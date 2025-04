Klasyka gatunku. Skalperzy rzucili się na Nintendo Switch 2

Wielkimi krokami zbliża się premiera Nintendo Switch 2. Skalperzy nie odpuszczają i już oferują sprzęt w wyższej cenie. Te antykonsumenckie praktyki powodują, że można przepłacić za konsolę.

Jeśli nie odstrasza was cena Nintendo Switch 2 oraz cena gier na nowego Switcha, to mamy “dobrą” wiadomość: skalperzy już zwęszyli okazję i wystawiają konsolę ze znaczącym przebiciem cenowym.

Praktyka stara jak świat

Jak zauważa Insider Gaming, skalperzy z Wielkiej Brytanii wystawiają Nintendo Switch 2 na platformie eBay w cenach wahających się od 450 do 600 funtów brytyjskich. Cały czas mowa o zamówieniach przedpremierowych. Najdroższa, jaką do tej pory widziano, kosztowała 629 funtów brytyjskich i chociaż ma w zestawie Mario Kart World, to w dalszym ciągu jest dużo drożej.

Co prawda mowa o zagranicznych rynkach, lecz nie można wykluczyć, że potencjalnie ten trend pojawi się na naszym rodzimym podwórku. Polscy konsumenci powinni więc wiedzieć, ile tak naprawdę kosztuje kosztuje konsola, by nie przepłacać. Otóż Nintendo Switch 2 trafi do sprzedaży 5 czerwca w cenie 449 dolarów. To trochę drożej, niż przewidywali analitycy, ale w dalszym ciągu mniej, niż oferują skalperzy.

Podobna sytuacja miała miejsce przed premierą PS5 Pro, kiedy to ceny limitowanych edycji dorównywały cenom samochodów.

Co musisz wiedzieć o Nintendo Switch 2?

Jeśli czekacie na nowego “pstryczka”, to warto uzupełnić swoją wiedzę o najważniejsze informacje:

