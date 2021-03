Wiosną nie tylko przyroda budzi się do życia. Ładniejsza pogoda to również bardzo dobra okazja do tego, abyśmy spędzali więcej czasu na świeżym powietrzu. Niekoniecznie ze smartfonem, ale z nieco innymi gadżetami jak najbardziej.

Aktywność w czasie pandemii przede wszystkim na świeżym powietrzu

Pandemiczna rzeczywistość nie należy do najłatwiejszych. Niestety jeszcze przez pewien czas z nami zostanie. Co więcej, będzie gorzej niż dziś. Wiele osób nie będzie mogło celebrować swoich przyzwyczajeń i hobby z racji zamknięcia różnego rodzaju obiektów pozwalających na aktywność fizyczną. Na ponowne zamykanie lasów i ogólniej szeroko pojętych terenów zielonych na szczęście się nie zanosi. I tam można miło spędzić czas, zrelaksować się, ale także porządnie potrenować. Różnego rodzaju gadżety bywają przy tym naprawdę pomocne.

Od 20 marca lockdown w całej Polsce Rząd zapowiedział, iż od piątku 20 marca znów będzie miał miejsce ogólnopolski lockdown. Zamknięte zostaną baseny, sauny, kluby fitness, siłownie i inne obiekty sportowe. Na razie na 3 tygodnie, ale co będzie po tym czasie nie wie chyba nikt. Pewne jest tylko tyle, że póki co jedyna aktywność to taka, jaką sobie sami zorganizujemy. I to w plenerze.

Nie należy traktować ich jako obowiązkowego wyposażenia, ale faktycznie mogą się przydać. Odpowiednio dobrana opaska fitness lub zegarek sportowy pozwolą nie tylko nie stracić poczucia czasu, ale też monitorować postępy w treningach czy stan organizmu, niekiedy prezentując naprawdę szczegółowe dane, a nawet pełnić rolę trenera personalnego. To oczywiście nie jedyne akcesoria dla sportowców, jakie są obecnie dostępne w sprzedaży. Do tematu można zresztą podejść bardzo szeroko, bo wodoszczelne słuchawki bezprzewodowe to przecież również taka kategoria, a wiele osób nie zna lepszego motywatora do biegania niż ulubiona muzyka.

TOP 5 gadżetów na wiosnę

Spędzając czas poza domem nie trzeba zresztą ograniczać się jedynie do gadżetów ubieralnych, czyli tzw. wearables. Nieprzypadkowo rośnie popularność różnego rodzaju pojazdów elektrycznych, pokusiliśmy się też o wskazanie czegoś, co pewnie mało komu przyszło na myśl przed rzuceniem okiem na całe zestawienie.

Samsung Galaxy Fit 2









4,4/5 Ocena benchmark.pl Trudno byłoby nie zarekomendować tutaj opaski sportowej, a powodów jest przynajmniej kilka. To gadżety coraz popularniejsze, często przystępne cenowo i oferujące całkiem sporą funkcjonalność. Samsung Galaxy Fit 2 to w swoim przedziale cenowym zdecydowanie jeden z najlepszych wyborów. Jest dobrze wykonana, ma wyświetlacz w technologii AMOLED z ponad 70 tarczami do wyboru i zapewnia dostęp do wszystkiego czego wypada oczekiwać w tym budżecie. Pozwala śledzić postępy podczas różnego rodzaju ćwiczeń (5 wykrywanych jest automatycznie), mierzyć tętno i spalane kalorie, a w chwilach odpoczynku jakość i czas snu. Jak przystało na gadżet dla aktywnych można liczyć tu na wodoszczelność i to zgodną z normą 5 ATM. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pulsometr

