, ponieważ dzięki niemu nie trzeba opływać całej Afryki.

W efekcie Kanał Sueski to jeden z najistotniejszych wodnych szlaków handlowych. Wedle podawanych przy okazji całej sytuacji danych, około 10% światowego handlu opiera się właśnie na trasach uwzględniających Kanał Sueski.

#Suez Canal traffic jam -- Evergreen Marine's "Ever Given" stuck in the canal above Port Said. 400m ship seems fully laden. @Samir_Madani @TankerTrackers reporting 10m barrels of Saudi, Russian, US and Omani crude parked. #OOTT Oil up $1+ after recent selloff pic.twitter.com/fLHxITGOE5