Koniec działalności Ubisoft Polska nie będzie oznaczał braku gier francuskiego producenta na naszym rynku. Pojawiło się nawet światełko w tunelu sugerujące, że nie będziemy skazani na ubogie wydania.

Cenega zajmie się dystrybucją gier firmy Ubisoft

Chociaż sygnały sugerujące zamknięcie Ubisoft Polska (i kilku innych regionalnych oddziałów tej firmy) pojawiały się w mediach przynajmniej kilka razy, oficjalny komunikat potwierdzający taki scenariusz dla wielu graczy był sporą niespodzianką. Szybko zaczęto zastanawiać się, czy i ewentualnie kto przejmie obowiązki do tej pory pełnione przez Ubisoft Polska. Równie szybko sprawa została wyjaśniona.

Okazuje się, że dystrybucją gier firmy Ubisoft (już znanych oraz nowych) w Polsce zajmie się dobrze znana graczom firma Cenega. Zgodnie z informacjami zawartymi w oficjalnym komunikacie dla prasy, będzie pilnowała również rynków czeskiego, słowackiego i węgierskiego. W najbliższych miesiącach nakładem firmy Cenega do sklepów trafią m.in. The Crew, Just Dance 2024 i najbardziej wyczekiwany Assassin's Creed Mirage.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi z perspektywy współpracy dystrybucyjnej przy tak uznanych markach, jak gry z portfolio firmy Ubisoft – powiedział Marek Chyrzyński, prezes zarządu Cenega S.A.

Dlaczego zamknięto Ubisoft Polska?

W tle zmian w strukturach firmy Ubisoft znajdują się pieniądze, których w ostatnim czasie Francuzom zaczęło brakować. Rezygnacja z kilku lokalnych oddziałów ma przełożyć się na zauważalne oszczędności. Ubisoft Polska działał od 2008 r.

Zdaniem analityków, a także przedstawicieli francuskiej firmy ostatnie kłopoty są w dużej mierze pochodną braku większych premier. Założenia na lata 2023-2024 są optymistyczne, a nadzieje pokładane w debiutach takich produkcji jak wspomniany Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora czy Skull i Bones. Sceptycy obawiają się zwłaszcza jakości Skull and Bones, które było opóźniane wielokrotnie i aktualnie nie ma nawet dokładnie określonej daty premiery.