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji Bluetooth

Wyświetlacz (technologia) AMOLED Pokaż specyfikację

Polar Ignite









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli do treningów chce się podejść nieco poważniej, lepszym wyborem będzie zegarek sportowy. Polar Ignite jest dobry, a majątku nie kosztuje. Rozpoznaje ponad 100 dyscyplin sportowych, dodatkowo ma wbudowany GPS, dzięki któremu może monitorować także prędkość, dystans czy trasę. Oczywiście oferuje też takie funkcje jak licznik spalonych kalorii czy całodobowy pomiar tętna i monitorowanie snu. Dodatkowo można liczyć tu np. na wskazówki treningowe czy funkcję Running Index dla biegaczy. Przy szerokiej funkcjonalności trzeba podkreślić tu ciekawą, raczej minimalistyczną stylistykę. Mimo tego nie mogło zabraknąć wodoodporności (do 30 m). Najważniejsze cechy: Bateria (pojemność) 165 mAh

Waga 35 g Pokaż specyfikację

Jabra Elite Active 75t









4,9/5 Ocena benchmark.pl O ile opaska lub zegarek mogą mierzyć osiągane wyniki, o tyle za lepszy motywator uchodzi ulubiona muzyka. A o tą podczas treningów najłatwiej z dobrymi słuchawkami sportowymi. W naszych testach świetnie wypadł model Jabra Elite Active 75t. Oferują to, co w słuchawkach najważniejsze - bardzo wysoką jakość dźwięku. Co ważne, to tutaj tylko jeden z licznych atutów. Zaliczają się do nich również doskonała ergonomia, zadowalający czas pracy na baterii, a także technologie ANC i HearThrough. Jakość wykonania też nie budzi zastrzeżeń, całą konstrukcję zabezpieczono zgodnie z normą IP57. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 11 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Xiaomi MiJia 365









4,8/5 Ocena benchmark.pl Mający opory przed wysiłkiem fizycznym również mogą, a nawet powinni, spędzać czas na świeżym powietrzu. Xiaomi MiJia 365 może do tego zachęcić. To hulajnoga elektryczna, której parametry przekładają się na szerokie grono odbiorców. Osiąga bowiem prędkość maksymalną 25 km/h, a dzięki pneumatycznym kołom o średnicy 8,5 cala radzi sobie także poza idealnie płaskimi nawierzchniami. Znacząco redukują one również wstrząsy, a tym samym zwiększają komfort jazdy. A ta może trwać długo, bo przy pełnej baterii zasięg może dochodzić do nawet 30 km (wedle producenta, w naszych testach było to jednak nieco mniej). Xiaomi MiJia 365 może pochwalić się też antypoślizgową kierownicą z lampą LED, dobrymi hamulcami, a także mechanizmem, dzięki któremu można ją błyskawicznie złożyć i łatwiej przenieść. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 30 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 250 W

Czas ładowania 300 min Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Mi Portable Electric Air Pump









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jakkolwiek nie wyglądałyby pojazdy elektryczne, niektórzy na zawsze pozostaną wierni klasycznym rowerom. I nie ma w tym nic dziwnego. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo nieprzyjemnej sytuacji można zaopatrzyć się w Mi Portable Electric Air Pump. Bez wątpienia mowa o gadżecie, z którym Xiaomi nie kojarzy się w pierwszej kolejności. Nie można odmówić mu jednak praktyczności, ponieważ ta pompka z wbudowaną baterią pozwala na napompowanie koła (w rowerze, ale też w motocyklu, a nawet w samochodzie) lub piłki. I to niejednokrotnie, bo np. w przypadku roweru aż ośmiokrotne. Mi Portable Electric Air Pump ma wbudowany wyświetlacz oraz diodę LED, przydatna jest też funkcja automatycznego odcięcia pracy po napompowaniu. Mimo tego to gadżet niewielki i wytrzymały (może pracować w temperaturach -10°C ~ 45°C). Pokaż specyfikację

Z jakich gadżetów korzystasz?

Sport to zdrowie, a nawet jeśli nie sport (bo czasami jest to utożsamiane z profesjonalnymi treningami) to jakakolwiek aktywność fizyczna. Co preferujecie? Dajcie znać, z jakich gadżetów korzystacie lub korzystaliście i czy faktycznie okazują się one dla Was pomocne. Być może podsuniecie komuś w komentarzu ciekawą propozycję.

