Planujecie zakup karty graficznej do gier? Ceny modeli GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 stają się coraz niższe. Nie wszystkie modele są jednak tak samo opłacalne.

Sytuacja na rynku kart graficznych do gier z tygodnia na tydzień staje się coraz lepsza - od pewnego czasu obserwujemy spadki cen, co na pewno zachęca potencjalnych klientów do zakupu sprzętu.

Ceny kart graficznych idą w dół

Redakcja 3DCenter opublikowała nowe statystyki dotyczące cen kart graficznych GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 w dużych europejskich sklepach.

Ceny kart graficznych nadal idą w dół – średnia cena modeli GeForce RTX 3000 to już tylko 87%, a Radeon RX 6000 już tylko 84% ceny premierowej. Sytuacja na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę obiecująco – jest jeszcze lepiej niż 2 tygodnie temu.

Należy jednak zauważyć, że średnia obejmuje także topowe konstrukcje dla wąskiego grona odbiorców czy modele wydane w czasach „kryzysu” po zawyżonych stawkach. Za modele ze średniej półki: GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 10 GB, Radeon RX 6800 i Radeon RX 6800 XT (chociaż dla nas to już wyższy segment) należy zapłacić średnio 97%. U nas do tego dochodzi jeszcze niekorzystny kurs walut, który też podwyższa stawki w sklepach.

Które karty graficzne są najtańsze?

W ostatnim czasie w większości przypadków ceny poszły lekko w dół (widać, że obniżki zaczynają spowalniać). Warto zwrócić uwagę na wycenę konkretnych modeli, bo niektóre wypadają dużo lepiej od innych.

GeForce RTX 3090 zadebiutował prawie dwa lata temu i od tego czasu zdążył mocno potanieć

Model Sugerowana cena Realna cena Różnica względem 1 sierpnia GeForce RTX 3050 249 dolarów +2% -8pp GeForce RTX 3060 329 dolarów -3% -6pp GeForce RTX 3060 Ti 399 dolarów ±0 -5pp GeForce RTX 3070 499 dolarów -2% -3pp GeForce RTX 3070 Ti 599 dolarów -5% -2pp GeForce RTX 3080 10GB 699 dolarów -6% -8pp GeForce RTX 3080 12GB 849 dolarów -16% -2pp GeForce RTX 3080 Ti 1199 dolarów -30% -5pp GeForce RTX 3090 1499 dolarów -30% -4pp GeForce RTX 3090 Ti 1999 dolarów -41% -1pp

W przypadku kart Nvidii bardzo korzystnie wypadają topowe modele GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti, z których najtańsze wersje można kupić dużo taniej niż sugerowane ceny na premierę (przy czym warto pamiętać, że RTX 3080 Ti i RTX 3090 Ti miały tutaj dosyć zawyżone stawki).

Radeon RX 6600 to obecnie jedna z najbadziej opłacalnych kart graficznych

Model Sugerowana cena Realna cena Różnica względem 1 sierpnia Radeon RX 6400 159 dolarów -11% -1pp Radeon RX 6500 XT 199 dolarów -20% -2pp Radeon RX 6600 329 dolarów -28% -3pp Radeon RX 6600 XT 379 dolarów -12% +2pp Radeon RX 6650 XT 399 dolarów -16% -2pp Radeon RX 6700 XT 479 dolarów -19% -3pp Radeon RX 6750 XT 549 dolarów -16% -3pp Radeon RX 6800 579 dolarów -7% -5pp Radeon RX 6800 XT 649 dolarów -1% ±0 Radeon RX 6900 XT 999 dolarów -25% -1pp Radeon RX 6950 XT 1099 dolarów -23% -1pp

Radeony wypadają pod tym kątem dużo lepiej, bo taniej można dostać modele z niższej i średniej półki, jak np. Radeon RX 6500 XT czy Radeon RX 6600, ale też topowe modele Radeon RX 6900 XT i Radeon RX 6950 XT (ten ostatni został wydany trochę drożej od poprzednika).

Warto zauważyć, że zakup topowych kart graficznych niekoniecznie jest teraz dobrym pomysłem. Wiemy, że niedługo na rynku mają zadebiutować nowe generacje kart Radeon RX 7000 (RDNA 3) i GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) – na początku powinny pojawić się topowe konstrukcje, które zastąpią obecne modele, oferując lepsze możliwości.

Źródło: 3DCenter