Czekacie na procesory AMD Ryzen 7000? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wieści – wiemy jak wypadają nowe układy, a przy okazji ile będą kosztować. Niektóre informacje mogą być sporym zaskoczeniem!

AMD wprowadziło do oferty procesory Ryzen 7000 - to pierwsze modele, które korzystają z architektury Zen 4.

Nowa generacja procesorów Ryzen wprowadzi spory wzrost wydajności i efektywności energetycznej. Dodatkowym atutem ma być lepsza funkcjonalność.

W planach producenta są cztery modele procesorów: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X - sklepowa premiera została zaplanowana na koniec września.

Do obsługi procesorów wymagane będą płyty główne AM5. Początkowo pojawią się lepsze modele X670 i X670E, ale później dostępne będą też tańsze B650 i B650E. Nowa platforma będzie wspierana jeszcze co najmniej przez 3 lata.

Nowa generacja procesorów AMD Ryzen została zapowiedziana już jakiś czas temu. Zgodnie z zapowiedziami, podczas konferencji together we advance_PCs producent ujawnił szczegóły dotyczące nowej architektury, a przy okazji pochwalił się specyfikacją i wydajnością procesorów Ryzen 7000. Jest na co czekać!

Nowa architektura Zen 4 - jest lepiej niż zapowiadano

Nowe procesory bazują na architekturze Zen 4, która została wykonana w 5-nanometrowej litografii TSMC. W praktyce jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jednostki Ryzen 7000 będą bazować na konstrukcji wykorzystującej kilka chipletów (jądra z rdzeniami wykonano w 5-nanometrowej litografii, a jądro z interfejsami w 6-nanometrowej).

Producent chwali się, że nowa architektura przynosi średnio 13% wzrostu współczynnika IPC (Instructions Per Cycle – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) względem architektury Zen 3. To więcej niż zapowiadano podczas konferencji w maju. Nowością jest również wsparcie dla instrukcji AVX-512, które pozwolą znacząco przyspieszyć wykonywanie zadań związanych ze sztuczną inteligencją i wysokowydajnymi obliczeniami.

Progres względem poprzedniej generacji jest ogromny. Przy tej samej wydajności można liczyć na zmniejszenie poboru mocy o 62%, natomiast przy tej samej mocy można liczyć na 49% wzrostu wydajności.

Nowa architektura ma lepiej wypadać także od konstrukcji opracowanej przez Intela. Rdzeń Zen 4 wykonany w 5 nm (rdzeń z pamięcią L2) zajmuje o 50% mniej miejsca i jest o 47% bardziej efektywny energetycznie względem konkurencyjnych rdzeni Intel Golden Cove (wykonanych w technologii Intel 7 – 10 nm).

Premiera procesorów Ryzen 7000 - specyfikacja nie jest zaskoczeniem

Producent na początek wyda cztery procesory z generacji Ryzen 7000 – tutaj dużego zaskoczenia nie ma, bo ich oznaczenia i specyfikację poznaliśmy jakiś czas temu. Warto zauważyć, że w końcu doczekaliśmy się zintegrowanej grafiki (to bardzo podstawowy układ bazujący na architekturze RDNA 2).

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe/boost Pamięć L2 + L3 Kontroler pamięci Grafika Podkręcanie TDP Cena AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $699 AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W $549 AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $399 AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W $299

Nowe jednostki oferują 6, 8, 12 lub 16 rdzeni z odblokowanym mnożnikiem, więc można je dodatkowo podkręcić. Warto jednak zauważyć, że układy pracują z bardzo wysokimi zegarami, ale też cechują się wyższym współczynnikiem TDP – dla dwóch słabszych modeli jest to 105 W, a dla dwóch mocniejszych już 170 W.

Procesory AMD Ryzen 7000 mają trafić do sprzedaży 27 września. W porównaniu do poprzedniej generacji 6- i 12- rdzeniowy model jest tak samo wyceniony, natomiast 8- i 16-rdzeniowy jest o 50/100 dolarów tańszy. W naszym kraju może to wyglądać dużo gorzej przez słaby kurs złotówki (a warto dodać, że Ryzeny 5000 od premiery zdążyły mocno potanieć).

