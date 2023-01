Patrząc na listę najlepszych gier 2022 roku trzeba przyznać, że przez ostatnie miesiące sporo się działo. Hit gonił hit, a i ciekawych zapowiedzi nie brakowało. Niestety, zdarzały się też spore poślizgi, w efekcie czego mamy na co czekać i w tym roku! Tym razem lista jest długa.

Nowy rok, niczym Chuck Norris, uderza z półobrotu

Rok 2022 już za nami. Czy był równie zły co dwa poprzednie? Na 2020 i 2021 mocno psioczyliśmy, o czym możecie się przekonać zaglądając choćby do najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku na PC i konsole. Tym razem nie będziemy. Mimo pewnej liczby rozczarowań (wystarczy przypomnieć The Last Oricru, Scorn czy Gotham Knights) ostatnie 12 miesięcy było niczym cudowna przygoda w wielu różnorodnych światach.

Wszak w końcu stanęliśmy oko w oko z nowymi zombiakami w Dying Light 2, powróciliśmy do postapokaliptycznego świata pełnego zmechanizowanych zwierząt w Horizon Forbidden West czy też ponownie zapolowaliśmy na Hitlera w Sniper Elite 5. Mało tego, wreszcie też rzuciliśmy wyzwanie Odynowi w God of War Ragnarok, a także pokochaliśmy i znienawidziliśmy jednocześnie Elden Ring, największe tegoroczne odkrycie. Ba, nawet ostatniemu Wiedźminowi na sam koniec 2022 roku udało się przeskoczyć na nextgen. Cuda Panie, normalnie cuda.

Czy 2023 będzie w stanie równie miło nas zaskoczyć? Sądzimy, że tak, szczególnie że interesujących premier gier w następnych miesiącach szykuje się nam prawdziwe zatrzęsienie. Przejrzeliśmy je wszystkie po to byśmy Wy nie musieli i na tej podstawie stworzyliśmy nasze redakcyjne zestawienie najgorętszych, najlepiej zapowiadających się produkcji 2023 roku, których nadejścia nie powinniście przeoczyć.

Musicie mieć jednak świadomość, że nowy rok przejął sporą schedę po starym (a nawet i dalej). Z tego też powodu na naszej liście znalazła się spora liczba spóźnialskich. Co więcej, to tytuły nierzadko bardzo głośne, na które z utęsknieniem czekamy już wielu miesięcy. Część z nich nie ma nawet konkretnie ustalonej daty premiery. Między innymi dlatego co jakiś czas będziemy starali się odświeżać to zestawienie, a być może i dodawać nowo zapowiedziane największe hity, tak abyście przez cały najbliższy rok mieli jak najbardziej aktualną ściągawkę na co jeszcze warto czekać. Nie przedłużając więcej zapraszamy do lektury – oto najlepsze gry 2023 roku, na które z niecierpliwością czekamy!

Forspoken – czy PS5 zyska kolejny next-genowy hit?

Producent: Luminous Productions

Platformy: PS5/PC

Premiera: 24 stycznia 2023

Kiedy w połowie 2020 roku Square Enix zaprezentowało Project Athia – nowy tytuł z pogranicza erpega i gry akcji, wydawało się, że nadchodzące wielkimi krokami PS5 dostanie wkrótce kolejną next genową perełkę. Niestety, na skąpane w magii Forspoken (bo tak ostatecznie nazwano tę produkcję) przyszło nam czekać znacznie dłużej, także z uwagi na aż dwa opóźnienia jej premiery, co, powiedzmy sobie szczerze, odbiło się na zainteresowaniu graczy tym tytułem. I nawet udostępnione kilka tygodni temu demo nie zmieniło wielce tego nastawienia. Kto wie jedna – może pełna wersja gry, wraz z całą otoczką fabularną, masą niewidzianych dotąd potworów i widowiskowymi czarami, naprawdę mile nas zaskoczy.

Dead Space (Remake) – pogromca The Callisto Protocol?

Producent: Motive Studio

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 27 stycznia 2023

Moda na odświeżanie dawnych hitów nie ustaje. Wiadomo – kryzys kreatywności coraz mocniej dotyka branżę gier, a przynajmniej część zawiadywaną przez największych wydawców. Na szczęście zamiast prostych remasterów, którymi „karmiono” nas przez ostatnie lata, coraz częściej na półkach sklepowych lądują pełnoprawne remake’i ze zmianami wykraczającymi daleko poza podbitą rozdzielczość czy lepsze tekstury. I nowy-stary Dead Space może okazać się najlepszym tego przykładem, bo prócz mocno podkręconej grafiki ulepszenia dotknęły tu całych scen, lokacji, oświetlenia czy dźwięku. Ba, dorzucono nawet specjalny system, który specjalny system, który ma dbać o to by poziom naszego stresu nie spadł ani na chwilę. Ciekawe kto z pojedynku The Callisto Protocol – Dead Space Remake wyjdzie zwycięsko.

Dziedzictwo Hogwartu – najgłośniejsza premiera tej zimy

Producent: Avalanche Software

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 10 lutego 2023

A oto i pierwszy duży spóźnialski – poczarować w najsłynniejszej Szkole Magii i Czarodziejstwa mieliśmy w drugiej połowie 2022 roku, ale poczarujemy dopiero teraz. W porównaniu z zeszłym rokiem wiemy jednak o tym tytule znacznie więcej. Znamy już więc niektórych nauczycieli, wiemy jak będzie wyglądać latanie na miotle, personalizacja otoczenia czy starcia na specjalnych arenach, na których skorzystamy z zakazanej czarnej magii. I co tu dużo pisać – Dziedzictwo Hogwartu to hit niemal murowany. Niestety, jest też i zła wiadomość – posiadaczom starszych konsol na przygodę w świecie Harrego Pottera przyjdzie poczekać nieco dłużej, bo do 4 kwietnia 2023 roku.

Wanted: Dead – miks Ninja Gaiden, Devil May Cry i WET

Producent: Soleil

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 14 lutego 2023

Może i na pierwszy rzut oka na to nie wygląda, ale Wanted: Dead może okazać się jednym z tegorocznych czarnych koni świata gier. W tej krwawej, hack’n’slashowej rzezi z domieszką trzecioosobowej strzelanki i cyberpunka palce maczali bowiem ludzie stojący wcześniej za serią Ninja Gaiden i Dead or Alive. Będzie więc brutalnie, widowiskowo i…. pewnie całkiem trudno. Przy takim wachlarzu ciosów, cięć, popisowych strzałów i wykończeń jakoś to trzeba będzie ogarnąć, no nie?

Like a Dragon: Ishin – Yakuza po nowemu/staremu

Producent: Ryu ga Gotoku Studio

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 21 lutego 2023

I proszę – ledwie co wspominaliśmy o coraz powszechniejszej modzie na poważne odświeżenia starych tytułów, a tu już na naszej liście najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku pojawia się kolejny remake. Tym razem jednak chodzi o produkcję, która nigdy wcześniej nie wyszła poza Japonie. A że to samurajski spin-off znanej i lubianej serii Yakuza jej fani pewnie już piszczą z zachwytu. Czy faktycznie jest ku temu powód – przekonamy się już niebawem.

