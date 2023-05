Ubisoft podał datę, którą w kalendarzach już zaznaczają miliony graczy na całym świcie. Wiemy, kiedy zadebiutuje Assassin's Creed Mirage.

Kiedy premiera Assassin's Creed Mirage?

Chociaż typowano wiele gier, jakie mogą pojawić się na pokazie PlayStation Showcase 2023, wzmianki o Assassin's Creed Mirage nie padały szczególnie często. A jednak. Ubisoft to właśnie imprezę Sony uznał za najlepszy czas i miejsce do ogłoszenia daty premiery Assassin's Creed Mirage.

Kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych (i najlepiej sprzedających się) serii gier i zarazem jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji 2023 r. ma zadebiutować 12 października. Zgodnie z wcześniej podawanymi informacjami, gra będzie dostępna na PC z Windows oraz na konsolach PayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Assassin's Creed Mirage - zwiastun z PlayStation Showcase 2023

O czym opowie i jaki będzie nowy Assassin's Creed?

Pracami nad Assassin's Creed Mirage zajmuje się oddział Ubisoft Bordeaux, który ma w dorobku m.in. Assassin's Creed Valhalla. Twórcy sugerują, że chcą oddać hołd pierwszej części tej kultowej serii, zaserwować graczom powrót do korzeni. Powinniśmy w związku z tym oczekiwać częstszego biegania po dachach, skradania się, wtapiania się w tłum i przede wszystkim brutalnego pozbywania się przeciwników. Czy widać to na materiale zaprezentowanym podczas PlayStation Showcase 2023? Oceńcie sami.

Pod względem fabuły Assassin's Creed Mirage skupi się na losach Basima w Bagdadzie z IX wieku. To postać, która fanom serii powinna być już znana, ponieważ pojawiła się we wspomnianym Assassin's Creed Valhalla. Tutaj będzie okazja poznać Basima bliżej. I to nie jako drobnego aczkolwiek sprytnego złodziejaszka, ale jako członka starożytnej organizacji zwanej Ukrytymi. Finalnie ma być to "jeden z najbardziej zwinnych i zaradnych Asasynów w historii serii". Jedną z jego unikalnych umiejętności będzie Skupienie Asasyna, które pozwala oznaczyć i zabić kilku wrogów z rzędu.

Ciekawostką związaną z Assassin's Creed Mirage jest fakt, iż do produkcji zaangażowano Shohreh Aghdashloo.To aktorka znana z popularnego serialu The Expanse emitowanego na Amazon Prime Video. Użyczy swojego głosu Roshan, mentorce Basima.