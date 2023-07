Fulqrum Publishing i deweloper Best Way ogłaszają Final Beta Weekend gry Men of War II. Testy rozpoczną się w czwartek 10 sierpnia i zakończą w poniedziałek 14 sierpnia. Ruszyły zapisy.

Otwarta beta zostanie udostępniona poprzez Steam, Epic Games Store i inne sklepy – i to tam trzeba zgłaszać chęć udziału. To trzecia i ostatnia okazja, by wypróbować kontynuację wojennej gry strategicznej przed premierą planowaną na 20 września 2023.

Beta Men of War II – szczegóły

Beta oferuje klasyczne tryby Men of War II. Uczestnicy będą mogli wybrać nację, którą chcą grać i od razu uzyskają dostęp do wszystkich jednostek tej armii.

Ponadto fani szukający nowych doświadczeń mogą sprawdzić tryb Realism Mode. W tym przypadku mamy między innymi większą szansę na unieszkodliwienie i przechwycenie wrogich pojazdów, mniej wskaźników widoczności i zdrowia jednostek i ograniczony zasięg ognia.

Finałowa otwarta beta opiera się na opiniach tysięcy członków społeczności, którzy mieli już okazję testować grę. Opinie dotyczą balansu jednostek, optymalizacji i wielu innych kwestii. Wersja RTS-a dostępna podczas nadchodzących testów będzie bardzo zbliżona do tej finalnej. Ta jednak w momencie premiery zostanie wzbogacona o dużą ilość zawartości, nowe funkcje i tryby.

źródło: materiały prasowe