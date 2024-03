Strategie niejedno mają oblicze. Coś dla siebie znajdą w nich fani główkowania, dowodzenia, podbijania, zarządzania, handlowania, budowania… i jeszcze długo by wymieniać! By ułatwić Wam poszukiwanie prawdziwych perełek prezentujemy nasz TOP 10 najlepszych strategii ostatnich lat.

Gry strategiczne to jeden z tych gatunków gier, które potrafią pochłonąć nas bez reszty. Nieważne czy będzie to zabawne Minecraft Legends, niesamowicie rozbudowana Victoria 3 czy klasyczne, ale wiedzione nostalgią Starship Troopers: Terran Command - siadamy do takich gier „na godzinkę” a tu nagle za oknami robi się ciemno. Ba, mówimy sobie „no to może jeszcze jedna misja przed pójściem spać”, a gdy po chwili odrywamy oczy od monitora okazuje się, że już świta. Zresztą, na pewno sami dobrze wiecie jak to jest – skoro zajrzeliście do niniejszego artykułu to albo jesteście strategicznymi wymiataczami i chcecie skonfrontować nasz wybór z własnym… albo poszukujecie czegoś nowego, prawdziwych strategicznych perełek. Tak czy inaczej – oto nasze, redakcyjne TOP 10 strategii.

Najlepsze strategie ostatnich lat:

Fajne gry strategiczne to już nie tylko domena PC

Choć nie da się zaprzeczyć, że strategie niejako „wyrosły” na komputerach osobistych – to przecież tam ukazały się największe legendy tego gatunku ze StarCraftem, Command & Conquer i pierwszymi odsłonami serii Heroes of Might & Magic na czele, patrząc z perspektywy czasy to było niemal pewne, że przy rosnącej popularności konsol tego typu gry zagoszczą też na innych platformach.

Ale skoro na PlayStation 5 i Xbox Series X trafiają już tak zaawansowane produkcje jak choćby Crusader Kings III czy Company of Heroes 3 to chyba między bajki można włożyć opowieści, że nie da się przełożyć skomplikowanego, strategicznego sterowania z myszki i klawiatury na gamepada. I dobrze, bo przecież czasy się zmieniają i coraz więcej graczy na apetyt na dobrą strategiczną rozgrywkę na posiadanej przez platformie, którą niekoniecznie musi być pecet.

Dlatego właśnie staraliśmy się, żeby nasze zestawienie było jak najbardziej uniwersalne i w miarę aktualne. Nie chodziło nam o stworzenie listy najlepszych gier strategicznych wszechczasów (oj, ta byłaby przeogromna), a o zestawienie tytułów, po które możecie sięgnąć „już, teraz, zaraz” bez obawy o nieco archaiczne rozwiązanie czy trącącą myszką grafikę.

W naszym TOP 10 gier strategicznych znajdziecie zatem zarówno „czysto” pecetowe produkcje, jak i te, które albo od razu dostały swoje konsolowe wersje albo z czasem do nich dojrzały (wiadomo – przygotowanie odpowiednio intuicyjnego sterowania to nie jest wcale taka prosta sprawa). I wszystkie one są w miarę nowe tzn. nie są starsze niż 5-6 lat. Dodatkowo, wybierając gry do naszego rankingu kierowaliśmy się nie tylko grywalnością czyli tym jak mocno dany tytuł potrafi zaangażować gracza, ale też zdobytą przez te produkcje popularnością. No bo skoro gracze chcą w taka grę grać i oceniają ją bardzo pozytywnie, czy to na Steamie czy w sieci, to coś w tym musi być, czyż nie?