The Settlers: New Allies – zaskakująco długi powrót legendy

Producent: Ubisoft

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC/Switch

Premiera: wersja PC - 17 lutego 2023 – wersja PC/konsole – dalej w 2023

Któż nie zna serii The Settlers? Na tym strategicznym cyklu wychowało się przecież kilka pokoleń graczy. Niestety, po 2010 roku „Osadnicy” wyraźnie poszli w odstawkę. W końcu jednak Ubisoft postanowił przywrócić serii dawny blask zapowiadając jej nową, ósmą już odsłonę… tyle tylko, że miało to miejsce niemal 5 lat temu. Oj, wyboista była droga tego projektu, wyboista. Od 2018 roku zdążył on bowiem zaliczyć kilka poważnych opóźnień, średnio udane beta testy i całą masę zmian i poprawek. Mimo to nie straciliśmy wiary w nowych Settlersów. Wiadomo – nadzieja umiera ostatnia.

Wild Hearts – Monster Hunter po nowemu?

Producent: Omega Force/Koei Tecmo

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 17 lutego 2023

Ktoś tu najwyraźniej pozazdrościł serii Monster Hunter niesłabnącej popularności. Ale choć inspiracja tamtym cyklem jest w Wild Hearts aż nadto widoczna to jednak twórcy tego tytułu dorzucają też coś od siebie. Podczas walk z majestatycznie wyglądającymi gigantami będziemy więc mogli korzystać z różnych budowanych przez siebie konstrukcji, coś na wzór Fortnite, tyle że bardziej pasującego do samej rozgrywki. Jednym słowem, uważajcie na Wild Hearts, bo to może być jedna z tegorocznych, naprawdę dużych niespodzianek.

Atomic Heart – Bioshock po rosyjsku

Producent: Mundfish

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 21 lutego 2023

I kolejny tytuł, który z powodzeniem mógłby powalczyć o tytuł „wielkiego spóźnialskiego” – jakby nie patrzeć pierwsze zapowiedzi Atomic Heart pochodzą jeszcze z 2018 roku. Mimo to jednak ta specyficzna strzelanka osadzona w retrofuturystycznym Związku Radzieckim wciąż wywołuje niemałe emocje. I to przy dość niesprzyjającej aurze – bo i głośno było o produkcyjnym chaosie w moskiewskim studio, i rosyjska inwazja na Ukrainę zrobiła swoje. No ale nie da się zaprzeczyć, że wygląda to naprawdę dobrze.

Horizon: Call of the Mountain – pierwsza duża perełka na gogle PS VR2

Producent: Firesprite/Guerrilla Games

Platformy: PS5 + PS VR 2

Premiera: 22 lutego 2023

Seria Horizon udowodniła już jak wielki drzemie w niej potencjał. Dość powiedzieć, że posiadacze pecetów nerwowo wyczekują zapowiedzi Horizon Forbidden West na swoją platformę (i nie zaprzeczajcie, bo i tak Wam nie uwierzymy). Trudno się więc dziwić, że Sony wybrało tę markę na jeden z tytułów startowych dla swoich najnowszych gogli VR dedykowanych PS5. A jako że PS VR2 pod względem oferowanych technologii zapowiadają się absolutnie kozacko nie możemy się już doczekać, by w Horizon: Call of the Mounting zobaczyć ten niesamowity, postapokaliptyczny świat z innej, dużo bliższej perspektywy.

Company of Heroes 3 – nadchodzi nowa era strategii RTS

Producent: Relic Entertainment

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: wersja PC – 23 lutego 2023/wersje konsolowe – później w 2023

Oj, liczyliśmy na ten tytuł w zeszłym roku, bardzo liczyliśmy. No ale niestety, jak widać, nic z tego nie wyszło. Może to i lepiej, bo oczekiwania co do Company of Heroes 3 chyba wszyscy mamy wielkie. Szczególnie po tym co nam dotychczas pokazano. Wystarczy wspomnieć wyjątkowo rozbudowaną kampanie dla jednego gracza, niewidziany dotąd w RTS’ach poziom destrukcji czy choćby fenomenalnie wyglądającą taktyczną pauzę. Co tu dużo pisać, szykuje się nam prawdziwa strategiczna perełka.

Sons of the Forest – jeszcze lepsze The Forest

Producent: Endnight Games

Platforma: PC

Premiera: 23 lutego 2023

Wiemy, że wydane niemal 5 lat temu survivalowe The Forest podbiło Wasze serca. Dość powiedzieć, że taką lawiną pozytywnych recenzji na Steamie może pochwalić się niewiele tytułów. Dlatego właśnie na naszej liście najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku nie mogło zabraknąć kontynuacji tamtego hitu. W Sons of the Forest znów wylądujemy na tajemniczej wyspie, znów będziemy musieli zadbać o swoje schronienie i znów powalczymy z hordami kanibali. Będzie też oczywiście sporo nowości. Jakich? Tego dowiemy się, miejmy nadzieje, już niedługo.

Destiny 2: Upadek Światła – kolejny rozdział niezwykłej historii

Producent: Bungie

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 28 lutego 2023

Ktoś powie pewnie teraz, że to już nie jest to Destiny 2 co dawniej - pozbawione sporej części zawartości, a w zamian za to potraktowane pseudo-cyberpunkowymi, neonowymi kolorkami, bo taki właśnie będzie nadchodzący dodatek Upadek Światła. Dla zagorzałych fanów tego tytułu, których przecież nie brakuje, zachodzące zmiany to jednak dość naturalna konsekwencja prowadzonej tam narracji więc i sam dodatek nieźle podgrzewa atmosferę. Ciekawe co z tego wyjdzie.

Scars Above – nieco inne Returnal

Producent: Mad Head Games

Platformy: PS5/PS4/XSX/PC

Premiera: 28 lutego 2023

Możecie się śmiać z tego porównania, bo przecież wizualnie ten tytuł raczej nie ma startu do Returnal. A jednak pod względem klimatu, pełnej przedziwnych konstruktów obcej planety, na której rozgrywać się będzie akcja gry czy choćby odczuwalnej atmosfery tajemnicy to może być ciekawa alternatywa dla tamtej dość specyficznej produkcji. Jeśli więc lubicie bardziej tradycyjne podejście do gier akcji warto mieć Scars Above na radarze.

The Day Before – a gdyby tak The Last of Us: Part II było MMO?

Producent: Fntastic

Platforma: PC

Premiera: 1 marca 2023

Oczywiście dobrze wiemy, że The Day Before pod względem rozgrywki znacznie bliżej do takiego Division 2 czy nawet survivalowego DayZ, ale skoro całość rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie po wybuchu epidemii zombie to i skojarzenia z The Last of Us wydają się całkiem naturalne. Właściwie to ta gra miała ukazać się już w zeszłym roku. A czemu się nie ukazała? Bo twórcy zapragnęli przenieść ją na Unreal Engine 5. Jasne, trochę słabo, że decyzja ta zapadła na ostatniej prostej, ale hej – zobaczcie tylko jak to teraz wygląda. Chyba warto było nieco dłużej poczekać, nie uważacie?

