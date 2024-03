Jesteś w garstce osób preferujących smartfony z małymi ekranami? Mam złe wieści, bo - no właśnie - jesteś w garstce.

Niemal za każdym razem, gdy na rynku pojawia się nowy telefon z wielkim wyświetlaczem, padają głosy, że jest "za duży", bo przecież "ludzie chcą małych smartfonów". Czy aby na pewno chcą?

Liczby nie kłamią. Małe smartfony #nikogo

Serwis Statista opublikował wykres dotyczący wysyłek smartfonów o różnej wielkości w kolejnych latach. Widać jak na dłoni, że udział małych modeli z roku na rok spada.

Wielkość smartfonów w latach (fot. Statista)

Oczywiście ktoś może powiedzieć, że "ludzie nie kupują małych smartfonów, bo ich nie ma", ale tę tezę również łatwo obalić.

Kilka dni temu pisaliśmy o liście 10 najpopularniejszych smartfonów w 2023 roku. Znalazły się na niej bliźniacze modele różniące się jedynie wielkością i - jak się okazuje - iPhone 14 Pro Max (6,7 cala) sprzedaje się znacznie lepiej od iPhone’a 14 Pro (6,1 cala).

Tak, mniejsze modele wciąż są popularne, ale w tym miejscu warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. W przypadku Apple’a im większy ekran, tym wyższa cena. Jeśli ktoś więc decyduje się na zakup dużego smartfonu, jest jasne, że kieruje się wyłącznie swoimi preferencjami, za spełnienie których jest w stanie dopłacić. Z kolei mniejsze modele trafiają zarówno do osób, które wolą małe smartfony, jak i takich, które chcą jedynie zaoszczędzić. I wiele wskazuje na to, że tych drugich jest więcej.

iPhone 12 mini i iPhone 12 Pro Max

Warto przypomnieć, że w 2021 roku do oferty Apple’a dołączył iPhone 12 mini. Mimo że na tle innych modeli był wyjątkowo przystępny cenowo, sprzedawał się tak fatalnie, że Apple ubił całą serię po zaledwie dwóch generacjach. A miejsce taniego modelu 5,4 cala zastąpił droższy 6,7 cala.

Pada ostatni bastion małych smartfonów

Owszem, dwaj najwięksi producenci - Samsung czy Apple - wciąż mają w swojej ofercie smartfony z ekranami ok. 6-calowymi. Zdają się je jednak trzymać tylko w sprzedaży po to, by stanowiły akceptowalny cenowo próg wejścia. Mały smartfon to taki odpowiednik samochodu, który w najtańszej konfiguracji nie ma nawet uchwytu na kubek z kawą. Producenci wiedzą, że takie modele są niechciane, ale dzięki nim można się chwalić na plakatach atrakcyjnymi cenami, do których wielu klientów i ostatecznie i tak dopłaci.

Jest jednak jedna firma, która naprawdę wierzyła w małe smartfony. Jest nią ASUS, który przez lata chwalił się, że jego flagowe modele Zenfone 8, 9 i 10 mają kompaktowe gabaryty. Nie bez przyczyny użyłem jednak czasu przeszłego.

Tworząc najnowszego Zenfona’a 11 Ultra ASUS przeskoczył z ekranu 5,9 cala na aż 6,78 cala. Tajwańczycy podkreślają to na każdym kroku, bo slogan “Większy ekran i niezwykłe innowacje” widoczny jest na samym szczycie witryny promocyjnej.

ASUS Zenfone 11 Ultra

Co istotne, ASUS podjął tę decyzję w momencie, w którym na rynku małych smartfonów robi się coraz luźniej. Według licznych przecieków, rozmiar tegorocznego iPhone’a 16 Pro ma bowiem wzrosnąć z 6,1 na 6,3 cala.

Skoro ASUS opuścił swoją bezpieczną niszę i wkroczył na rynek, na którym panuje gigantyczna konkurencja, to wniosek jest oczywisty. Ktoś musiał spojrzeć na słupki sprzedaży i dojść do wniosku, że trzymanie się małych smartfonów nie ma przyszłości.

“Flip” to nowe “mini”

Nie twierdzę, że małych smartfonów nie lubi absolutnie nikt. Fakty jednak są takie, że zdecydowana większość konsumentów woli większe modele, które zapewniają lepsze wrażenia multimedialne, wydajniejsze baterie i często więcej funkcji.

Niemniej małe smartfony też mają swoje atuty, takie jak wygodniejsza obsługa jedną ręką czy mniej wypchana kieszeń. Choć jednak tradycyjne małe smartfony umierają, obie te zalety łączą telefony składane typu Flip.

Motorola razr 40 Ultra

Dobra wiadomość jest taka, że choć zwykłe smartfony stają się coraz większe, to przynajmniej składane smartfony stają się coraz tańsze.