Dune 2000 - miło powspominać, gorzej dziś w to zagrać:)

Oto najlepsze gry strategiczne na komputer i konsole:

Crusader Kings III Ocena benchmark.pl









4,8/5 Strategiczna uczta po królewsku – tak o Crusader Kings III pisaliśmy w naszej recenzji. Jednocześnie mocno chwaliliśmy studio Paradox Interactive, że nie bało się wprowadzenia sporej dawki nowości, mimo że nie wydawały się one wcale koniecznie, patrząc na popularność wcześniejszych odsłon tejże serii. Ale jak to mówią – do odważnych świat należy. I dobrze, bo Crusader Kings III zyskał dzięki temu znacznie większą, erpegowa głębię, a zabawa dynastiami, w których każda postać posiada własne cechy osobowości, stała się znacznie ciekawsza. Do rozciągniętych na przestrzeni pokoleń średniowiecznych podbojów doszedł w ten sposób czynnik niemal ludzki, sprawiając, że rozgrywka momentami może tu wręcz przypominać strategiczne Dark Soulsy – gdy wydaje się nam bowiem, że już coś osiągnęliśmy, nagle jedna mała rzecz może spowodować, że cały misternie budowany plan bierze w łeb i trzeba zaczynać od początku. Co najlepsze jednak, w Crusader Kings III nie musimy ograniczać się do rozlewu krwi, chłopów z widłami i rycerzy nasyłanych na największych wrogów, żeby zaprowadzić swoje porządki. W tej grze liczy się też dyplomacja, intrygi i pomoc szpiegów. Ba, nic nie stoi na przeszkodzie, by ożenić się ze swoją teściową, zorganizować turniej rycerski, udekorować własny dwór, a nawet, co samo w sobie jest lekko drastyczne, zjeść papieża. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Strategie RTS, strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Koch Media Poland

Producent Paradox Development Studio

Data premiery 2020-09-01 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Total War: Warhammer 3 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Seria Total War to legenda sama w sobie, bo chyba żadnej innej marce nie udało się tak dobrze połączyć globalnego planowania z manewrami pól bitewnych. W Total War: Warhammer III studio Creative Assembly powraca do fantastycznego uniwersum Warhammera, gdzie tym razem rzuca naprzeciw siebie takie frakcje jak Wielki Kataj, Kislev, Khorn, Tzeentch, Slaanesh, Nurgle czy Demony Chaosu. Oczywiście każda z nich oferuje tu inne możliwości i inny, unikalny dlań styl gry. I to naprawdę unikalny, bo twórcy gry postarali się, żeby różnice między frakcjami nie dotyczyły wyłącznie jednostek, ale też i odmiennych mechanik na głównej, olbrzymiej mapie gry. Total War: Warhammer III to naprawdę udane zwieńczenie całej trylogii i świetna gra strategiczna. Jedyne na co można kręcić nosem, i za co studio Creative Assembly od jakiegoś czasu zbiera potężne baty od samych graczy, to niestety dość kontrowersyjna polityka cenowa dotycząca dodatkowej zawartości, która wciąż trafia do tejże gry. No ale grać się da i bez DLC więc jeśli ktoś szuka dobrej strategii w fantastycznych klimatach to ten tytuł pasować będzie idealnie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Strategie turowe, Strategie RTS

Wydawca Cenega

Producent Creative Assembly

Format nośnika DVD

Data premiery 2022-02-17 Zobacz recenzję

Age of Empires 4: Anniversary Edition Ocena benchmark.pl









4,3/5 Czy jest jakiś fan strategii, który nie znałby serii Age of Empires? Jakby nie patrzeć ta marka liczy już sobie grubo ponad ćwierć wieku i przez ten czas dorobiła się ogromnej rzeszy fanów. Tym bardziej może dziwić fakt, że na pełnoprawną czwartą odsłonę Age of Empires przyszło nam czekać aż 16 lat. Ale wiecie co? Było warto. Nowa gra może i ponownie cofa nas do średniowiecza, ale za to robi to z niezwykłą dla siebie gracją serwując nam tym razem przy okazji całkiem ciekawą lekcję historii. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że brak tutaj wyraźnego progresu wobec starych części i że to tak naprawdę wciąż to samo, ale czy faktycznie potrzebowaliśmy tu jakiejś wielkiej rewolucji. Age of Empires IV to znakomita strategia przygotowana zarówno z myślą o weteranach, jak i nowych graczach. A że w 2022 roku serii „stuknęło” ćwierć wieku to i niejako przy okazji „czwórce” dostała się rocznicowa aktualizacja, z dwoma nowymi cywilizacjami, nowymi biomami i mapami oraz polską, kinową wersją językową. Teraz już nie ma żadnego powodu, żeby w tę niezwykłą strategię nie zagrać. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Strategie RTS