The Last of Us: Part I (PC) – dowód, że marzenia się spełniają

Producent: Naughty Dog

Platforma: PC

Premiera: 3 marca 2023

Trzeba przyznać, że całkiem szybko poszło – ledwie co nowe, mocno ulepszone wydanie pierwszego The Last of Us zadebiutowało na PlayStation 5, a już 6 miesięcy później dostajemy pecetową odsłonę tejże gry. Nic tylko się cieszyć, bo to naprawdę udana produkcja… i rzecz, na którą zagorzali fani PCMR czekali od dawna.

Wo Long: Fallen Dynasty – tytuł, który spróbuje rzucić rękawicę Elden Ring

Producent: Team Ninja

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 3 marca 2023

Jeśli nie straszny Wam pot, krew i łzy, a takie gry jak Sekiro czy wspomniany wyżej Elden Ring „wciągacie nosem”, i to z jedną ręką zawiązaną za plecami, koniecznie powinniście zainteresować się tym tytułem. Twórcy serii NioH tym razem sięgnęli po klimaty rodem ze starożytnych Chin dorzucając do tego inwazję demonów. Oczywiście, nie byliby sobą, gdyby nie pokręcili przy tym poziomu trudności i tempa całej zabawy. Cóż, jak wyzwanie, to wyzwanie.

ONI: Road to be the Mightiest Oni – trochę jak Legend of Zelda

Producent: Kenei Design/ Shueisha Games

Platformy: PS5/PS4/PC/Switch

Premiera: 8 marca 2023

Co prawda ten tytuł raczej nie zachwyci każdego, ale niesamowitej oprawy wizualnej odmówić mu nie sposób. Nie będzie to może wielka gra, ale urokliwi bohaterowie i barwna grafika przypominająca japońskie anime mają w sobie coś takiego, że chciałby się w ONI: Road to be the Mightiest Oni zagrać. Po cichu liczymy na małą perełkę, a jak będzie – to się okaże.

Skull and Bones – coś dla fanów Sea of Thieves

Producent: Ubisoft

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 9 marca 2023

Ubisoft nie ma jakoś szczęścia do tych najbardziej nietypowych projektów. Pirackie Skull and Bones może być tego najlepszym przykładem – zapowiedziane jeszcze w 2017 roku a to pojawiało się w planie wydawniczym tego producenta, a to z niego znikało. Ponoć proces tworzenia tej sieciowej gry akcji był niezłym piekłem, a sam tytuł kilkukrotnie wracał na deski kreślarskie, gdzie wszystko zaczynano od nowa. Stąd też pewnie lekkie obawy o ostateczny kształt pirackich starć na karaibskich wodach. Wszak Skull and Bones to gra, które swoje korzenie ma jeszcze w wydanym niemal 10 lat temu Assassin’s Creed IV: Black Flag. My jednak, mimo wszystko, trzymamy za ten tytuł kciuki. Ciekawych pirackich produkcji nigdy dość.

Star Wars Jedi: Survivor (Ocalały) – skoro raz się udało to i drugi raz musi

Producent: Respawn Entertainment

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 17 marca 2023

Chyba nikt nie zaprzeczy, że w 2019 roku Star Wars Jedi: Upadły Zakon roku było czymś naprawdę świeżym. Gra akcji osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen, z niezłą fabułą, mocnym klimatem i całkiem wymagającym systemem walki, który nawiązywał do słynnych już „soulsów” – chyba nie ma więc co się dziwić, że gracze pokochali to nowe spojrzenie na Star Wars’y. A skoro kontynuacja tamtej przygody w Ocalałym zapowiada się jeszcze lepiej to chyba hit mamy tu murowany.

Resident Evil 4 Remake – słynnych powrotów ciąg dalszy

Producent: Capcom

Platformy: PS5/PS4/XSX/PC

Premiera: 24 marca 2023

Jak widać Capcom dalej odświeża swoje największe hity. Po wyjątkowo udanych remake’ach Resident Evil 2 i Resident Evil 3 powrót do „czwórki” wydawał się jednak naturalną konsekwencją. I dobrze, bo sądząc po pierwszych zwiastunach tej produkcji nie będzie to wyłącznie nostalgiczna powrót w przeszłość. Twórcy zadbali tu bowiem nie tylko o oprawę graficzną, która robi doskonałe wrażenie, ale też liczne poprawki w samej rozgrywce czy sterowaniu. Dla fanów serii Resident Evil – pozycja absolutnie obowiązkowa.

Crime Boss: Rockay City – przystawka przed GTA 6

Producent: Ingame Studios

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 28 marca 2023

Mówi się, że „gdy kota nie ma, myszy harcują”. Twórcy tej produkcji chyba mocno wzięli sobie to do serca, bo Crime Boss: Rockay City uderza dokładnie w te same nuty co nadchodzące, ale wciąż będące sporą niewiadomą, GTA 6. I choć do nowej gry Rockstara temu tytułowi będzie daleko, to pewne, to jednak klimaty kina akcji lat 90-tych ubiegłego wieku i znane twarze, słynnych hollywoodzkich aktorów, z Chuckiem Norrisem na czele, zrobią swoje. A nóż widelec Crime Boss miło nas zaskoczy?

System Shock – zasłużony powrót po niemal 30 latach

Producent: Nightdive Studios

Platforma: PC

Premiera: marzec 2023

Właściwie to już trochę straciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek zobaczymy pełną wersję tego niegdyś kultowego tytułu na naszych redakcyjnych pecetach. Niby to tylko remake gry z 1994 roku, a proces jego tworzenia idzie twórcom „jak po grudzie”. Oficjalnych opóźnień premiery było tyle, że ciężko je nawet zliczyć, a o udanej zbiórce na Kickstarterze już pewnie niewielu pamięta (poza osobami, które go wsparły). Czy tym razem termin „marzec 2023” zostanie dotrzymany? Oby, bo chyba wszystkim powoli kończy się cierpliwość. Może trzymanie kciuków pomoże?

Flintlock: The Siege of Dawn – czary, broń palna, magiczny lis i inne przypadki

Producent: A44 Games

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: początek 2023

Kojarzycie Ashen? To ten specyficzny erpeg z dość oszczędną oprawą wizualną, soulsowym systemem walki i pasywnym trybem współpracy. Twórcy tamtej produkcji, idąc za ciosem, zaserwują nam w tym roku kolejne RPG akcji, które jednak już na pierwszy rzut oka wygląda znacznie bardziej widowiskowo. Ale wiadomo – grafika to nie wszystko. Dlatego Flintlock: The Siege of Dawn ma jeszcze jeden niezaprzeczalny atut – wymagające starcia, w których obok topora korzystać będziemy też z czarów, broni palnej, a nawet magicznego lisa.

Die by the Blade – coś dla miłośników naprawdę wymagających pojedynków

Producent: Triple Hill Interactive

Platformy: PS4/XONE/PC

Premiera: początek 2023

A co powiecie na samurajskie klimaty pomieszane z cyberpunkiem i szybkie, bezpardonowe walki 1 na 1, w których jedno celne trafienie oznacza koniec pojedynku? To właśnie spróbuje nam sprzedać Die by the Blade, oferując nie tylko starcia z innymi graczami, ale także ciekawe wprowadzenie pod postacią fabularyzowanej kampanii. Nie da się ukryć, że nie jest to tytuł dla wszystkich, ale dla kochających spore wyzwania może być jak znalazł.

