Rzadki prototyp Steam Deck sprzedany na aukcji. Cena poszybowała w kosmos

Prototypowe wersje konsol to łakomy kąsek dla wszystkich entuzjastów gamingu i kolekcjonerów sprzętu. Ostatnio w serwisie eBay pojawił się ciekawy egzemplarz konsoli Steam Deck, który uchyla rąbka tajemnicy o wcześniejszych planach producenta.

Steam Deck był pierwszą konsolą, która zrewolucjonizowała rynek handheldów, łącząc potężną moc PC z mobilnością. Dzięki swojej otwartej platformie i możliwości uruchamiania gier z różnych źródeł, Steam Deck zapoczątkował nową erę przenośnych urządzeń gamingowych, które zyskały popularność wśród graczy na całym świecie.

Od premiery urządzenia minęły już trzy lata, a jego wpływ na rynek handheldów jest widoczny w rosnącej liczbie podobnych produktów. Niedawno na aukcji w serwisie eBay pojawiła się oferta sprzedaży prototypu konsoli, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów, dając im rzadką okazję do posiadania unikalnego egzemplarza tej przełomowej technologii.

Prototyp Steam Deck

Valve opracowało szereg próbek inżynieryjnych konsoli Steam Deck do wewnętrznych testów, które różniły się od finalnej konstrukcji. Trudno jednak określić dokładny wiek tego modelu, ponieważ były to wersje wczesne, przeznaczone do testów i niekompletne w porównaniu do ostatecznego produktu.

Sprzedany prototyp Steam Deck, noszący wewnętrzną nazwę kodową „Engineering Sample 34”, różnił się od standardowego modelu kilkoma charakterystycznymi cechami. Posiadał niebieskie akcenty, wyraźnie zakrzywiony kształt, okrągłe panele dotykowe oraz element, który wyglądał jak rodzaj sensora umieszczonego na prawym joysticku.

Steam pracował nad inną konfiguracją

NotebookCheck opublikował zdjęcia przedstawiające BIOS konsoli. Sprzedany prototyp Steam Deck, korzystający z procesora AMD z generacji „Picasso” oraz 8 GB pamięci DDR4 RAM i dysku SSD o pojemności 256 GB, różni się od wersji sklepowej pod względem specyfikacji. Sklepowa wersja Steam Deck oparta jest na procesorze AMD z rodziny „Van Gogh”, który łączy nowsze rdzenie Zen 2 z wydajniejszym układem graficznym RDNA 2. Oprócz tego, wersja detaliczna oferuje 16 GB pamięci LPDDR5 RAM oraz dyski SSD o różnych pojemnościach – 64 GB (w wersji podstawowej), 256 GB (średnia) oraz 512 GB (najdroższa).

Różnice w procesorze, dysku i pamięci pokazują, jak wiele ulepszeń zostało wprowadzonych w finalnej wersji Steam Deck, która oferuje znacznie wyższą wydajność i lepsze parametry do obsługi współczesnych gier. Prototyp, mimo iż był wyposażony w starszy procesor i mniej zaawansowaną pamięć, stanowił jednak podstawę do stworzenia finalnego modelu, który zyskał ogromną popularność wśród graczy na całym świecie.

Rzadki egzemplarz Steam Deck

Z tyłu obudowy znajdował się napis "Not for resale" (Nie do odsprzedaży), jednak nie stanowiło to przeszkody dla sprzedawcy, który sprzedał prototyp za 2000 dol, mimo pierwotnej ceny wynoszącej 3000 dol. Dla porównania, ceny sklepowej wersji Steam Decka zaczynają się od 359 dol.