Wydawca Microsoft Studios/ Xbox Game Studios

Producent Relic Entertainment

Data premiery 2021-10-28 Zobacz recenzję

Frostpunk Ocena benchmark.pl









3,5/5 Co prawda w blokach startowych powoli już ustawia się Frostpunk 2 (planowana premiera – pierwsza połowa 2024 roku), ale jak na razie tytuł doskonale skrojonej strategii w dobrze zmrożonej, steampunkowej konwencji dzierży „jedynka”. Ale gracze pokochali pierwszego Frostpunka nie tylko za niecodzienną wariacje na temat skutego mrozem XIX wieku, w którym ludzkość padła ofiarą nieoczekiwanej epoki lodowcowej, ale też za ciekawe połączenie RTS’a i survivalu. W tej grze wcielamy się bowiem w zarządcę osady, której mieszkańcy desperacko walczą o przetrwanie, i to od nas zależy jak będzie wyglądało ich dalsze życie. Podejmujemy tu więc decyzje jakie budynki powstaną w pierwszej kolejności i jak pokierujemy zapleczem technologicznym przy kurczących się zasobach. Co ważniejsze jednak, gra nierzadko stawia nas przed arcytrudnymi wyborami, których sens można sprowadzić do jednego – czy garstka ludzi, znajdująca się pod naszą opieką zachowa resztki godności czy poświęci czy może poświęci kulturową schedę swoich przodków na rzecz zaspokajania zupełnie przyziemnych potrzeb. I to właśnie od tych ostatnich decyzji zależy sukces we Frostpunku. Bo kiedy przeholujemy, to rewolta zmarzniętych osadników w okamgnieniu wytrąci nam z ręki steampunkowe berło. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wydawca Cenega S.A.

Data premiery 2018-04-24 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Slay the Spire

Producent: Mega Crit

Platformy: PS4/XONE/PC/Switch

Premiera: 23 stycznia 2019 (PC)/pozostałe platformy później w 2019

Ktoś może powiedzieć teraz, że Slay the Spire to nie żadna strategia, a prosta karcianka indie. Owszem, w tej grze bawimy się w tworzenie jak najmocniejszej tali kart, z pomocą której próbujemy podbić tytułową iglicę, walcząc po drodze z kolejnymi przeciwnikami, ale strategii jest tu aż nadto. Nie chodzi tu bowiem jedynie o zbieranie kart, ale też o umiejętne łączenie ich ze sobą dla wzmocnienia efektu. Śmierć naszego bohatera oznacza tu konieczność zaczynania wszystkiego od początku.

Trzeba więc nieźle kombinować – co, jak i gdzie użyć, którą ścieżkę na szczyt wieży wybrać i o jakie potężne artefakty warto powalczyć. W Slay the Spire nic nie jest tak proste jak z pozoru się wydaje. Dobre poznanie przeciwników i przemyślana taktyka potrafią zniwelować pewną, występującą tu dozę losowości, a ciekawie zaprojektowany system kart pozwala zaplanować swoje strategie. Innymi słowy – ten gatunek to już nie tylko RTS’y, taktyczne turówki czy propozycje z rodzaju 4X (eksploracja, eksploatacja, ekspansja i eksterminacja). Niektórzy twórcy wciąż potrafią pokusić się o oryginalność.