Sherlock Holmes: The Awakened – słynny detektyw i Przedwieczni znowu razem

Producent: Frogwares

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC/Switch

Premiera: I kwartał 2023

Zagorzali fani Sherlocka Holmesa pewnie już wiedzą – oto powraca jedna z pierwszych odsłon tej serii, ulepszona, poprawiona i znacząco zmodyfikowana, tak aby pasowała do wydanego w 2021 roku prequela, czyli Sherlock Holmes: Chapter One. Remake ten zasługuje na uwagę także dlatego, że jest to swoisty cross-over dwóch światów – Sherlocka Holmesa i Lovecrafta. Wiecie, mitologia Cthulhu i te sprawy.

Horizon Forbidden West – Burning Shores – DLC na miarę podstawki

Producent: Guerrilla Games

Platforma: PlayStation 5

Premiera: 19 kwietnia 2023

Horizon Forbidden West to bezapelacyjnie jedna z największych perełek PlayStation 5 i tytuł, który narobił nieco zamieszania między innymi zyskując miano najlepszej graficznie gry 2022 roku. Czy zapowiedziany na kwiecień dodatek dorzuci nieco do pieca serwując nam jeszcze więcej wizualnych wodotrysków? Całkiem możliwe, bo już teraz postapokalityczne zachodnie wybrzeże USA prezentuje się fenomenalnie. Niestety, zawsze musi być jakieś „ale” – tym razem dotyczy ono wersji PS4…której po prostu nie będzie. Cóż, żegnaj stara generacjo.

Dead Island 2 – odrodzenie jak Fenix z popiołów

Producent: Deep Silver Dambuster Studios

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 28 kwietnia 2023

Dacie wiarę, że na ten tytuł czekamy już niemal 9 lat? Ba, w pewnej chwili wydawało się nawet, że nigdy go nie zobaczymy, bo projekt ten przepadł gdzieś w produkcyjnej otchłani pośród przepychanek o to kto go właściwie robi. Na szczęście sytuacja wygląda na opanowaną – Dead Island 2 w końcu doczekał się konkretnego zwiastuna z rozgrywką i daty premiery, choć po drodze już zdążyła się zdarzyć mała obsuwa. Ważne jednak, że Dead Island 2 żyje i że zapowiada się na całkiem „przyjemną”, zaskakująco brutalną zabawę.

Star Trek: Resurgence – przygoda nie tylko dla zagorzałych fanów

Producent: Dramatic Labs

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: kwiecień 2023

Co prawda Star Trek nie cieszy się w naszym kraju równie wielką popularnością co choćby takie Gwiezdne Wojny, ale skoro akcja tego tytułu osadzona została zaraz po serialu Star Trek: Następne pokolenie, ze słynnym kapitanem Jean-Luc Picardem, to jest szansa, że część z Was spojrzy na tę narracyjną przygodówkę łaskawszym okiem. Szczególnie, że jest ona dziełem byłych pracowników studia Telltale Games, którzy kiedyś dali nam świetne The Walking Dead, niezłego Batmana czy mile wspominaną Grę o Tron.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – pewniak do tytułu gry roku

Producent: Nintendo

Platformy: Nintendo Switch

Premiera: 12 maja 2023

Pamiętacie The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Też pytanie, jasne, że pamiętacie. Przecież ta produkcja wzbudziła powszechne zachwyty jak branża gier długa i szeroka. Chwaliły ją media, chwalili gracze, a posiadacze innych, „dużych” platform spoglądali w kierunku Pstryczka z niemałym pożądaniem. Ba, zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że ta odsłona „Zeldy” w dużej części odpowiada za sukces nowej kieszonsolki wielkiego N. Wszak był to wówczas jeden z jej tytułów startowych. Stąd też trudno się dziwić ogromnym oczekiwaniom wobec nadchodzącej „dwójki”. Czy i ona będzie w stanie wzbudzić tak emocje jak poprzedniczka? Nie odpowiadajcie – to pytanie retoryczne.

Suicide Squad: Kill The Justice League – ekipa wyrzutków kontra superbohaterowie

Producent: Remedy Studios

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 26 maja 2023

Uniwersum DC bez Batmana wygląda jakoś nieszczególnie. Przykład? Wydane w 2022 roku Gotham Knights, któremu daleko było choćby do części tej frajdy jakie dawały dawne przygody Człowieka-Nietoperza. I choć Suicide Squad od początku miał opowiadać historię skupiającą się na kolejnym zadaniu grypy Task Force X (i to nie w Gotham, a w Metropolis), to jednak twórcy tej szalonej gry znaleźli sposób, by „tylnymi drzwiami” wprowadzić doń Batmana. I to jeszcze w wykonaniu nieżyjącego już Kevina Conroya. Oj, to może naprawdę niezła jazda bez trzymanki. Nie wiemy jak Wy, ale my czekamy na ten tytuł z wypiekami na twarzy.

The Last Case of Benedict Fox – polski indyczek z ambicjami

Producent: Plot Twist

Platformy: XSX/XONE/PC

Premiera: wiosna 2023

Niby niepozorna gra indie, ale tak oryginalnie mieszająca gatunki i klimaty, że już po obejrzeniu jednego zwiastuna idzie się w niej zakochać. Czego tu bowiem nie – jest trochę z platformówki, trochę przygodówki, są lovecraftowe klimaty i zagadka detektywistyczna do rozwikłania. Co tu dużo pisać – ta gra ma potencjał na hit, i to duży. Grzechem byłoby więc jej nie spróbować, szczególnie, że już w dniu swojej premiery trafi ona do Game Passa.

Street Fighter 6 – nowoczesne spojrzenie na kultową bijatykę

Producent: Capcom

Platformy: PS5/PS4/XSX/PC

Premiera: 2 czerwca 2023

W naszych pierwszych wrażeniach ze Street Fightera 6 stwierdziliśmy, że ten tytuł ma szansę stać się ukoronowaniem gatunku bijatyk. Po prostu znalazło się w nim niemal wszystko o co prosili fani tejże serii, łącznie ze stworzeniem połączonego, sieciowego świata gry, w którym możemy spotykać innych graczy, zaczepiać ich i wyzywać na pojedynki. Nie zapomniano oczywiście o nowych zawodnikach, ulepszeniu mechanik i całej masie najróżniejszych dodatków, łącznie z mini wyzwaniami, by po prostu grało się nam w to przyjemnie.

Diablo IV – opus magnum Blizzarda?

Producent: Blizzard Entertainment

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 6 czerwca 2023

W świecie elektronicznej rozrywki ta premiera będzie olbrzymim wydarzeniem. Po niemal 11 latach od poprzedniej odsłony dostaniemy w końcu kontynuacje najsłynniejszego hack’n’slasha w historii elektronicznej rozrywki. Sądząc zaś po wyjątkowo entuzjastycznym przyjęciu udostępnionej co poniektórym bety szykuje się nam absolutnie genialna produkcja. Co więcej, ma ona zawierać w sobie esencje czystej frajdy zbudowaną z najlepszych elementów wszystkich dotychczasowych części tejże serii. Brzmi to aż za dobrze, nie uważacie? Oby tylko obyło się bez kolejnego opóźnienia, bo już tu i ówdzie pojawiają się pogłoski, że twórcy mogą się z wszystkim nie wytrobić.