Wydajność procesorów AMD Ryzen 7000. Nowy król gamingu?

Wprawdzie na niezależne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale producent podczas prezentacji ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące swoich pomiarów. I jest naprawdę nieźle!

Topowy model Ryzen 9 7950X ma być o 30 – 48% wydajniejszy w programach i o 6 – 35% wydajniejszy w grach względem modelu Ryzen 9 5950X (topowego modelu z poprzedniej generacji).

W porównaniu do konkurencyjnego, topowego modelu Core i9-12900K w programach różnica ma wynosić 36 – 62%, a w grach nawet 23% (przy czym w niektórych tytułach nowy Ryzen będzie bardzo zbliżony lub nawet trochę słabszy).

Mało tego! Nawet najsłabszy Ryzen 5 7600X ma być lepszy w grach od Core i9-12900K – wprawdzie są tytuły, gdzie będzie nieco słabszy lub zbliżony, ale w większości tytułów ma osiągać o kilka lub kilkanaście procent lepsze osiągi.

Płyty główne AMD AM5. Pamięci DDR5 z obsługą EXPO i szybkie SSD

Procesory Ryzen 7000 będą korzystać z płyt głównych z podstawką AM5 – nowe konstrukcje zaoferują wsparcie dla pamięci DDR5 i magistrali PCI-Express 5.0. Co ważne, nowe płyty zachowają kompatybilność z obecnymi chłodzeniami pod gniazdo AM4.





W planach są modele z czterema chipsetami: topowe modele X670 i X670E pojawią się we wrześniu, natomiast w październiku powinny być dostępne tańsze konstrukcje z układami B650 i B650E. Modele z dopiskiem E (Extreme) będą oferować obsługę PCI-Express 5.0 dla karty graficznej i nośnika SSD (zwykłe tylko dla karty albo tylko dla nośnika SSD).

Nowa platforma będzie obsługiwać profile AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) dla pamięci DDR5 RAM – za pomocą jednego kliknięcia możliwe będzie poprawienie osiągów pamięci i tym samym uzyskanie lepszej wydajności w grach. Można powiedzieć, że to odpowiednik profili Intel XMP.

Nie bez znaczenia jest też wsparcie dla magistrali PCI-Express 5.0, z której będą korzystać nowoczesne dyski SSD NVMe. Pierwsze takie konstrukcje mają zadebiutować w listopadzie (swoje konstrukcje zapowiedział m.in. Corsair i Gigabyte Aorus).

Co ważne, producent zapowiedział, że ceny płyt głównych AMD AM5 mają zaczynać się od 125 dolarów. Wsparcie dla platformy planowane jest co najmniej do 2025 roku, więc najpewniej zobaczymy tutaj jeszcze obsługę dwóch kolejnych generacji procesorów: Ryzen 8000 i Ryzen 9000 (i ich odmian z pamięcią 3D V-Cache).

AMD dorzuca do pieca… ale czekamy na ruch konkurencji

Co tu dużo mówić, prezentacja procesorów AMD Ryzen 7000 na pewno wyglądała bardzo obiecująco – producent chwalił się nie tylko lepszą wydajnością w grach i programach, ale też lepszą efektywnością energetyczną względem modeli Intel Core 12. generacji (Alder Lake). Nie bez znaczenia jest też nowoczesna platforma AMD AM5 z długim wsparciem dla kilku kolejnych generacji CPU.

Warto jednak mieć na uwadze, że Intel niedługo ma wypuścić kolejną, lepszą generację procesorów. Modele 13. generacji (Raptor Lake) mają zaoferować więcej rdzeni i wyższe taktowania, co może poważnie pokrzyżować szyki Ryzenom (szczególnie, że będzie można je montować na obecnych płytach LGA 1700 z obsługą tańszych pamięci DDR4).

Źródło: AMD