Jagged Alliance 3 Ocena benchmark.pl









4/5 Niesamowite, ile to trwało, ale seria Jagged Alliance w końcu, po ponad dwóch dekadach, odzyskała dawny blask. Ten legendarny cykl taktycznych strategii turowych niegdyś oczarowywał graczy poziomem realizmu, taktyczną głębią, opowiadaną historią i fenomenalnymi postaciami. Tym bardziej żal było patrzeć jak przez ostatnie lata Jagged Alliance rozmienia się na drobne. No ale na szczęście to już przeszłość, bo „trójka” wreszcie popchnęła serię na właściwe tory. I nie chodzi tylko o to, że nowa gra jest dużo bardziej wymagająca niż niejeden obecny tytuł z tego gatunku. Jagged Alliance 3 to bowiem produkcja tak zbliżona do kultowej „dwójki” z 1999 roku jak to tylko możliwe. Co to oznacza? A choćby dużą złożoność rozgrywki i sporą ilość mikrozarządzania. Oczywiście, jest tu też rozbudowany system walki, zajmowanie obszarów i całkiem niezła fabuła, na którą wpływ mogą mieć podejmowane przez nas decyzję. W nowej grze powracają również najemnicy z krwi i kości (w tym wielu starych znajomych z poprzednich gier), którzy podczas walki potrafią komentować wydarzenia i o których rozwój musimy dbać. Innymi słowy, jeśli z rozrzewnieniem wspominasz Jagged Alliance 2 to „trójka” powinna Ci się spodobać. To coś jak dawny klasyk w nowoczesnym wydaniu. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry Strategia

Wydawca PLAION

Producent Haemimont Games

Data premiery 2023-11-16 Zobacz recenzję

Jurassic World Evolution 2 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Długo trzeba było czekać na moment, w którym doskonale znane filmowe uniwersum doczeka się udanej growej adaptacji przeznaczonej dla fanów strategii ekonomicznych. Udało się to wraz z Jurassic World Evolution. A skoro ona dała radę to czemużby nie spróbować powtórzyć tamtego sukcesu dostarczając fanom zabawy w park jurajski odpowiednio dopasionej kontynuacji. „Dwójka” to wciąż zabawa w mniej pechową wersje Johna Hammonda (którego zresztą w tej grze również możemy spotkać), z budowaniem fantastycznego parku rozrywki z biegającymi „luzem” prehistorycznymi gadami i prowadzeniem badań naukowych na wymarłymi gatunkami. A że Jurassic World Evolution 2 dorzucił do puli niewidziane wcześniej w tej serii gady latające i morskie podkręcając przy tym oprawę graficzną to i miło się to wszystko ogląda. Oczywiście nie zapomniano tu również o dodatkowych wyzwaniach. I tak na przykład nowy tryb – Teoria Chaosu pozwala odtworzyć najważniejsze sceny z kultowych już filmów, w nieco zmienionych wersjach i oddając nam dalszą kontrolę nad sytuacją pobawić się w „w co by było, gdyby”. Nie mogło przy tym zabraknąć znanych z filmu postaci – jest i Ian Malcolm (z głosem Jeffa Goldblum), i Clare Dearing (Bryce Dallas Howard), a nawet Owen Grady. Słowem – dla fana hollywoodzkich dinozaurów, który czuje w sobie żyłkę menadżera do zadań specjalnych ten tytuł powinien być w sam raz. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Frontier Developments