Forza Motorsport – dopieszczony do granic możliwości wyścigowy bestseller

Producent: Turn 10 Studios

Platformy: XSX/PC

Premiera: wiosna 2023

Tak jak Sony ma swoje Gran Turismo tak Microsoft ma Forze Mortorsport. Niestety, na next-genową odsłonę tej serii, która byłaby w stanie pokazać prawdziwą moc drzemiącą w Xbox Series X, przyszło nam poczekać znacznie dłużej niżbyśmy tego chcieli. Nagroda nas jednak za to nie minie. Twórcy gry postarali się bowiem nie tylko o niesamowity poziom detali wszystkich dostępnych samochodów czy robiący wrażenie system zniszczeń, ale też o zmienne pory dnia i nocy, warunki pogodowe, które mogą mieć wpływ na model jazdy czy absolutnie fenomenalne odbicia. A wiecie co jest wisienką na tym pysznym torcie? Że next-genowa Forza Motorsport już od dnia swojej premiery będzie dostępna w Xbox Game Pass.

Planet of Lana – prześliczna platformowa przygoda

Producent: Wishfully

Platformy: XSX/XONE/PC

Data premiery: wiosna 2023

Choć Planet of Lana to w zasadzie prosty side-scroller urozmaicony różnymi zagadkami środowiskowymi, to jednak ręcznie rysowanej, naprawdę ślicznej grafice trudno się oprzeć. To coś jak pierwsze Ori and the Blind Forest, tyle że na planecie najechanej przez zmechanizowanych obcych. Do tego znajdą się tu jeszcze nieprzewidywalni wrogowie, fenomenalne scenerie i klimat – petarda. A, i jeszcze jedno – Planet of Lana od razu trafi też do Game Passa. No czy mogło być lepiej?

Final Fantasy XVI – nowe czasy, nowy, dużo odważniejszy „Fajnal”

Producent: Square Enix

Platforma: PlayStation 5

Premiera: 22 czerwca 2023

Jeśli wszystko dobrze pójdzie wyjątkowo gorący tegoroczny czerwiec dopełni kolejna odsłona jednej z najsłynniejszych serii japońskich erpegów. Oczywiście, w pełni next-genowa, z nowymi bohaterami, bardziej zamkniętym światem, dużo mroczniejszą historią i filmowo prowadzoną akcją. Spekuluje się nawet, że po raz w całej 35-letniej historii serii Final Fantasy po pierwszy zagramy tu po polsku. No, to byłoby naprawdę coś. Niestety, jest też i zła wiadomość – drodzy pecetowcy, tym razem będziecie musieli obejść się smakiem, a przynajmniej do 2024 roku, bo tyle wyniesie czasowa wyłączność dla PS5. Cóż, takie życie.

Homeworld 3 – powrót kosmicznej legendy

Producent: Blackbird Interactive

Platforma: PC

Premiera: I połowa 2023

Tak, dobrze widzicie – seria Homeworld powraca. Co prawda, robi to już od kilku lat (tytuł ten był obecny również na naszej zeszłorocznej liście najbardziej oczekiwanych gier), ale wygląda na to, że do tej premiery jest już bliżej niż dalej. Czy „trójce” uda się powtórzyć dawny sukces? Ciężko powiedzieć, wszak Homeworld 2 triumfy świętował 20 lat temu! Ale i tak miło będzie powspominać. A już na pewno, jeśli kosmiczne bitwy będą tak wyglądać jak na prezentowanym poniżej zwiastunie.

Nightingale – steampunkowy survival z Marią Skłodowską-Curie

Producent: Inflexion Games

Platforma: PC

Premiera: I połowa 2023 (wczesny dostęp)

Powiedzieć o tej grze „nietypowa” to tak naprawdę nie powiedzieć nic. Nighttingale, dzieło weteranów branży ze studia BioWare, zabierze nas bowiem do steampunkowego świata z epoki wiktoriańskiej, w którym będziemy przemierzać różne fantastyczne, baśniowe krainy, zbierać zasoby, tworzyć nowe przedmioty i budynki, a także walczyć z różnymi potworami. I wszystko samotnie, z grupą zwerbowanych towarzyszy, wśród których może znaleźć się wspomniana wcześniej Maria Skłodowska-Curie (ale będą też i inne postacie historyczne), bądź też w grupie ze znajomymi, w trybie sieciowym. Co z tego wyjdzie – zobaczymy.

Minecraft Legends – Minecraft wypływa na nieznane wody

Producent: Mojang Studios/Blackbird Interactive

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC/Switch

Premiera: I połowa 2023

Minecraft jako strategia? Tego chyba jeszcze nie było. Możemy się jednak założyć, że również i ta odsłona jednego z największych fenomenów ostatnich lat spotka się z niezwykle ciepłym przyjęciem graczy. Bo wiecie, to wciąż znany i lubiany klockowy świat, tyle że z nieco innej perspektywy. Podobnie ze zbieraniem zasobów, budowaniem czy walką, którą możemy prowadzić samotnie bądź też w grupie z innymi graczami. To się po prostu nie może nie udać.

Redfall – krwawe łowy na wampiry

Producent: Arkane Studios

Platformy: XSX/PC

Premiera: I połowa 2023

Twórcy tego tytułu potrafią zaskakiwać oryginalnymi pomysłami. Jakby nie patrzeć to spod ich „pióra” wyszły takie niesamowite projekty jak Dishonored, Prey czy Deathloop. Czy nadchodzące wielkimi krokami Redfall okaże się równie miłą niespodzianką? Zapewne tak, choć są i tacy, którzy już teraz kręcą nosami na pewne widoczne podobieństwa do gier typu Left4Dead. No ale skoro ten tytuł będzie można przechodzić też w pojedynkę to chyba nie ma wielkiego problemu, nie uważacie? Zresztą komunikat „Zagraj w dniu premiery dzięki Game Pass”, jak dla nas, rozwiewa tu wszelkie wątpliwości.

Starfield – zapewne najgłośniejsza premiera 2023 roku

Producent: Bethesda Softworks

Platformy: XSX/PC

Premiera: I polowa 2023

Starfield rozpala wyobraźnie nie tylko największych erpegowych pasjonatów, ale chyba każdego gracza na naszej planecie. Wielka, kosmiczna epopeja, w której będziemy mogli wylądować na tysiącu planet, pozyskiwać z nich surowce, przeżywać przygody i stawać oko w oko z różnymi niebezpieczeństwami – i to wszystko z rozmachem godnym Bethesdy. Jasne, ktoś może powiedzieć, że to takie bardziej rozbudowane No Men’s Sky albo kosmiczny Skyrim na sterydach. Ale wiecie co? Nawet jeśli to i tak zagrać w to po prostu trzeba. Szczególnie, że to jeden z tytułów, który od razu trafi też do Game Passa.

