Najnowsze laptopy Lenovo Yoga 7i 2-in-1 to świetne narzędzie do kreatywnej pracy. Dzięki unikalnej konstrukcji można je łatwo przekształcić w tablet z ekranem dotykowym. Ich potencjał docenią nie tylko twórcy, ale także nauczyciele.

Oczywiste oczywistości

Nie trzeba zachwalać ultralekkich laptopów ani nauczycielom, ani wykładowcom akademickim, ani nikomu, kto prowadzi dowolne zajęcia edukacyjne. Nie trzeba było tego robić nawet przed rokiem 2020, pandemią i upowszechnieniem się lekcji zdalnych. Gdyż poręczny, łatwy w transporcie komputer osobisty jest podstawowym narzędziem do pracy dla wszystkich przedstawicieli tej grupy zawodowej. A tuż za nim plasuje się tablet.

Z punktu widzenia nauczyciela tablet również ma mnóstwo zalet. Dość powiedzieć, że ułatwia podejście do każdego ucznia czy pokazanie szczegółów, które warto zobaczyć z bliska. Posłuży do zrobienia odręcznych notatek w czasie lekcji lub już w pokoju nauczycielskim. Jego znacznie większy niż w telefonie ekran dotykowy daje dodatkowe możliwości, pozwoli także wdrożyć bardziej kreatywne metody edukacyjne. Tablet jest w takim przypadku po prostu niezrównany. Ma jednak jedną sporą wadę. Zazwyczaj nie jest tak szybki, mocny i wszechstronny. Nie jest, krótko mówiąc, komputerem.

A właściwie nie jest nim w większości przypadków. Istnieje jednak sprzęt taki jak Lenovo Yoga 7i 2-in-1, który nie tylko łączy zalety obu urządzeń, ale także dzięki najnowszym podzespołom wbudowanym w laptopach 9. generacji pozwala skorzystać z nadzwyczajnej mocy obliczeniowej i wsparcia AI, co znacząco przyspiesza i ułatwia zastosowanie zaawansowanych narzędzi bazujących na rewolucyjnej sztucznej inteligencji.

Komputer na cztery sposoby

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 jest konwertowalną hybrydą – sprzętem typu dwa w jednym. Ale tak naprawdę dostajemy tutaj nie tylko dwa urządzenia, laptop i tablet, lecz aż cztery. Pierwszy to najmniej zaskakujący tryb klasyczny: zwykły laptop. Ale możemy również dzięki przełomowej konstrukcji zawiasów rozłożyć go całkowicie płasko, żeby jednocześnie zademonstrować coś na ekranie, ale mieć i dostęp do klawiatury!

Idźmy dalej: jeśli odchylimy ekran jeszcze bardziej do tyłu, to ustawimy Lenovo Yoga 7i 2-in-1 w pozycji przypominającej namiot. To stabilne ułożenie, które idealnie sprawdzi się do prezentacji albo oglądania filmów lub seriali w czasie wolnym. Jest w tym przypadku wiele wygodniejsze niż tradycyjne, przy zwyczajnie rozłożonym laptopie. Zawias w Lenovo Yoga 7i 2-in-1 obraca się o 360 stopni, dlatego możemy zmienić ten komputer w tablet. Dzięki temu zyskujemy wygodny przenośny sprzęt, i to ze znacznie większym ekranem niż wszystkie zwyczajne tablety.

Najnowsze technologie

Wszystkie Lenovo Yoga 7i 2-in-1 z nowej 9. generacji wyposażone są w znakomity dotykowy, 14-calowy wyświetlacz, wykorzystujący nowoczesną matrycę OLED. Zapewnia ona nie tylko niezrównane parametry obrazu i wysoką rozdzielczość, ale także jest bardzo czuła. Ta ostatnia cecha będzie miała niebagatelne znaczenie, jeśli zechcemy skorzystać ze znajdującego się w zestawie rysika Lenovo Digital Pen. Jest on lepszy i bardziej precyzyjny niż nasze własne palce. A do tego pozwala na testowanie i rozwinięcie nowych kreatywnych hobby: sprawdzi się do tworzenia rysunków, szkiców, notatek, modyfikowania prezentacji oraz całego mnóstwa innych kreatywnych działań. Oprócz rysika w komplecie z laptopem otrzymujemy także eleganckie etui, które świetnie sprawdzi się podczas wszelkich podróży.

Warto też zwrócić uwagę na same podzespoły. Lenovo Yoga 7i 2-in-1 kryje w swoim wnętrzu nie tylko szybkie kości pamięci RAM LPDDR5x oraz błyskawicznie zapisujące i odczytujące dane dyski SSD o pojemności od 512 MB do 1 TB (w zależności od wybranego modelu). Ważne jest również jego serce, czyli główny procesor Intel Core Ultra 14. generacji (Intel Core Ultra 5 125H lub Ultra 7 155H, w zależności od wybranej konfiguracji). Zapewnia on nie tylko czystą moc oraz wsparcie znakomitego zintegrowanego układu graficznego. Ta najnowsza seria procesorów Intel została zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i posiada dodatkowe akceleratory znacząco przyspieszające działanie generatywnej AI. To bardzo ważny element i nawet jeśli jeszcze nie korzystamy z takiego oprogramowania, to tak się stanie w najbliższej przyszłości. Choćby po to, by nie pozostać w tyle za najmłodszymi użytkownikami.

Idealny dla nauczyciela?

Wykorzystanie nauczycielskiego bonu właśnie na zakup Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (9. generacji) to znakomity pomysł. Nie tylko ze względu na parametry wymienione powyżej, choć te są już w zupełności wystarczającym argumentem. Warto jednak dodać, że komputery tej marki sprzedawane są łącznie z usługą Lenovo Premium Care w standardzie, która gwarantuje 3-letnie, pełne, profesjonalne wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek problemów. Teraz nie ma już konieczności zanoszenia lub wysyłania laptopa do serwisu – to serwisant przyjedzie do użytkownika i rozwiąże problem na miejscu.

A gdyby i ta zaleta Lenovo Yoga 7i 2-in-1 nie przekonała jeszcze niedowiarków, to trzeba pamiętać o pośrednich korzyściach z posiadania tak zaawansowanego sprzętu. Po pokazaniu się w pokoju nauczycielskim z tak dobrym komputerem pod pachą prawdopodobnie nawet informatyk pozazdrości. I być może sam skusi się na podobny model. Już nie mówiąc o przełożonych, którzy na pewno docenią najnowocześniejsze pomoce nauczycielskie służące do krzewienia wiedzy. Więcej informacji na temat tego urządzenia znajdziecie na stronie producenta - https://lenovopolska.pl/yoga-dla-nauczyciela/.