Data premiery 2021-11-09

Planet Zoo Ocena benchmark.pl









4,5/5 A co, jeśli zarządzanie parkiem z prehistorycznymi, wielkimi gadami z setkami zębów to jednak nie nasze klimaty? Wówczas możemy sięgnąć po coś nieco bardziej rzeczywistego, coś co niemal każdy z nas w jakimś okresie swojego życia po prostu uwielbiał. Co to takiego? Oczywiście ogród zoologiczny. Planet Zoo to jedna z najlepszych i najładniej wyglądających strategii ekonomicznych traktujących o prowadzeniu właśnie takiego przybytku. Do naszych zadań należy tu bowiem nie tylko standardowa rozbudowa naszego ogrodu, pilnowanie jego finansów czy dbanie o nastrój zwiedzających, ale też czuwanie nad dobrostanem zwierząt. Te ostatnie są zresztą największą atrakcją opisywanego tytułu. Zwierzęta w Planet Zoo (a dostępnych gatunków, także poprzez liczne dodatki DLC jest tu całe mrowie) i świetnie wyglądają i zachowują się niemal jak te prawdziwe. Każdy gatunek wymaga tu innych zabiegów i odpowiedniego lokum z właściwym ukształtowaniem terenu, należytą temperaturą, roślinnością, zasobami wody i kryjówkami. Do tego dochodzi też kwestia pożywienia, a niekiedy i konieczność interwencji weterynarza. Dzięki wielu informacjom i podpowiedziom, Planet Zoo nie tylko bawi, ale i uczy. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Frontier Developments

Data premiery 2019-11-05

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Producent: Mimimi Games

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 17 sierpnia 2023

Kojarzycie serię Commandos? Kiedyś, dawno temu ten oryginalny cykl taktycznych strategii czasu rzeczywistego zrobił absolutną furorę. Wystarczyło dać graczom kilku żołnierzy o różnych specjalnościach i dać im zadanie, które da się wykonać jedynie przy ścisłej współpracy wszystkich członków oddziału. Dziś duchowymi spadkobiercami tamtej, niesamowicie grywalnej koncepcji są takie tytuły jak Shadow Tactics, Desperados III czy właśnie Shadow Gambit: The Cursed Crew – wszystkie od jednego studia, nieistniejącego już niestety Mimimi Games.

Utrzymane w pirackich klimatach Shadow Gambit: The Cursed Crew to ostatnie, ale też bezapelacyjnie najlepsze ich dzieło. Tym razem do naszej dyspozycji oddana zostaje załoga przeklętych piratów, których łączy jedno – wszyscy zginęli. Powoli przywracani do życia bohaterowie, jak to zwykle w tego typu grach bywa, dysponują ściśle określonymi umiejętnościami, które sama w sobie za wiele nam nie pomogą, ale w połączeniu ze zdolnościami innych postaci potrafią w tej taktycznej skradance zdziałać cuda. Świetny klimat, osobliwi bohaterowie i ich historie, niewymuszony humor oraz spora ilość naprawdę nieźle przemyślanych misji – wszystko to spowodowało, że Shadow Gambit: The Cursed Crew przez wielu okrzyknięty został najlepszą grą w swoim gatunku. Czy słusznie? Sami oceńcie.

Against the Storm

Producent: Eremite Games

Platforma: PC

Data premiery: 8 grudnia 2023 (wczesny dostęp od 18 października 2021)

Jedyna w naszym zestawieniu gra strategiczna, o której pomarzyć mogą posiadacze konsol. Przynajmniej jak na razie, bo przy tylu pochwałach branżowych mediów i przytłaczająco pozytywnych recenzjach samych graczy tytuł ten prędzej czy później na konsole trafić musi. A co jest w nim takiego szczególnego? A choćby to, że w tej osadzonej w klimatach mrocznego fantasy strategii budowanie (a właściwie „krzewienie” cywilizacji poprzez urbanizację leśnych ostępów) łączy się z mechanikami znanymi z gier roguelike. Innymi słowy, o wpadkę tutaj nietrudno, bo i niebezpieczeństw czyha na nas sporo, łącznie z tytułową burzą, która nawiedza nas tutaj co jakiś czas niszcząc to co udało nam się osiągnąć.

Niepowodzenie w odbudowie osad nie oznacza jednak totalnej przegranej, a jest jedynie punktem wyjścia do kolejnej, zupełnie innej rozgrywki. Zbierane po drodze zasoby przechodzą dalej co już samo w sobie wpływa na dalszy przebieg zabawy. A takich niuansików podkręcających regrywalność jest w Against the Storm całe mrowie. A wiecie jest najlepsze? Że ten niepozorny indyczek, nad którym fani nietuzinkowych strategii rozpływają się w zachwytach to działo polskiego, niewielkiego studia.