Holllow Knight: Silksong – niezwykła kontynuacja małego arcydzieła

Producent: Team Cherry

Platformy: PS5/PS4/XSX/PC/Switch

Premiera: I połowa 2023

Lubicie zręcznościowe wyzwania? No to w tym tytule odnajdziecie ich całe mnóstwo. Sądzę jednak, że i bez tego byście po niego sięgnęli, bo Hollow Knight: Silksong to kontynuacja jednej z najwyżej ocenianych dwuwymiarowych platformówek ostatnich lat, z nową bohaterką, nowymi przeciwnikami i większym wachlarzem ruchów. Oj, już widzę, że co poniektórym mordka się cieszy.

Baldur’s Gate 3 – nowa jakość pośród klasycznych erpegów?

Producent: Larian Studios

Platforma: PC

Premiera: sierpień 2023

Można byłoby pomyśleć, że oficjalna premiera tego kultowego już erpega to w zasadzie już tylko formalność. Wszak od końca 2020 roku można w niego grać we wczesnym dostępie. Twórcy nowego „Baldura” co rusz dodają doń jednak nowe, ekscytujące rzeczy, przez co gra ciągle się zmienia i ewoluuje. Ba, zapowiedziano nawet, że jeszcze przed oficjalnym wyjściem z wczesnego dostępu czekać nas będzie cała moc najróżniejszych atrakcji. Całkiem możliwe więc, że w momencie premiery Baldur’s Gate 3 otrzymamy jednego z najbardziej dopieszczonych erpegów w historii.

The Expanse: A Telltale Series – niezapomniana przygoda w świecie fenomenalnego serialu

Producent: Telltale Games/Deck Nine

Platforma: PC

Premiera: lato 2023

The Expanse to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy serial science-fiction ostatnich lat - kto nie widział niech koniecznie to nadrobi. Po takim seansie z pewnością z dużo większym entuzjazmem powita tę narracyjną przygodówkę na dysku swojego komputera. O tym jak ciekawy będzie to projekt może świadczyć też fakt, iż w proces jego produkcji zaangażowani są nie tylko twórcy z Telltale Games, ale także ojcowie znakomitej, przygodowej serii Life is Strange. Liczymy więc na mocną fabułę, trudne decyzje do podjęcia i zaskakujące konsekwencje naszych wyborów.

Assassin’s Creed: Mirage – niespodziewany powrót do korzeni

Producent: Ubisoft

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: II bądź III kwartał 2023

To było w zasadzie do przewidzenia – skoro niemal wszystkie wątki Assassin’s Creed: Valhalla zostały domknięte, a jedyną większa niewiadomą okazała się postać Basima to właśnie na tej postaci musiała skupić się kolejna odsłona asassyńskiej serii. I choć mamy lekkie obawy co do tego czy Assassin’s Creed: Mirage to faktycznie dobrze przemyślany powrót do korzeni całego cyklu czy może tylko skromniejszy „zapychacz” przed czymś co dopiero nadejdzie, to jednak i tak przywitamy ten tytuł z otwartymi ramionami. Może właśnie takiego resetu od dużych, otwartych światów ta seria potrzebowała?

Marvel’s Spider-Man 2 – doskonały powód do zakupu PS5

Producent: Insomniac Games

Platforma: PlayStation 5

Premiera: jesień 2023

Dwa „pajęczaki”, czyli Peter Parker i Miles Morales, a na dokładkę Venom - fani serii Marvel’s Spider-Man chyba nie mogli wymarzyć sobie lepszej kontynuacji. Mało tego, „dwójka” ma być ponoć dużo mroczniejszą odsłoną od dotychczasowych. Jak dla nas brzmi to jak przepis na gwarantowany sukces. A jak Wy myślicie?

Lies of P – takiego Pinokia jeszcze nie widzieliśmy

Producent: Round8 Studio

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

Oglądając zwiastuny chyba mało kto domyśliłby się, że to historia Pinokia, tyle że opowiedziana w zupełnie inny, dużo poważniejszy, mroczniejszy i brutalniejszy sposób. Oczywiście, jest tu też całkiem sporo dziwactwa - no bo jak inaczej byłoby możliwe stworzenie zapadającego w pamięć „soulslike’owego” erpega akcji. Mamy tu więc osobliwy świat, niezwykłych przeciwników, monstrualnej wielkości bossów i oryginalną mechanikę kłamstw, które mają wpływać na umiejętności naszego bohatera. Jak myślicie - czy to wystarczy by fani Bloodborne, Elden Ring i reszty popędzili do sklepów?

Stellar Blade – coś jak efekt romansu God of War i Nier: Automata

Producent: Shift Up

Platforma: PlayStation 5

Premiera: 2023

Pewnie niewielu z Was słyszało o tym tytule, ale może kojarzycie jego wcześniejszą nazwę kodową – Project Eve. Wciąż nic? No to może spójrzcie na zwiastun, bo graficznie to sztos, a i rozgrywce nie da się wiele zarzucić. Historia o ocaleniu ludzkości przed zagładom może i nie powala oryginalnością, ale walka w Stellar Blade wygląda na tyle efektownie, że to może być jeden z ciekawszych tytułów na PlayStation 5. Warto go sobie zapisać.

The Wolf Among Us 2 – nowe przygody wilka w ludzkiej skórze

Producent: Telltale Games

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 2023

Wielu już pewnie porzuciło nadzieje, że kiedyś doczekamy się drugiego sezonu The Wolf Among Us. Ponad 9 lat temu ta niezwykła przygodówka osadzona w komiksowym świecie serii Fables zrobiła niezłą furorę, dziś zaś uznawana jest za jedno z najlepszych dzieł studia Telltale Game. Trudno się więc dziwić po odrodzeniu się tego studia dalsze przygody szeryfa Bigby’ego Wolfa i reszty wróciły na tapetę. Ba, udostępnione fragmenty gry zwiastują świetną historię. Nic tylko się cieszyć.

The Lords of the Fallen – „polskie” Dark Souls, podejście drugie

Producent: Hexworks

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

O kontynuacji całkiem ciepło przyjętego Lords of the Fallen mówiło się już w 2014 roku. Ostatecznie przyszło nam na niego czekać niemal 9 lat. Powód? Ogólnie zamieszanie w trakcie jego produkcji. Dość powiedzieć, że teraz zamiast sequela otrzymamy coś na kształt duchowego następcy pierwszego tytułu. Nowa gra ma być więc dużo większa, ciekawsza i znacznie bardziej mroczna. Mamy też otrzymać lepszy system walki i świetną oprawę graficzną bazującą na Unreal Enigine 5. Ile z tych obietnic pozostanie? Zobaczymy.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearts of Chernobyl – spóźniony, ale wciąż emocjonujący powrót do Zony

Producent: GSC Game World

Platformy: XSX/PC

Premiera: 2023

Biorąc pod uwagę wydarzenia na Ukrainie fakt ukończenia tej niesamowicie pożądanej gry będzie nie lada cudem, ale wszystko wskazuje na to, że ów cud faktycznie się ziści. Możemy więc powolutku przygotowywać się na nową, emocjonującą historię pośród mrocznych terenów Zony. Kiedy? Tego jeszcze do końca nie wiemy. Wiemy jednak, że już w dniu premiery S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearts of Chernobyl zasili bibliotekę Xbox Game Pass.