Inne fajne strategie

Pewnie co poniektórzy zastanawiają się teraz jak to możliwe, że na liście najlepszych strategii nie znalazła się Cywilizacja, XCOM czy inny Wasz ulubiony tytuł. Ano jak to zwykle w świecie elektronicznej rozrywki bywa, gdzie z roku na rok dochodzi coraz to więcej gier, wybór tych ocierających się o doskonałość, które dodatkowo zdobyły zainteresowanie graczy jest naprawdę karkołomnym zadaniem.

Niestety, zestawienie TOP 10 z gumy nie jest – miało być dziesięć propozycji to i jest ich dziesięć. Czulibyśmy się jednak bardzo nieswojo, gdybyśmy na tym zakończyli. Fenomenalnych strategii w ostatnich latach, które zasługiwały i wciąż zasługują na naszą uwagę, jest bowiem znacznie więcej. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć nasze główne zestawienie najlepszych strategii o dodatkowe tytuły, które z różnych względów nie zmieściły się w naszym rankingu. Zobaczcie i te, może akurat tu znajdziecie coś specjalnie dla siebie.

Aliens: Dark Descent – niby sami twórcy opisują ten tytuł jako drużynową grę akcji, ale biada temu kto podejdzie do niego jak to zwykłego akcyjniaka. I nie chodzi tylko o to, że naszym wrogiem są tutaj Obcy. W tym nietypowym miksie izometrycznego RPG, skradanki i RTS’a osadzonego w mrocznych klimatach bez dobrze przemyślanej taktyki można nabawić się nerwicy. Walka z Xenomorfami to tu bowiem naprawdę wymagająca – w sam raz dla tych, którzy potrzebują mocnych wyzwań.

XCOM 2 – ten klasyk nie wymaga chyba przedstawienia. Odświeżona legenda turowych strategii zachwyciła graczy zarówno strategiczną głębią, jak i wciągającą, pełną tajemnic opowieścią oraz dynamiką rozgrywki, w której nie brakowało widowiskowych ujęć dotąd nie przystających do tego rodzaju gier. I choć od premiery XCOM 2 minęło już sporo czasu to jednak wciąż dla wielu pozostaje niedoścignionym wzorem świetnej, strategicznej zabawy.

Northgard – oto prawdziwa gratka dla tych, którzy z rozrzewnieniem wspominają pierwsze Settlersy czy Age of Empires. W tej niepozornej strategii RTS’owa tradycja miesza się bowiem z survivalem, bo prócz przeciwników musimy też zmierzyć się z kolejnymi, srogimi zimami. Nietypowo, ale i całkiem interesująco.

Humankind – co prawda z przypiętej tej grze łatki „pogromcy legendarnej Civki” niewiele zostało, ale nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę niezła alternatywa dla tych, którzy kochają rozwijać własne cywilizacje. Dość powiedzieć, że przy tej grze o „znikające godziny” naprawdę nietrudno, bo syndrom „jeszcze jednej tury” jest tu wyjątkowo silny.

Hearts of Iron IV – dla jednych zabawa w okienka i tabelki, dla innych – najlepsza drugowojenna strategia jaka do tej pory powstała. Dlaczego? Takiej strategicznej głębi nie znajdziecie w żadnym innym tytule. Do tego dochodzi też cała masa różnych, historycznych scenariuszy, możliwość zmiany przebiegu wydarzeń oraz olbrzymia ilość dodatków DLC, które jeszcze zwiększają ilość dostępnych tu opcji. Oto pozycja dla największych, najbardziej wymagających strategicznych wyjadaczy.

Sid Meier’s Civilization VI – król turowych strategii o budowaniu cywilizacji na przestrzeni wieków może być tylko jeden i dla przytłaczającej większości jest nim właśnie ten tytuł. Pięćdziesiąt dostępnych nacji robi swoje, a i cały czas dochodzące dodatki całkiem przyjemnie potrafią urozmaicić kompleksowo podawaną nam rozgrywkę.

Worms W.M.D. – czy jest ktoś kto nie zna uzbrojonych po zęby robali? Ta seria towarzyszy nam już przecież od blisko 30 lat wciąż ciesząc się sporą popularnością. To też zasługa takich jak odsłon jak właśnie Worms W.M.D. – z klasyczną, nieco kreskówkową grafiką 2D, turowym systemem walki i całą masą śmiercionośnych gadżetów. W sam raz do pogrania samemu jak i przeciwko innym graczom (lokalnie oraz przez Internet).

Timberborn – polska gra o bobrach - brzmi śmiesznie, prawda? Wierzcie nam, tylko do pierwszego uruchomienia. Timberborn to naprawdę zmyślnie skonstruowana strategia ekonomiczna, w której dobre planowanie jest kluczem do rozwoju bobrzej cywilizacji. To co urzeka w tym tytule, mimo iż wciąż znajduje się on jeszcze we wczesnym dostępie, to możliwość zarządzania zasobami wody – można ją spiętrzać, kontrolować przepływ i budować śluzy, by uniknąć zalewania zamieszkałych terenów. Opcji jest tu naprawdę wiele, a twórcy prześcigają się z nowymi pomysłami.

Gears Tactics – seria Gears of War tą odsłoną mocno zaskoczyła – bo czy ktoś, po cyklu strzelankowych akcyjniaków, spodziewał się taktycznej, turowej strategii? O dziwo jednak ten osobliwy mariaż całkiem nieźle wypalił. Twórcy postarali się, by gra miała swój niepowtarzalny charakter, rozgrywka była równie brutalna co w strzelankowych odsłonach, a rozgrywająca się na ekranie akcja nie pozwalała nam nudzić się choćby przez chwilę.

Two Point Hospital – zabawa w strategiczne zarządzanie nie zawsze musi być mega poważne, co udowodnia właśnie ten tytuł. W tym szpitalu leczy się między innymi monobrew, słowotok czy pomroczność jasną. Two Point Hospital to bowiem duchowy spadkobierca leciwego, ale wciąż niesamowicie miło wspominanego Theme Hospital i podobnie jak tam, pod płaszczykiem humoru, kryje się całkiem rozbudowane i wymagające, strategiczne wyzwanie.

They Are Billions – steampunk, odległa przyszłość i zniszczony, postapokaliptyczny świat, którego trawi zaraza zombie, a w którym przyjdzie nam zakładać i umacniać osady – niby nic odkrywczego, ale jeśli dodamy do tego konieczność obrony kolonii przed pojawiającymi się co jakiś czas potężnymi hordami nieumarłych (i to naprawdę potężnymi, bo silnik tejże gry potrafi sterować nawet 20 tysiącami jednostek jednocześnie) to robi się więcej niż ciekawie. I żeby była jasność – to nie jest kolejne, proste tower defense. W tej grze przez szybko rosnący poziom trudności będziecie rwali włosy z głowy.

A jakie najlepsze gry strategiczne Wy polecacie?

Jako że zdajemy sobie sprawę, że nasze zestawienie najlepszych strategii może co poniektórym wydać się dość subiektywne (nawet jeśli kierowaliśmy się popularnością i grywalnością poszczególnych produkcji) gorąco zachęcamy Was do komentowania i podrzucania tam własnych typów gier, które zasłużyły na to by znaleźć się w TOP 10 strategii ostatnich lat. Może w ten sposób uda nam się razem stworzyć zestawienie strategii ostatnich lat, których żaden fan tego gatunku pominąć nie powinien.



Kto wie - może zbliżająca się Ara: History Untold nieco namiesza w naszym zestawieniu?