Alan Wake 2 – w paszczy szaleństwa, po raz drugi

Producent: Remedy Entertainment

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

Prawda, że sam widok tego tytułu wywołuje ciarki na plecach? A przecież tak naprawdę wciąż niewiele o nim wiemy. Twórcy zdradzili jedynie, że będzie to ich najładniejsza gra z wszystkich dotychczasowych, że opowiadana „historia to potwór”, a całość będzie faktyczną kontynuacją doskonałego survival horroru z 2010 roku. Nie przeszkadza nam to jednak czekać na tę produkcję, mocno trzymając za nią kciuki.

ARK 2 – Vin Diesel rzuca wyzwanie dinozaurom

Producent: Studio Wildcard

Platformy: XSX/PC

Premiera: 2023 (wczesny dostęp)

Nigdy bym nie przypuszczał, że w kontynuacji survivalowego ARK: Survival Evolved weźmie udział Vin Diesel. Wszak „jedynka” miała bezimiennych bohaterów i skupiała się przede wszystkim przetrwaniu w niegościnnym świecie opanowanym przez dinozaury. W nowej grze mamy jednak otrzymać i ciekawą historię, i dużo większy, bardziej różnorodny świat, i cały pakiet różnych nowości. Ponoć twórcy posłuchali swoich fanów i przeprojektowali niemal każdy aspekt poprzednika, tak aby ARK 2 był prawdziwie oszałamiającym doświadczeniem. I na to właśnie liczymy.

Little Devil Inside – podróż, którą w końcu chcielibyśmy odbyć

Producent: Neostream

Platformy: PS5/PS4/PC

Premiera: 2023

A oto i kolejny spóźnialski na naszej liście najbardziej oczekiwanych gier, a w zasadzie niemal stały jej punkt, bo o tym tytule wspominamy już któryś raz z rzędu. Przydałoby się, żeby ta niezwykła przygódówka, która miejscami przypomina teatr, niezwykłą dioramę bądź legendarne Little Big Adventure, w końcu dotarła do mety. Oby nastąpiło to w tym roku.

Armored Core VI: Fires of Rubicon – wielkie roboty ojców Dark Soulsów

Producent: FromSoftware

Platformy: PS5/PS4/XSX/XONE/PC

Premiera: 2023

Zapowiedź nowej części nieco zapomnianej już serii Armored Core zelektryzowała społeczność graczy. Ale nie dlatego, że wielkie mechy powracają, a raczej z uwagi na to, kto stoi za tym projektem. Otóż jest to nowy projekt studia FromSoftware, które swoim ostatnim dziełem – Elden Ring rozbiło bank. Jeśli więc myślicie, że oto szykuje się nam kolejny „soulslike” to jesteście w srogim błędzie. FromSoftware odpowiadało ze serię Armored Core od samego jej początku, tj. późnych lat 90-tych ubiegłego wieku. A jednak teraz studio to posiada znacznie większy bagaż doświadczeń i jesteśmy niemal pewni, że znów zaserwuje nam coś zupełnie nieszablonowego.

Avatar: Frontiers of Pandora – Avatar growy goni filmowego

Producent: Massive Entertainment

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

Coś ta premiera nie udała się w zeszłym roku - film już jest i zbiera całkiem niezłe recenzje, a gry jak nie było tak nie ma. Szkoda, bo na fali popularności jednego obrazu sporo zyskać mógł i drugi. A tak pozostaje liczyć na absolutnie wyjątkową jakość ubisoftowego Avatara. Ponoć szansę na to są tu bardzo duże, bo gra już teraz wygląda świetnie, a jej twórcy - studio odpowiedzialne dotąd za obie części The Division – chwalą się, że dzięki opracowanym przez nich systemom poziom immersji w świat Pandory będzie wyjątkowo wysoki. Nic tylko trzymać za nich kciuki i czekać na premierę.

Pikmin 4 – as w rękawie Nintendo, który nieco się zasiedział

Producent: Nintendo

Platforma: Nintendo Switch

Premiera: 2023

O Pikmin 4 na pewno wiemy jedno – że nadchodzi. Robi to już jednak od blisko 8 lat, bo tytuł ten pierwotnie miał pojawić się jeszcze na Nintendo WiiU. Na szczęście wygląda na to, że czas oczekiwania na tę niezwykłą produkcję dobiega końca – firma spod znaku wąsatego hydraulika pokazała w końcu nowy zwiastun sugerując jednocześnie tegoroczną premierę. Co ciekawe, w nowej odsłonie tej jakże sympatycznej serii szykują się spore zmiany – dojdzie ponoć możliwość oglądania akcji z perspektywy naszego bohatera. Czy wpłynie to na jakość zabawy? Przekonamy się, miejmy nadzieje, już wkrótce.

Replaced – pixelartowa, cyberpunkowa uczta

Producent: Sad Cat Studios

Platformy: XSX/XONE/PC

Premiera: 2023

Jeśli wciąż uważacie, że pixelart trąci myszką i żadnej porządnej gry nie da się na nim zbudować to koniecznie zobaczcie poniższy zwiastun. Replaced to niepozorna, dwuwymiarowa platformówka, osadzona w retrofuturystycznej wersji Ameryki lat 80-tych ubiegłego wieku, która z miejsca oczarowuje nietypową grafiką i absolutnie przepotężnym, cyberpunkowym klimatem. Ponoć będzie tu też niezła walka i całkiem głęboka fabuła. Zaintrygowani? No to mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość – w ten tytuł będzie można zagrać w ramach usługi Xbox Game Pass.

Senua’s Saga: Hellblade II – wielka nadzieja Xboxa

Producent: Ninja Theory

Platformy: XSX/PC

Premiera: 2023

Tak nas nakręcili tymi wszystkimi świetnymi zwiastunami i wciąż każą nam czekać – to wręcz nieludzkie. Senua’s Saga: Hellbalde II od wielu miesięcy pozostaje jedną z największych, next-genowych perełek tworzonych z myślą o Xbox Series X, a mimo to jej twórcy nie są jakoś szczególnie skorzy do dzielenia się z graczami informacjami o stanie tego projektu. Dość powiedzieć, że ostatnie oficjalne wieści pochodzą jeszcze z pierwszej połowy 2022 roku. My jednak wciąż cierpliwie czekamy licząc, że może faktycznie w tym roku uda się zobaczyć nową Senuę na naszych konsolach i pecetach.

Black Myth: Wu Kong – wypasiona graficznie opowieść o Małpim Królu

Producent: Game Science

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

Gdyby ktoś dwa lata temu powiedział mi, że już wkrótce będę zbierać szczękę z podłogi na widok chińskiej gry o Małpim Królu, pewnie pokazałbym mu, że ma się puknąć w głowę. Black Myth: Wu Kong zachwycił jednak nie tylko mnie, ale i ogromną rzesze graczy. A wiecie co jest najlepsze? Że twórcy jeszcze dorzucili do pieca przenosząc grę rok później na Unreal Engine 5. Oj, ten tytuł może w tym roku potężnie namieszać – jeszcze wspomnicie moje słowa.

Tekken 8 – prawdziwie nextgenowe otwarcie legendarnej bijatyki

Producent: Bandai Namco

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

Oj, fani bijatyk w 2023 roku mogą poczuć się naprawdę rozpieszczani. Najpierw nowy Street Fighter, teraz kontynuacja jednego z największych jego konkurentów, czyli Tekkena. Co więcej, będzie to pierwsza w pełni nextgenowa odsłona tej serii, co zresztą już widać na kolejnych jej zwiastunach. Ilość detali absolutnie zachwyca. Oby tylko frajda z rozgrywki poszła z tym w parze.

Jagged Alliance 3 – ostatnia nadzieja dla kultowej niegdyś serii

Producent: Haemimont Games

Platforma: PC

Premiera: 2023

Chyba każdy fan Jagged Alliance modli się teraz, by najnowsza odsłona tejże serii zamazała niemal dwie dekady nijakich części jakie nastąpiły po legendarnej już „dwójce” i przywróciła ten cykl na właściwe tory. Niby „trójka” ma być czymś w rodzaju nowego otwarcia oferując znaną ekipę najemników, nieliniową fabułę i odpowiednią taktyczną głębie, ale jak będzie – to się jeszcze okaże. Trzymać kciuków za ten projekt jednak nie zaszkodzi.

Outcast 2: A New Beginning – coś dla największych growych dinozaurów

Producent: Apeal Studios

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

Nie wiem jak Wy, ale ja dokładnie pamiętam pierwszego Outcasta – to gra, która w 1999 roku zrobiła na mnie naprawdę kolosalne wrażenie. I nie chodzi tylko o jej specyficzną oprawę wizualną opartą na voxelach (a przecież w tamtych czasach królowały już karty Voodoo 3dfx) czy obecność „gwiezdnych wrót” prowadzących do różnych regionów planety, na której toczyła się akcja gry. O jej prawdziwej sile decydowała absolutnie fenomenalna fabuła, która wryła mi się w pamięć i która spowodowała, że po dziś dzień wspominam tamtą produkcję. Dlatego do tego projektu podchodzę ze szczególnym entuzjazmem …i odrobiną nostalgii. W końcu być może otrzymamy kontynuację, na którą tamta historia zasługiwała.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Kosmiczni Legioniści, Wasze modły zostały wysłuchane

Producent: Saber Interactive

Platformy: PS5/XSX/PC

Data premiery: 2023

Wreszcie, po niemal 12 latach doczekamy się kontynuacji jednego z najlepszych „akcyjniaków” ze świata Warhammera 40,000. I to z oprawą wizualną na jaką to uniwersum zasługuje. Zresztą sami zobaczcie jak ta gra się prezentuje – tego zepsuć się po prostu nie da. Wystarczy, że twórcy zadbają o rozgrywkę na poziomie „jedynki”, a gracze z okrzykami radości sami popędzą do sklepów. Moc w tym tytule jest silna.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Widmo Wolności) – Idris Elba dołącza do Keanu Reevesa

Producent: CD Projekt RED

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023

Oj, spory poślizg zaliczył CD Projekt RED z dodatkami do Cyberpunk 2077 – wszak pierwsze miały pojawić się jakiś rok po premierze. No ale wpierw trzeba było grę naprawić, potem doszlifować, by na końcu zająć się rozszerzeniami. Dobrze chociaż, że Widmo Wolności zachowuje odpowiedni rozmach dorzucając do obsady kolejną gwiazdę wielkiego formatu. W jednej z głównych ról tego dodatku zobaczymy bowiem Idrisa Elbę, który pomoże nam rozwikłać szpiegowską intrygę. Nie powiem, zapowiada się ciekawie.

Hades 2 – rogalik-niespodzianka

Producent: Supergiant Games

Platforma: PC

Premiera: 2023/2024 (wczesny dostęp)

Pierwszy Hades pozamiatał. I nie ma co z tym dyskutować – przyznane tej grze nagrody mówią swoje. Chyba mało kto jednak spodziewał się kontynuacji tamtego tytułu. A już na pewno nie z totalnie nową bohaterką. Trzeba przyznać, że twórcy tego tytułu wysoko postawili sobie poprzeczkę – przebić tamto pierwsze cudo będzie niezwykle trudno. Nie liczymy nawet, że w 2023 roku ujrzymy wszystko co ten tytuł będzie miał do zaoferowania. To raczej marzenie ściętej głowy. Jeśli już to pobawimy się we wczesnym dostępie, choć w tym przypadku dobre będzie i to.

Judas – BioShock na sterydach

Producent: Ghost Story Games

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2023/2024

Jedna wielka niewiadoma – tak w błyskawicznym skrócie możemy podsumować ten tytuł. Dlaczego więc znalazł się na naszej liście najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku? To proste, przez postać jego twórcy – Kena Levine’a, ojca System Shocka 2, Freedom Force, SWAT 4 czy wreszcie BioShocka… i aż nadto wyraźnych podobieństw do tego ostatniego tytułu. Nie dziwią więc pojawiające się tu i ówdzie stwierdzenia, że Judas to taki BioShock naszych czasów. My jednak po cichu liczymy, że będzie to coś więcej.

Silent Hill 2 (Remake) – upiorne miasteczko powraca

Producent: Bloober Team

Platformy: PS5/PC

Premiera: 2023/2024

Wskrzeszenie uchodzącego za jedną z legend survival horroru Silnet Hill 2 będzie arcytrudnym zadaniem – wiedziały o studia kolejno odmawiające Konami podjęcia się tego wyzwania, wiedzieli i Polacy z Bloober Team. A mimo to Ci ostatni podnieśli rękawicę, I choćby za to należy się temu producentowi kredyt zaufania, a samej grze miejsce w naszym zestawieniu. Ponoć będzie to remake wierny oryginałowi, ale z mocno zmienioną rozgrywką. Fani powinni być więc ukontentowani.

A jakie są Wasze najbardziej oczekiwane gry 2023 roku?

Oczywiście, ciekawie rokujących premier gier jest w 2023 roku znacznie więcej. Nie dało się jednak ująć na naszej liście wszystkich tytułów, które wpadły nam w oko – całość spuchłoby wówczas do niewiarygodnych wręcz rozmiarów. Z tego samego względu musieliśmy podjąć też radykalne kroki i usunąć z naszego aktualnego zestawienia kilka tytułów, które były obecne w zeszłym, a które wciąż czekają na swój debiut. Jedne dlatego, że wciąż do końca nie wiadomo, kiedy ostatecznie się pojawią, inne, takie jak na przykład The Lord of the Rings: Gollum, przez mocno rozczarowujące prezentacje rozgrywki.

Nie oznacza to oczywiście, że te tytuły są złe, słabe i totalnie niewarte uwagi – po prostu entuzjazm gdzieś wyparował i raczej trudno uznać obecnie te pozycje za najbardziej oczekiwane. Domyślamy się zresztą, że nie wszyscy mogą też podzielać nasz punkt widzenia co do wyboru gier, które trafiły na naszą listę. Dlatego też gorąco Was zachęcamy – jeśli macie jakiegoś własnego tegorocznego faworyta do miana najlepszej, najbardziej oczekiwanej gry, zgłaszajcie nam tytuły w komentarzach. Te, które zbiorą najwięcej Waszych głosów spróbujemy dodać do niniejszego artykułu. Niech to zestawienie żyje i przez najbliższe miesiące pomaga wszystkim niezdecydowanym bądź nie śledzącym na bieżąco świata elektronicznej rozrywki.